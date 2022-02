Goldener Bär: Triumph für Spanien oder Katalanien?

Nichts ist schöner, als einen Moment des Glücks teilen zu können. Oder doch nicht? Gerade noch stand Carla Simón am Mittwochabend vor dem Berlinale-Palast, um vor den Fotografen freudestrahlend ihren Goldenen Bären zu zeigen, den sie für ihren Film „Alcarràs“ gewonnen hatte. Aber schon am Tag darauf entspann sich ein Streit, wer sich da wirklich mitfreuen darf. Und der schöne goldene Preis wird zum Zankapfel im Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen der spanischen Region Katalonien im Nordosten Spaniens.

Sehr verschiedene Auslegungen eines Erfolgs

Der separatistische Regionalregierungschef Pere Aragonès sprach von einem „Triumph“ und dankte der Regisseurin dafür, dass sie „der Welt die katalanische Kultur und Sprache gezeigt“ habe. Pedro Sánchez hingegen, der sozialistische Regierungschef Spaniens, dankte Simón zu dem Erfolg des „spanischen Films“: „Heute hast Du Geschichte geschrieben.“

Prompt gab es am Donnerstag in Leserkommentaren unter Artikeln spanischer Zeitungen eine lebhafte Diskussion, ob dies nun ein katalanischer oder ein spanischer Erfolg sei. „Wenn ein Katalane einen Preis gewinnt, eine internationale Anerkennung erfährt, dann ist er Spanier, wenn er aus einem anderen Grund erwähnt wird, dann ist er Katalane“, klagte etwa ein Leser der in Barcelona erscheinenden Zeitung „La Vanguardia“.

Der wahre Dank gilt ganz anderen

Spanien eigne sich seit langem die Erfolge von Katalanen an, um die Region „zu annullieren und zu assimilieren“. Andere, wohl eher keine Befürworter einer Abspaltung Kataloniens, warfen den Kritikern vor, sich stets als „weinerliches Opfer Spaniens“ darzustellen. Die in Madrid erscheinende Zeitung „El País“ formulierte es in ihrer Überschrift salomonisch und politisch korrekt: „Die katalanische Filmemacherin ist die erste spanische Regisseurin, die eines der vier großen Festivals gewonnen hat.“

Dabei geht es in dem Film gar nicht um Sprachenstreit der Unabhängigkeit. Sondern um eine Bauernfamilie, die Pfirsiche auf einer Plantage anbaut und in Existenznöte gerät, weil auf dem Gelände Solarpaneele gebaut werden sollen. Während sich ihr Land noch streitet, wem der Film gehört, hat Carla Simón dies in ihrer Dankesrede längst klargestellt: Sie widmete ihren Bären jenen Kleinbauernfamilien, „die jeden Tag den Boden bestellen, damit wir Essen auf dem Tisch haben.“ Und die gibt es nicht nur in Katalonien, sondern in ganz Spanien – und überall auf der Welt.