Neugierig und furchtlos: Zum Tod von Peter Merseburger

Dem Mann, der ihn wie kaum ein zweiter faszinierte, hat Peter Merseburger eine mehr als 900-seitige Biografie gewidmet, sie erschien zum 10. Todestag Willy Brandts im Jahr 2002. „Er hat sich zeit seines Lebens als Agnostiker bekannt“, schrieb Merseburger über Brandts letzte Stunden, „doch irgendwo, so Erhard Eppler, sei Brandt auch ,ein religiöser Mensch‘ gewesen, der mit seinem Freund Heinrich Albertz über Fragen des Glaubens gesprochen habe. Er könne sich vorstellen, dass Brandt ,nicht ohne Neugier‘ gestorben sei.“

Das sind tröstliche Sätze angesichts des Unvermeidlichen. Für Merseburger galt die Tugend lebenslanger Neugier freilich ebenso sehr wie für den von ihm beschriebenen Staatsmann. Politisch war sein Weg von Anfang an. Geboren 1928 im sachsen-anhaltinischen Zeitz, klebte er bereits als 18-Jähriger in der sowjetisch besetzten Zone Plakate für die CDU, wanderte dafür ins Gefängnis und wurde erst auf Intervention von Jakob Kaiser und Ernst Lemmer wieder freigelassen – gern erzählte er viele Jahre später die Anekdote, er habe Helmut Kohl einmal erzählt, er habe, anders als der Pfälzer, für die Union bereits einmal im Gefängnis gesessen.

Peter Merseburger: Widerstandsgeist auch gegenüber Vorgesetzten

Das Studium der Germanistik, Geschichte und Soziologie begann er an der Universität Halle-Wittenberg, aber es zog ihn in den Westen. Nach dem Abschluss an der Phillips-Universität Marburg erkundete er die Medienlandschaft der Bundesrepublik mit Stationen beim NDR, der Hannoverschen Presse und der Neuen Ruhr-Zeitung, bevor er sich beim Fernsehen etablierte: Als Nachfolger von Joachim Fest, den es zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung zog, war er von 1967-1975 Leiter und Moderator des Fernsehmagazins „Panorama“, was ihn über die Branche hinaus einem breiten Publikum bekannt machte – auch deshalb, weil Merseburger gegenüber Vorgesetzten Courage und Haltung bewies.

Im Mai 1974, die Proteste gegen den Abtreibungsparagrafen 218 hatten in Deutschland gerade einen Höhepunkt erlebt, sollte in „Panorama“ ein Beitrag der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer gesendet werden, in dem eine sie neue, weniger schmerzhafte Abtreibungsmethode vorstellen wollte. Nachdem das Thema zuvor in der „Bild“-Zeitung lanciert worden war, intervenierte die Intendantenkonferenz und sorgte dafür, dass der Beitrag in der Schublade blieb. Merseburger verweigerte daraufhin die Moderation, weshalb „Panorama“ von Nachrichtensprecher Joe Brauner im Studio sitzen musste.

Beruflich schadete es ihm nicht. Im Anschluss war Merseburger Korrespondent und Studioleiter in Washington D.C. (1977-1982), Ost-Berlin (1982-1987) und London (1987-1991) und zog sich im Anschluss darauf zurück, umfangreiche Biografien zu schreiben – nicht nur über Brandt, sondern auch über Kurt Schumacher, Rudolf Augstein und Theodor Heuß. Sie sind auch heute noch lesenswert – wegen ihrer Gründlichkeit, ihrer Ausgewogenheit im Urteil und ihrer erzählerischen Eleganz. Am Dienstag ist Peter Merseburger im Alter von 93 Jahren in Berlin gestorben.