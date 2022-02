Augen voller Traurigkeit im Jüdischen Museum

Der als „Kanzlerfotograf“ bekannt gewordene Berliner Porträtfotograf Konrad Rufus Müller hat dem Jüdischen Museum seine Fotoserie von Holocaust-Überlebenden geschenkt. Die Bilder der 25 Personen hatte er im Jahr 2018 in Deutschland, Israel und Österreich aufgenommen. Einige der Fotografien waren bei der öffentlichen Übergabe am Mittwoch im Museum ausgestellt. Der Berliner Historiker Christoph Stölzl gab einen überaus wichtigen und berührenden Hinweis bei der Betrachtung der Bilder, in denen sich die Überlebenden teils stolz mit ihren Enkeln oder mit eigenen fröhlichen Kindheitsfotos ablichten ließen. Man blicke, so Stölzl, in „von tiefster Traurigkeit durchtränkte Augen“.

Hetty Berg, Direktorin des Jüdischen Museums, bezeichnete in ihrer kurzen Dankesrede Konrad Rufus Müller als einen Meister der Porträtfotografie. „Die Fotografien nehmen vor allem die Gesichter und Hände in den Blick und versuchen, den Lebenserfahrungen der Porträtierten nachzuspüren.“ Die Fotos würden nahe an die Menschen herantreten, so Hetty Berg, und zugleich viel Respekt offenbaren. Stölzl benannte die Fotosituation etwas direkter, demnach traf schamlose Nähe auf allergrößte Achtung.

Der Mann, der Helmut Kohl erstmals ohne Brille ablichtete

Darüber hinaus suchte der Historiker, der auch Gründungsdirektor des künftigen Exilmuseums am Anhalter Bahnhof ist, nach treffenden Vergleichen für die ungewöhnlichen Nahaufnahmen. „Unsere Haut bildet alles ab“, so Stölzl. Müllers Fotografie umschrieb er als „eine geheimnisvolle Angelegenheit“. Für ihn sind die Fotos eindeutig in einem künstlerischen Vorgang entstanden.

Der im Rheinland und Umbrien lebende Konrad Rufus Müller, Jahrgang 1940, ist ein Fotograf mit typisch Berliner Schnauze geblieben. Er sieht sich selbst als eine Legende. Als die Pressefotografen ihn am Mittwoch ablichten wollen, frotzelte er über einen von ihnen, weil dieser beim Knipsen so viel rede. Er würde schweigsamer mit seinen Delinquenten umgehen, so Müller. Bei einem anderen wunderte er sich über die schier unendlichen Klicks. Er würde nur zwei-, drei-, höchstens viermal auf den Auslöser drücken, sagt Müller später. Er war der Fotograf, der Kanzler Helmut Kohl dazu brachte, sich erstmals ohne Brille ablichten zu lassen. Müller fotografiert stets nur in Schwarz-Weiß und analog. Seit 1975 benutzt er dieselbe Rolleiflex und setzt auch kein zusätzliches Licht ein. Den Abzug belichtet er selbst in der Dunkelkammer.

Zu Konrad Rufus Müllers Schenkung gehört das Porträt von Gideon Eckhaus, der 1938 als 15-Jähriger von Wien nach Palästina flüchten konnte.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die insgesamt 41 Fotografien von den 25 Holocaust-Überlebenden entstanden zusammen mit den von Alexandra Föderl-Schmid geführten Interviews für das Buch „Unfassbare Wunder“ (Böhlau Verlag, 35 Euro). Als Konrad Rufus Müller jetzt darauf zu sprechen kam, wurde er überraschend demütig. Er saß demnach bis zu anderthalb Stunden bei den Interviews dabei. Zu den Porträtierten gehörte der 1923 in Wien geborene Gideon Eckhaus, der im Buch beschreibt, wie der Mob am frühen 10. November 1938 wütete und mordete. Der 15-jährige Eckhaus konnte kurz darauf mit einem Transport für Jugendliche nach Palästina flüchten. Allein kam er in Tel Aviv unter.

Eva Umlauf ist 1942 im Arbeitslager Novaky (heute Slowakei) geboren worden. Dem Fotografen zeigte sie ein Kinderbild aus jener Zeit, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter im Schnee zu sehen ist. In Auschwitz wurde der damals erst Zweijährigen die Nummer A-26959 in den Arm tätowiert. Sie überlebte das Konzentrationslager. 1967 kam sie nach München, wo sie als Psychotherapeutin arbeitete. Im Buch findet sich auch die Leidensgeschichte von Charlotte Knobloch, die als „uneheliches Kind“ getarnt auf einem Bauernhof überlebte. Sie war 1985 Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und eine prominente Mahnerin.

Lächelnd – und doch mit tieftraurigen Augen

Auch ein in Ost-Berlin sehr bekannter Kabarettist hatte seine Lebensgeschichte erzählt. Dabei war Otto Stark 1922 in Wien geboren worden. Mit einem Kindertransport konnte er nach Großbritannien fliehen. Später siedelte er in die DDR über, gründete die „Herkuleskeule“ in Dresden und leitete bis zur Wiedervereinigung das Kabarett „Die Distel“ an der Friedrichstraße. Er wurde von der Staatspartei unterstützt. Obwohl er Jude war? „Das haben die nicht gewusst“, sagte Stark im Interview, „das hab nur ich gewusst.“ Auf Konrad Rufus Müllers Foto lächelt er und hat zugleich tieftraurige Augen.

Nach den Interviews, erzählte der Fotograf am Mittwoch, hätten sie ihn gar nicht mehr wahrgenommen. „Sie waren so angefasst.“ Er machte dann einige Fotos. Manchmal trafen die Journalistin und der Fotograf zwei, drei Überlebende nacheinander. „Ich war am Ende des Tages total erledigt“, erinnert sich Müller. Der gebürtige Wilmersdorfer ist Katholik und sichtlich stolz auf seine jesuitische Ausbildung. Er erzählt, dass sein Vater ein jüdisches Geschäft für englische Stoffe an der Leipziger Straße leitete. Als die Nazis ihm die Übernahme des Geschäfts anboten, hatte er es abgelehnt. Das habe er seinem Vater immer hoch angerechnet. Aber die Lebensgeschichten, mit denen Konrad Rufus Müller in Deutschland, Israel und Österreich konfrontiert wurde, haben ihn selbst offenbar bewegt und betroffen gemacht.

Konrad Rufus Müllers Schenkung geht jetzt ein in die fotografische Sammlung des Jüdischen Museums, die rund 40.000 Bilder umfasst. Etwa ein Drittel des Bestandes bilden Fotos aus Familiensammlungen.