"Der Chinese" in der Komödie im Schiller Theater

Das Glück, im Deutschland des Jahres 2045 leben zu dürfen, tropft Vater Alexander, Mutter Gwendolyn, Sohn Niklas und Tochter Maria-Lara förmlich aus den Poren. Ein Blick in ihr trautes Heim zeigt: Die Familie leistet sich nur natürliche Materialien. Haus und Möbel sind komplett aus Holz und die Kleidung aus Bambus. Heimisch, zertifiziert, bio und nachhaltig. Genauso wie die Lebensmittel, die selbstredend regional sind. Etwa die Schokolade aus Templiner Bohne oder die Luckenwalder Alge für deutsches „Bio-Sushi“. Deutschland ist nämlich Selbstversorger. Die EU ist längst Geschichte, mit dem Flieger durch die Welt düsen verpönt, Handys gibt es nicht mehr. Auch keine Raucher. Dafür wurde die D-Mark wieder eingeführt. Und damit nichts Fremdländisches ins Land kommt, hat sich Deutschland mit einem Zaun abgeschottet.

Jetzt aber wurde die schrecklich glückliche Vorzeigefamilie ausgewählt, um einen Gast aus China zu beherbergen: Herrn Ting. Doch seine reine Anwesenheit entpuppt sich binnen Stunden als unerwartete Provokation. Eine Riesenherausforderung, alles unter Kontrolle zu halten. Nicht nur für die ökologisch einwandfreie Familie, sondern auch für „Die Bewegung“, die alles völkisch-deutschnational kontrolliert.

Es fehlen die nötigen Zwischentöne

Mit Benjamin Lauterbachs „Der Chinese“ zeigt die Komödie im Schiller Theater nach Alan Ayckbourns „Ab jetzt“ im Januar 2020 bereits zum zweiten Mal eine dystopische Komödie. Und zwar in freundlichen, hellen und bunten Farben, so dass sich die Abgründe dahinter gut verstecken können. Lauterbachs Stück war 2011 zum Berliner Stückemarkt eingeladen und wurde 2012 in Darmstadt uraufgeführt. Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels der letzten Jahre hat der Dramatiker jetzt eine neue Berliner Fassung für die Komödie vorgelegt. Wirklich ans Eingemachte geht das Stück aber nicht. Es kratzt vielmehr leise an der Oberfläche.

Die völkische Tümelei ließe einen eigentlich sofort an die AfD denken. Doch die Bewegungs-Kontrollettis Kuschke (Michael Kind) und Schischke (Kirstin Warnke) können sich nicht entscheiden, ob sie nun freundlich im Ton, aber hart in der Sache sind oder umgekehrt. Ohnehin wirkt die Inszenierung von Daniel Kraus äußerst unentschieden: Zu brav für eine echte Gesellschaftskritik und zu vorhersehbar für eine richtig gute Komödie. Sprachlich wenig nuanciert, fehlen dafür die nötigen Zwischentöne. Der forcierte Ökofaschismus wirkt zudem reichlich weichgespült.

Thomas Heinze und Henny Reents sorgen für Lacher

Auf der Bühne entfaltet sich eine heile Welt wie in den Fünfzigerjahren. Mit klassischen Geschlechterrollen und ebensolcher Erziehung. Aber ohne den damaligen Lebensstil. Es gibt nur noch Saft aus handgekurbelten Heimatfrüchten. Vielleicht mal einen Kaffee. Prosecco ist ausgestorben. Die Plastikgeschenke von Herrn Ting (Yu Fang) schlagen da ein wie eine Bombe. Vor allem bei Tochter Maria-Lara (Anna Julia Antonucci) und Sohn Niklas (Maximilian Diehle). Daher ist schnell klar: Herr Ting muss weg!

Wohltuend im angestrengten Öko-Alltag agieren die Film- und Fernsehstars Thomas Heinze als Vater und Henny Reents als Mutter. Mit inbrünstigem Ernst zelebrieren sie selbst lächerlichste Rituale wie den Paarungseid. Was immerhin für manchen Lacher sorgt.

Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater, Bismarckstr. 110, Charlottenburg, Tel. 88 59 11 88, bis 27.2., Di.-Sbd. 20 Uhr, So. 18 Uhr, 23.2. auch um 16 Uhr