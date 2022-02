Juliette Binoche: „Plötzlich ist man besessen“

Ach, die Liebe. „Es ist eine alte Geschichte“, schrieb Heinrich Heine 1822 in seinem Gedicht „Ein Jüngling liebt ein Mädchen“, „doch bleibt sie immer neu; / und wem sie just passieret, / dem bricht das Herz entzwei.“ In Claire Denis’ erstem Berlinale-Wettbewerbsbeitrag sehen wir das allmähliche Entzweibrechen einer Paarbeziehung. Sara (Juliette Binoche) ist seit vielen Jahren mit Jean (Vincent Lindon) liiert und sieht keinen Grund, etwas zu ändern. Doch wie das Leben häufig so spielt: Unversehens taucht François (Grégoire Colin) auf – nicht nur ein langjähriger Freund von Jean, sondern auch ein ehemaliger Liebhaber von Sara. Und alles gerät dramatisch durcheinander.

Auf der Pressekonferenz am Sonnabend schilderten Regisseurin und die beiden Hauptdarsteller, wie man sich eines solch intensiven, schwierigen Themas annimmt. Claire Denis erzählte, die Dreharbeiten hätten (auch pandemiebedingt) im wesentlichen in geschlossenen, kleinen Räumen stattfinden müssen, was aber für die erwünschte Intimität förderlich gewesen sei. Man habe sich auch emotional verausgabt, schließlich sei ein „Liebesabenteuer nichts Stabiles“.

Eine „abrupte Veränderung der Konstellation“ sah Juliette Binoche in der Geschichte. „Wir haben an den Szenen gearbeitet, aber sie haben auch an uns gearbeitet“. Die beiden Hauptcharaktere seien „einer riesigen Welle des Unbehagens, der Wut, der aufgestauten Gefühle“ ausgesetzt gewesen, Auf einen Schlag sei man infiziert von der Liebe, „plötzlich ist man besessen“. Und der Mann: Vincent Lindon berichtete von den Verlustängsten, die über Jean kommen, aber auch von einem Gefühl der Minderwertigkeit: Man frage sich, warum man dieser Frau nach so vielen Jahren weniger bedeute als ihr ehemaliger Liebhaber. „Ist der andere so viel besser als man selbst?“ Unsicherheit, Verzweiflung, Absturz und Neubeginn: So ist es eben mit der Liebe, der alten Geschichte.