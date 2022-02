„Es gibt nicht nur den einen Marx“

Zur Einstimmung wird der Besucher am Eingang mit einer Meinungsumfrage zu Karl Marx konfrontiert. Die an der Wand eingeblendeten Zahlen sind überraschend oder auch nicht. „Stehen Sie Karl Marx eher positiv oder negativ gegenüber?“, lautet eine Frage. Im Westen des Landes sind 23,4 Prozent der Befragten positiv und 24,9 Prozent negativ gestimmt. Im Osten sind es 39,1 Prozent, die Marx befürworten, nur 13,2 Prozent lehnen ihn ab. Eine weitere Frage: „War Karl Marx ein Wegbereiter von Diktatur und Gewalt im 20. Jahrhundert?“ 34 Prozent bejahen die Frage, 33 Prozent verneinen sie. Tatsächlich füllt die neue Ausstellung „Karl Marx und der Kapitalismus“ im Deutschen Historischen Museum gekonnt Wissenslücken. Es gibt viele ungeklärte Fragen jenseits der ideologischen -ismus-Positionen.

Einen aktuellen Anlass zur Marx-Ausstellung gibt es übrigens nicht. Museumsdirektor Raphael Gross erzählte am Dienstag, als die Schau noch in den letzten Aufbauarbeiten steckte, dass er mal eine Kapitalismus-Ausstellung machen wollte. „Wir alle haben eine bestimmte Vorstellung davon – nur nicht dieselbe.“ Das Museum stellt in seiner Kapitalismus-und-Folgen-Betrachtung zwei Ausstellungen über die Zeitgenossen Karl Marx (1818-1883) und Richard Wagner (1813-1883) gegenüber.

Das Museum kombiniert Karl Marx mit Richard Wagner

Der Philosoph und der Komponist hatten sich zeitgleich mit dem rüden Kapitalismus auseinandergesetzt, lebten im Exil und begrüßten die 1848er-Revolution. Sie stehen für die linken und rechten Leitlinien, die aus dem 19. Jahrhundert über uns gekommen sind. Marx sah das Heil seiner proletarischen Klientel im internationalen Zusammenspiel, Wagner hingegen beschwor den bürgerlichen Mythos des Nationalen. „Der Marxismus wurde zur Ideologie von Staaten, die im Namen von Kommunismus und Sozialismus Folter und Mord begingen“, so Raphael Gross: „Auf Wagner beriefen sich im 20. Jahrhundert Strömungen, die direkt mit massiven Verbrechen, radikalem völkischen Antisemitismus und in der Folge mit Nationalsozialismus und Holocaust in Verbindung stehen.“ Die Schau „Richard Wagner und das deutsche Gefühl“ wird am

8. April eröffnet.

Die Marx-Ausstellung verströmt einen Hauch von chaotischer Verspieltheit, was dem digitalen Zeitgeist geschuldet sein mag. Das Auge muss sich erst einmal durch das multimediale Angebot jenseits der Vitrinen und Installationen im Raum klicken. Ganz hinten ist ein Schaf zu entdecken. Die rätselhafte, facettenreiche Buntheit hat System. Es gehe nicht um die Biografie, sondern um Themen, sagte Kuratorin Sabine Kritter. Und da der Philosoph seither immer wieder vereinnahmt wurde, fügte sie noch hinzu: „Es gibt nicht nur den einen Marx.“ Das betrifft gerade auch die Theorie, die wir als Marxismus kennen. „Das Werk ist weder abgeschlossen, noch in sich geschlossen“, sagte der beratende Historiker Jürgen Herres. In der Ausstellung wird der erste Band von „Das Kapital“ von 1867 gezeigt, ein persönliches Exemplar von Karl Marx mit seinen handschriftlichen Anmerkungen. Zu sehen ist auch das gemeinsam mit Friedrich Engels verfasste „Manifest der Kommunistischen Partei“ von 1848, das später ein verändertes Vorwort bekam.

Von den sieben Themen-Komplexen, darunter „Von der Religions- zur Gesellschaftskritik“, „Revolution und Gewalt“ und „Neue Technologien“, dürfte ein Thema die Besucher wohl am meisten überraschen, weil es ins weitgehend verdrängte Private hineinreicht. Marx stammte aus einer jüdischen Familie. In einer Vitrine der Schau sind die Taufeinträge der Familie Marx im Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde Trier zu sehen. Vater Heinrich wollte seinen Beruf als Rechtsanwalt in Preußen weiter ausüben und war konvertiert, 1824 wurden die Kinder getauft.

Karl Marx selbst war bekennender Atheist und hielt das Thema Religion nicht mehr für wichtig in dieser Zeit. Religion sei „das Opium des Volkes“ schrieb Karl Marx 1843/44 in der Einleitung zu seiner Schrift „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“. Marx unterstützte die Emanzipation der Juden in rechtlicher und politischer Hinsicht, argumentierte aber in seiner Kritik am Finanzkapital gleichzeitig antisemitisch. Juden waren lange Zeit mit Berufsverboten in den Geldhandel abgedrängt worden. Der aber gewann plötzlich an Bedeutung. In den 1840er-Jahren verbreitete sich der antisemitische Vorwurf, Juden seien Profiteure der ökonomischen Umwälzungen. Das Vorurteil ging auch unter den Frühsozialisten um. Das Titelblatt von Marx’ Schrift „Zur Judenfrage“ von 1844 ist in der Schau zu sehen.

Im Themen-Komplex „Kämpfe und Bewegungen“ geht es auch um die von Marx 1864 mitbegründete Internationale Arbeiterassoziation, einen Zusammenschluss europäischer Arbeiterorganisationen. Über die Ländergrenzen hinweg wurde über die Bekämpfung der Ungleichheit, die Arbeitszeitverkürzung und auch die Frauenemanzipation debattiert. Aber die Haltung dazu blieb widersprüchlich. Gerade die französische und deutsche Arbeiterbewegung lehnte die außerhäusliche Erwerbsarbeit von Frauen ab. Marx pochte darauf, dass die soziale Frage vorangehen müsse.

Ein bisschen Lebensgefühl des 19. Jahrhunderts wird spürbar

Das ausgestopfte Schaf, das aus dem Naturkundemuseum um die Ecke stammt, steht als mahnendes Symbol für die Umwälzungen in der Landwirtschaft durch die Umwandlung von Weideland in der Schau herum. Die Macher wollen ein bisschen Lebensgefühl des 19. Jahrhunderts spürbar machen. Es pufft und stinkt beiläufig in dieser Ausstellung. Originalobjekte wie eine Dampfmaschine, das Präparat eines Humboldt-Pinguins oder eine Taschenuhr anlässlich der Proklamierung des Achtstundentags durch die Internationale, aber auch eine künstlerische Geruchsinstallation von Sissel Tolaas führen die Ambivalenz des technischen und sozialen Wandels vor.

Insgesamt sind auf den 560 Qua-dratmetern im Pei-Bau rund 220 Exponate aus zehn Ländern von 65 Leih- und Bildgebern zu sehen. Den großartigen Katalog (wbg Theiss, 10 Euro), in dem Spezialisten die aktuelle Sicht auf die Themenkomplexe der Ausstellung beleuchten, sollte jeder Marx-Interessierte seinem Bücherregal daheim gönnen.