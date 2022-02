Hans Neuenfels - Erneuerer und Bürgerschreck

Berlin. Die einen vergötterten Hans Neuenfels als Regie-Erneuerer, die anderen verteufelten ihn als Bürgerschreck. Für Provokationen war er immer gut, auch wenn man heute über das ein oder andere schmunzeln möchte. Seine Opernregie von Verdis „Aida“ stieß 1980 in Frankfurt auf heftigen Widerspruch, weil die hehre Aida darin als Böden schrubbende Putzfrau auftrat. Andererseits konnte 2006 seine „Idomeneo“-Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin nur unter Polizeischutz stattfinden, weil im Schlussbild die abgeschlagenen Köpfe von Mohammed, Jesus, Buddha und Poseidon gezeigt wurden. Das Berliner Landeskriminalamt befürchtete eine islamistische Bedrohung wegen Mohammed. Rund um die Oper gab es heftige gesellschaftliche Diskussionen. Was Neuenfels auch inszenierte, es ging in seiner Zeit fast immer um etwas. Am Sonntagabend ist Hans Neuenfels im Alter von 80 Jahren in Berlin gestorben.

Der Regisseur verstand sich selbst nicht als Provokateur. Das hätte alles in den Stücken dringelegen, sagte er einmal zur Berliner Morgenpost. „Da steckten einfach die 68er-Zeiten drin, man musste sich mit den Eltern, der Kriegsgeneration, auseinandersetzen.“ Hans Neuenfels war am 31. Mai 1941 in Krefeld geboren worden und hatte am Max Reinhardt Seminar in Wien Regie studiert. Wer Neuenfels sagt, muss auch Trissenar sagen. Denn in Wien hatte Neuenfels bereits seine spätere Ehefrau Elisabeth Trissenaar kennengelernt. Sie spielte oft große Rollen in seinen Inszenierungen. Über ihr Verhältnis zueinander sagte sie einmal: „Also ich bin nicht die Gala, die eine Muse von Dalí und anderen Malern war. Ich war selber immer ein Arbeitstier auf der Bühne.“ Und er fügte hinzu: „Und sie hat auch das Kind weggebracht, das Essen gemacht, das Auto gefahren.“

Der Regisseur hatte kein Blatt vor den Mund genommen

Seine Karriere hatte Neuenfels als Theaterregisseur am Wiener Theater am Naschmarkt begonnen. Im Laufe der Jahrzehnte inszenierte er am Schauspiel Frankfurt, in Stuttgart, Hamburg, Berlin, München, Zürich und Wien. Von 1986 bis 1990 war er Intendant der Freien Volksbühne Berlin. Neuenfels drehte auch Filme, etwa über Heinrich von Kleist oder Jean Genet, und war ein leidenschaftlicher Autor: 2011 erschienen seine Memoiren mit dem Titel „Das Bastardbuch - Autobiografische Stationen“. Neuenfels hatte nie ein Blatt vor den Mund genommen, selbst wenn es vernünftiger gewesen wäre.

Der manchmal rüde Umgangston des Meisters und sein Alkoholkonsum bei den Proben sind hinlänglich überliefert. Zuletzt war es deswegen 2018 in Berlin zu einem Skandal gekommen. Drei Tage vor der Premiere von Strauss’ „Salome“ an der Staatsoper Unter den Linden warf der damals 88-jährige Dirigent Christoph von Dohnányi wegen „künstlerischer Differenzen“ hin. Von heftigem Gebrüll berichteten Ohrenzeugen. In der Inszenierung wird Jochanaan in einer Rakete in Phallusform gefangen gehalten.

Hans Neuenfels verstand sich auch als Gesellschaftskritiker

Für den Künstler Neuenfels gab es offenbar keine Tabus, in seinem Theater durfte alles verhandelt werden. Einmal schlug er seiner Frau bei „Medea“ vor, dass die mythologische Figur „einen ihrer beiden Söhne dem Kreon zum Vögeln gibt.“ In Griechenland herrschte ja Päderastie, so Neuenfels. Daraufhin beschimpfte die Schauspielerin ihren Mann als Schwein. Das Thema hielt sie als Mutter nicht aus. Neuenfels verstand sich durchaus immer auch als Gesellschaftskritiker. „Es interessiert mich, wie das Individuum in der Gesellschaft existieren kann“, sagte er zur Morgenpost. „Ich glaube, dass das Schicksal, die Fügung stärker ist als der Mensch denkt. Aber der Mensch will immer stärker sein, das ist die Reibung. Wir wollen immer dem, was wir ahnen und wissen, entgehen.“

Über sein Wirken am Theater sagte er: „Es ist ein alter Beruf ähnlich wie der einer Hure. Die Praktiken bleiben immer dieselben.“ Von Neuenfels konnte man nicht nur das Regiehandwerk lernen, sondern auch, dass man manchmal den Zeitgeist ignorieren muss. Der jeweils politisch korrekte Zeitgeist möchte lieber beschwichtigen. Dem widersetzte sich Neuenfels gerade auch in seinen Operninszenierungen. Manchmal offenbarte er dabei seinen eigenen Humor.

Provokation mit tanzenden Bienen und niedlichen Ratten

Mit seinem im sterilen Labor spielenden „Lohengrin“ hatte sich Neuenfels 2015 von den Bayreuther Wagner-Festspielen verabschiedet. Das Publikum tobte vor Begeisterung. Bei der Premiere fünf Jahre zuvor wurde er noch ausgebuht, weil der Chor in putzig-bedrohlichen Rattenkostümen auftrat. Das Publikum hätte vollkommen unter Druck gestanden, so Neuenfels, weil sie darüber nachdachten, was dahinter steckt. „Dass die Ratten auch zauberhaft, possierlich sind, das konnten sie in der Premiere einfach nicht genießen.“

An der Deutschen Oper Berlin, wo Neuenfels sechs Mal inszenierte, löste seine Deutung von Verdis „Nabucco“ 2000 Buhstürme aus, und das nicht nur wegen tanzender Babylonier im Biene-Maja-Kostüm. Mit Hans Neuenfels ist einer der wichtigsten Opern- und Schauspielregisseure von uns gegangen.