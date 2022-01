Der weise Vogel kackt lieber ins fremde Nest

In einer New Yorker Universität verliebt sich der Berliner Jude Eitan (Dennis Svensson) in die schöne Wahida (Philine Schmölzer).

Das Bemerkenswerteste an der dreistündigen und am Ende bejubelten Theaterpremiere ist die virtuose Überwindung der babylonischen Sprachverwirrung. Die acht internationalen Schauspieler in Wajdi Mouawads Stück „Vögel“ am Berliner Ensemble sprechen Deutsch, Englisch, Hebräisch und Arabisch. Gespannt hängt man an den Lippen der beeindruckenden Darsteller und der Übertitelungsanlage. In der Geschichte treffen in einer New Yorker Universitätsbibliothek Wahida und Eitan aufeinander.

Philine Schmölzer spielt die Amerikanerin mit arabischen Wurzeln, die ihre Doktorarbeit über den im 16. Jahrhundert lebenden Gelehrten Al-Hasan Al Wazzan schreibt. Dennis Svensson ist der Berliner Jude Eitan, ein Genetiker. Er erklärt die Gleichheit der Menschen mit 46 Chromosomen. Eitan ist kein Romantiker. Die Liebe erblüht, aber Eitans Vater David lehnt eine Nicht-Jüdin ab. Und es kommt noch schlimmer in diesem etwas kruden Blut-, Boden- und Genetik-Stück, denn Eitans Familie wird von Geheimnissen, Identitätsproblemen und Schuldgefühlen geplagt.

In Israel wird Eitan Opfer eines Terroranschlags

Als das junge Liebespaar nach Israel reist, wird Eitan Opfer eines Terroranschlags. An seinem Krankenbett trifft die dysfunktionale Familie aufeinander. Regisseur Robert Schuster bringt auf der Drehbühne im Neuen Haus seine Darsteller in ein temporeiches und anrührendes Spiel. Es ist zu befürchten, dass sich das deutsche Fernsehen für den fröhlich-tattrigen KZ-Überlebenden Etgar interessieren wird, der verwegen seinen Rollkoffer durchs Jerusalemer Krankenhaus schiebt. Robert Spitz verleiht der Figur Charakter.

Dabei hat Etgar im Sechstagekrieg 1967 ein palästinensisches Bauernbaby geraubt und als seinen Sohn David ausgegeben. Etgars Frau Leah (Naomi Krauss), trennte sich deshalb später von ihm. Etgar ging zurück nach Berlin. Davids Ehefrau Norah – Kathrin Wehlisch ist brillant als überdrehte Psychoanalytikerin mit Berliner Schnauze – warnt davor, dem strenggläubigen Palästinenserhasser David die Wahrheit zu sagen. Martin Rentzsch lässt den geschockten David auf offener Bühne sterben.

Geräusche von Luftangriffen schallen durch den Raum

Die alle Mauern überwindende Vogel-Metapher klingt im Nahost-Durcheinander wunderbar, aber im Theater kackt der weise Vogel lieber ins fremde Nest. Im BE sind die Araber die Guten. Al-Hasan Al Wazzan hat seinen großen Auftritt. Wahida muss verführerisch, klug und verständnisvoll sein. Sie trennt sich am Ende von Eitan, weil sie ihre Identität in Ramallah wieder entdeckt. Die im Stück enthaltenen Ausbrüche gegen Amerika und den freien, offenen Westen sind gestrichen. Überpräsent ist hingegen die Militärmacht Israel, immer wieder schallen Geräusche von Luftangriffen durch den Raum. In Deutschland trifft das Stück einen Nerv, denn es wird landauf, landab aufgeführt. Das Stück gehört auf Sigmund Freuds Couch.