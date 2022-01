Die sieben Juroren in diesem Jahr: Regisseurin Anne Zohra Berrached, Filmproduzent Said Ben Said und Regisseur Ryusuke Hamaguchi (oben, vl.l), sowie Autorin und Autorin Tsitsi Dangarembga, die in den USA lebende dänische Schauspielerin Connie Nielsen und der brasilianische Regisseur Karim Ainouz (unten, von links. Jurypräsident M. Night Shyamalan (gr. Foto) steht schon seit längerem fest.