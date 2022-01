Steven Spielbergs „West Side Story“ gewann als bestes Musical. Ariana DeBose (l.) gewann als beste Nebendarstellerin und Rachel Zegler (r.) als Beste Hauptdarstellerin in der Sparte Komödie/Musical.

Der in die Kritik geratene Filmpreis wurde diesmal nur in kleinstem Kreis gefeiert, die Preisträger nur in sozialen Medien verkündet.