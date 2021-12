Silvesterkonzert - Eine schwermütige Walzerlaune

Die Türen der Philharmonie stehen weit offen. Und das Berliner Publikum strömt fast wie in alten Zeiten herbei, obwohl der Zugang nur mit 2G, aktuellem Schnelltest und Maske gewährt wird. Die Hürden sind hoch, aber das Silvesterkonzert im vergangenen Jahr musste vor leerem Saal stattfinden. Das sollte jetzt anders sein. Die musikalisch beschwipste Silvesterlaune wollte sich allerdings am Mittwoch im ersten der drei Konzerte noch nicht einstellen, weder im Publikum noch auf der Bühne. Das dritte Konzert am 31. Dezember wird von Arte zeitversetzt ab 18.35 Uhr gezeigt. Darüber hinaus wird das große Silvesterkonzert der Philharmoniker in Kinos übertragen, allein in Berlin werden es zehn Häuser sein.

Petrenko hat wegen akuter Rückenprobleme abgesagt

Intendantin Andrea Zietzschmann ist sicherlich gut beraten, kurz vor Beginn des wichtigen TV-Events ihren Spitzenmusikern ein, besser zwei Gläser Sekt zu spendieren, damit die Philharmoniker einmal ihre preußische Musiziertradition beiseite lassen. Die „Fledermaus“-Ouvertüre zu Beginn verträgt mehr Lust und Leichtigkeit, also mehr Wiener Charme in der Berliner Luft, Luft, Luft. Die Philharmoniker tun sich mehrheitlich schwer mit Johann Strauss. Vielleicht hängt die an diesem Abend insgesamt schwermütige Walzerlaune auch damit zusammen, dass die Intendantin dem Publikum mitteilen musste, dass Chefdirigent Kirill Petrenko die Konzerte wegen akut aufgetretener Rückenschmerzen nicht leiten kann. Offenbar passierte es nach der ersten Probe, und man muss sich schon fragen, was zu den akuten Verspannungen geführt hat?

Lahav Shani ist ein Ziehkind von Stardirigent Daniel Barenboim

Der 32-jährige Lahav Shani, den die Philharmoniker bereits kennen, ist also sehr kurzfristig eingesprungen. Die Pandemie macht es nicht leichter, Ersatz anreisen zu lassen. Shani lebt in Berlin, wie Andrea Zietzschmann erklärte. Der junge internationale Shootingstar wird das TV-Ereignis in seiner jugendlichen Ernsthaftigkeit und nach zwei Proben mit großem künstlerischen Anstand retten, aber die Philharmoniker stehen diesmal in harter Konkurrenz zu Christian Thielemann, der das Silvesterkonzert aus der Dresdner Semperoper im ZDF ab 17.25 Uhr zelebriert, und Daniel Barenboim, der das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im ZDF ab 11.15 Uhr dirigiert. Der Fernsehzuschauer hat die Wahl.

Der Israeli Lahav Shani ist von Hause aus Pianist und ein Ziehkind der beiden Altmeister Daniel Barenboim und Zubin Mehta. Von letzterem hat er daheim in Tel Aviv des Leitung der Israel Philharmonic übernommen. Barenboim hat ihm nicht nur seine Staatskapelle, sondern sogar sein West-Eastern Divan Orchestra anvertraut. Shani hat alles, was ein Einspringer braucht. Überraschend behutsam näherte er sich den Philharmonikern am ersten Abend, gab ihnen zunächst nur jene Zeichen, die die Philharmoniker eh in gewohnter Perfektion ausspielen. Der künstlerische Gestaltungswille wurde erst später in Igor Strawinskys „Feuervogel“-Suite Nr. 2 in Ansätzen hörbar.

Wunderbar irrlichternd spielt Geigerin Janine Jansen

Strauß und Strawinsky sind mit Lahav Shani neu ins Silvesterprogramm gekommen. Das erste Violinkonzert von Max Bruch mit Janine Jansen hingegen war bereits geplant. Die niederländische Geigerin ist ein emotionaler Lichtblick im Programm. Als versierte Kammermusikerin ist sie damit vertraut, immer das Miteinander zu suchen. Das tut sie auch auf bemerkenswerte Weise bei den Philharmonikern. Mit ihrem lyrischen und in den Höhen irrlichternden Ton findet sie ihre Wege in die philharmonischen Klangmassen hinein. Es ist ein zerklüfteter Klassiker.

Auch beim bezaubernden „Liebesleid“ von Fritz Kreisler wird Shani, auf seine eigenen solistischen Erfahrungen hörend, für die Kameras hoffentlich mehr innige Geschmeidigkeit zwischen Solistin und Orchester einfordern. Mit Maurice Ravels „La Valse“ endet das Konzert. Es ist die Entgrenzung eines Wiener Walzers, in dem sich schlummernde Gelüste allmählich Bahn brechen. Bei den Philharmonikern wird der überdrehte Walzer eher preußisch korrekt – wenngleich im Dreierschritt – ausgestampft. Das Publikum zeigte sich am ersten Abend von „La Valse“ wenig beschwipst. Der Applaus war freundlich.

In Wien sind 1000 Besucher zugelassen, in Dresden gibt es kein Publikum

Eine Zeitreise in die wilden Zwanzigerjahre, vor allem auch in seine Heimatstadt Berlin, ließ Christian Thielemann für sein Konzert ankündigen. Der Stardirigent hat längst sein Händchen auch für leichte Musik bewiesen. Aber er muss in Sachsen vor leerem Haus dirigieren. Daniel Barenboim trifft mit den Wiener Philharmonikern auf Publikum. Allerdings wurden kurzfristig 700 Besucher wieder ausgeladen, weil insgesamt nur 1000 Personen zugelassen sind. Barenboim wird zum dritten Mal den jährlichen Walzer- und Polkareigen zelebrieren, der diesmal in 92 Länder übertragen wird.

Daheim in seiner Staatsoper Unter den Linden, deren Generalmusikdirektor Barenboim ist, werden die Konzerte der Staatskapelle zum Jahreswechsel von Andrés Orozco-Estrada geleitet. Auf dem Programm stehen Werke von Richard Strauss. Das Konzerthausorchester präsentiert unter Leitung des Ersten Gastdirigenten Juraj Valčuha am Gendarmenmarkt Stücke von Paul Dukas bis Felix Mendelssohn Bartholdy.