Das „Jahresendzeitprogramm“ im Mehringhof Theater

Beim „Jahresendzeitprogramm 2021" im Mehringhof Theater liegen die Zuschauer Christoph Jungmann in seiner Paraderolle als Angela Merkel zu Füßen

Endlich kein Amt mehr. Endlich keinen Stress mehr. Da kann man doch live glatt mal einen Rap à la Peter Fox performen und damit das Rentnerdasein hymnisch feiern. Mit den vier Jungs vom Jahresendzeitprogramm als Backgroundchor, deren Harmoniegesang so schön schräg ist. Quasi satirisches Singen. Die Altkanzlerin jedoch zeigt allen, was ein echter HipHop ist. Derart schwungvoll sah man sie selten. Denn so pudelwohl wie jetzt hat sie sich seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr gefühlt.

Beim „Jahresendzeitprogramm 2021“ im Mehringhof Theater liegen die Zuschauer Christoph Jungmann in seiner Paraderolle als Angela Merkel zu Füßen. Schließlich ist es unfassbar mukkelig, mit der ewigen Kanzlerin der Herzen sowie der heutzutage unerlässlichen Frischluft- und Ionisierungsanlage ganz safe Kabarett zu genießen. Fast so, als hätte sich nie was geändert und das Wort „Ampelkoalition“ sei nur ein Hirngespinst. Doch das könnte sich ändern.

Weil Angie noch nicht wirklich weiß, was sie mit ihrer Zeit anfangen soll, vielleicht zurück nach Templin, vielleicht einfach das süße Nichtstun genießen, will sie einstweilen auch letztmalig moderieren. Deshalb hat sie sich mal im Kollegen- und Bekanntenkreis nach möglichen Nachfolgern umgehört. Da manch einer nach der letzten Bundestagswahl nichts mehr zu tun hat, gab es extrem viele Bewerber. Drei davon hat die Altkanzlerin ausgewählt und schickt sie nun als Co-Moderatoren beim kabarettistischen Jahresrückblick ins Rennen. Eine Herkulesaufgabe für die Newcomer.

Von Lindner bis Habeck sind alle dabei

Ein herrlicher Twist, um die Themen des letzten Jahres satirisch abzuräumen. Hannes Heesch gibt alle drei Kandidaten. Angefangen mit einem hektischen Christian Lindner, der von sich selbst stets in der dritten Person redet. Der mit seinem Porsche in zwei Stunden von Berlin nach Wuppertal rast, um seinen alten Kaufmannsladen abzuholen. Damit und mit viel „Palim, palim“ erklärt er Robert Habeck die Mikroökonomie. Was er genauso versemmelt wie die Anmoderation von Manfred Maurenbrecher, der die Unkaputtbarkeit guter Musik besingt.

Auch die anderen Bewerber scheitern. Armin Laschet dampfplaudert wie gewohnt fröhlich ohne Inhalt. Und Christian Drosten interessiert sich nun mal mehr für das pandemische Geschehen als für eine lustige Zwölfmonatsretrospektive. Daher muss Merkel als Dompteuse ran. Sie zeigt allen, wer das Alpha-Weibchen des Abends ist. Wer nicht nur Pandemie, sondern auch Moderation richtig gut kann.

Dazu liefern Bov Bjerg und Horst Evers in ihren Geschichten knallige Verschwörungstheorien, die sich kein Querdenker ausmalen könnte. Bjerg vermutet Fielmann hinter Corona. Evers indes weiß, wir brauchen Verschwörungstheorien, die wir gern haben. Wie die von der nicht stattgefundenen Mondlandung. Ein Weltverschwörung hingegen, die sich den Wendler aussucht, der geht es dreckig. Die hat jede Selbstachtung vor sich verloren.

So anarchisch, subversiv und böse wie zu Beginn der Kabarettshow 1997 ist der Jahresrückblick des Quintetts zwar nicht mehr. Dafür aber stimmt die Gagdichte. Und solange Merkel ihre Qualitäten als Moderatorin beweist, dürfte der Kult weiterleben.

Mehringhof Theater, Gneisenaustr. 2a, Kreuzberg, Tel. 691 50 99, 17.-22.12., 27.-29.12. um 16 20 Uhr

Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater, Bismarckstr. 110, Charlottenburg, Tel. 88 59 11 88, 2., 8. 9.1. um 16 20 Uhr, 4.-7.1. um 20 Uhr