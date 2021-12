Golden Globe: Eine Nummer bescheidener

Anti-Western gegen Irland-Drama: Jane Campions „Power of the Dog“ und Kenneth Branaghs „Belfast“ sind die großen Favoriten beim Golden Globe. Sie gehen mit jeweils sieben Nominierungen ins Rennen. Mit je vier Nominierungen folgen Steven Spielbergs furioses Remake der „West Side Story“, die Weltuntergangs-Satire „Don’t Look Up“, Paul Thomas Andersons Verarbeitung der eigenen Jugend in den 80er-Jahren in „Licorice Pizza“ sowie „King Richard“ mit Will Smith als Vater der Tennisgöttinnen Venus und Serena Williams. Das gab Hollywoods Foreign Press Association (HFPA), die die Preise vergibt, am Montag früh in Los Angeles bekannt.

Die 15. Nominierung für den Deutschen Hans Zimmer

„Ich bin dein Mensch“, Maria Schraders preisgekrönte Liebeskomödie mit einem Roboter, hat es dagegen nicht auf die Shortlist für den besten nicht-englischsprachigen Film geschafft. hier konkurrieren „The Hand of God“ aus Italien, „Drive My Car“ aus Japan, „Parallele Mütter“ aus Spanien und „Compartment No. 6“ aus Russland und „A Hero“ aus dem Iran. Chancen hat dagegen der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer: Für seinen Soundtrack zum Science-Fiction-Epos „Dune“ ist er bereits zum 15. Mal nominiert. Zwei Trophäen hat er schon gewonnen: für „König der Löwen“ (1995) und „Gladiator“ (2001).

Die Oscars galten lange als wichtigster Filmpreis nach dem Oscar - und als direkter Vorbote, weil sie immer schon einen Monat früher verliehen werden. Im Gegensatz zum Oscar wird der Globe aber nicht von einer riesigen Akademie von Filmschaffenden verliehen, sondern nur von 90 Auslandsreportern in Hollywood.

Lesen Sie hier: Es war das Jahr der Frauen beim Europäischen Filmpreis

Der in Hollywood lebende deutsche Filmkomponist Hans Zimmer wurde für seinen Soundtrack zu „Dune“ bereits zum 15. Mal nominiert.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu starker Kritik geführt, was mangelnde Diversität, fragwürdige Praktiken der Mitglieder und Bestechung durch Werbegeschenke anbelangte. Anfang des Jahres kulminierte das, als die Branche zu einem Boykott aufrief: Weil kein einziges Mitglied der HFPA schwarz war - was sich auch, wie viele Branchenbeobachter monierten, auf die Nominierungen und Preisvergaben auswirkte.

Preisverleihung trotz Boykott-Aufrufen

Die Auslandspresse von Hollywood wird den Preis dennoch verleihen. Und gelobt Besserung. Werbegeschenke sind zwischenzeitlich verboten, ein Diversitätsberater wurde eingestellt, die Mitgliedschaft wurde vergrößert. Und unter den 26 Neumitgliedern sind auch sechs schwarze Journalisten. Im Vorfeld für die 79. Preisverleihung hat sich der Verband am vergangenen Donnerstag in einem Offenen Brief an Filmschaffende gewandt: „Die letzten acht Monate waren schwierig, aber wir sind stolz auf die bis jetzt erreichten Veränderungen.“

Die wirkten sich bereits auf die aktuellen Nominierungen aus: In der Kategorie Bester Schauspieler in einem Drama sind unter den fünf Kandidaten gleich drei afro-amerikanische Stars: Denzel Washington, Will Smith und Ali Mahershala. Und in der Kategorie Regie finden sich immerhin zwei Frauen: Jane Campion und Regiedebütantin Maggie Gyllenhaal. Ob das ausreicht, um die Branche zu beschwichtigen, bleibt abzuwarten. Der Preis soll am 7. Januar vergeben werden. Aber deutlich weniger glamourös als in den Vorjahren. Die Ehrung wird in „bescheidener Weise“ stattfinden, wie Helen Hoehne, die deutsche Vorsitzende der HFPA, bekanntgab. Und ohne die übliche Fernseh-Gala.