„Quo vadis, Aida?“ siegt beim Europäischen Filmpreis

Am Ende standen die wenigen Anwesenden in der Berliner Arena gemeinsam auf der Bühne. Unter ihnen Moderaton Annabelle Mandeng (M, in Grün):

Die bosnische Regisseurin Jasmila Zbanic ist die große Gewinnerin des 34. Europäischen Filmpreises, der am 11. Dezember in Berlin verliehen wurde. Ihr Filmdrama „Quo vadis, Aida?“ über das Massaker von Srebrenica 1995 gewann drei Trophäen. Hauptdarstellerin Jasna Duricic wurde als Europäische Schauspielerin ausgezeichnet, Zbanic später als europäische Regisseurin und am Ende gewann ihr Werk auch noch den Hauptpreis als Europäischer Film 2021.

Dabei hatte es erst danach ausgesehen, als ob das Alzheimerdrama „The Father“ der große Abräumer werden würde. Anthony Hopkins wurde dafür als Europäischer Schauspieler ausgezeichnet, der französische Regisseur Fabian Zeller als Europäischer Drehbuchautor. Dann aber wendete sich das Blatt. Und die Verleihung wurde, wie Agniezka Holland, die Präsidentin der Europäischen Filmakademie betonte, ein Abend der Frauen.

Die Dankesrede geht an viele Frauen

Zbanic, die für ihren Debütfilm „Grbavica“ vor 15 Jahren gleich den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen hat, widmete ihre Preise denn auch vor allem Frauen. Sie dankte der kürzlich verstorbenen Filmregisseurin Lina Wertmüller, die für alle Filmemacherinnen die kämpfende Großmutter gewesen sei. Sie dankte den Frauen von Srebrenica, die die große Kraft hatten , zu vergeben. Sie dankte ihrer kürzlich verstorbenen Mutter. Und ihrer Tochter, die sie dazu inspiriere, für ein besseres Europa einzustehen.

Lesen Sie hier: So gut ist der Siegerfilm „Quov vadis, Aida?“

Die Gewinnerin des Abends: die bosnische Filmemacherin Jasmila Zbanic.

Foto: Kemal Softic / dpa

Der deutsche Film ging an diesem Abend dagegen leer aus. Der Berliner Franz Rogowski war für den Film „Große Freiheit“ ebenfalls als Schauspieler nominiert, unterlag aber dem Briten Hopkins. Maria Speth war mit ihrem Dokumentarfilm „Herr Bachmann und seine Klasse“ im Rennen, der Preis ging aber an denselben Preisträger wie in der Kategorie Animationsfilm: an „Flee“, ein animierter Trickfilm über ein Migrationsschicksal.

Wenige Prominenz, dafür Filmclubs aus der Peripherie

Der Preis musste zum zweiten Mal hybrid verliehen werden. In der Berliner Arena durften nur ein paar wenige Auserwählte sitzen. Die Nominierten dagegen wurden alle zugeschaltet. Und Annabelle Mandeng musste als Moderatorin in die Leere hinein großen Elan verbreiten. Anwesend immerhin waren die Preisträger der Nebenkategorien, die bereits vorher fest standen. Ein paar Laudatoren wie Katja Riemann und Oliver Masucci. Und die Regisseure Susanne Bier und Steve McQueen, die Ehrenpreise bekamen.

Schade nur, dass nicht mehr prominente Laudatoren aufgetreten sind. Auch die hätte man zuschalten können. Stattdessen wurden viele Kategorien von entlegenen Filmclubs quer über Europa vorgestellt. Eigentlich eine nicht uncharmante Idee. Aber das zementiert einmal mehr das Vorurteil, dass europäische Filmemacher sich nicht wirklich engagieren und interessieren für diesen Europäischen FIlmpreis. Während sie beim großen Bruder, dem Oscar, dann doch immer dabei sind.

Der Siegerfilm: „Quo vadis, Aida?“ Mit Jasna Djuricic als Dometscherin einer UN-Basis, die hilflos mitansehen muss, wie ihre Landsleute verschleppt werden.

Foto: dpa

Die Auszeichnungen im Überblick:

Europäischer Film: „Quo vadis, Aida?“ von Jasmila Žbanić (Bosnien)

Regie: Jasmila Žbanić für „Quo vadis, Aida?“ (Bosnien)

Schauspielerin: Jasna Đuričić in „Quo vadis, Aida?“

Schauspieler: Anthony Hopkins in „The Father“ (GB/F)

Drehbuch: „The Fahter“ von Florian Zeller und Christopher Hampton

Kamera: Crystel Fournier für „Große Freiheit“ (Ö)

Komödie: „Ninja Baby“ von Yngvild Sve Flikke (Norwegen)

Entdeckung - Prix Fipresci: „Promising Young Woman“ von Emerald Fennell (USA/Großbritannien)

Dokumentarfilm: „Flee“ von Jonas Poher Rasmussen (DK/F/S/N)

Animationsfilm: „Flee“ von Jonas Poher Rasmussen

Kurzfilm: „My Uncle Tudor“ von Olga Lucovnicova (Belgien/UNgarn/Moldawien)

Schnitt: Mukharam Kabulova für „Unclenching the Fists“

Production Design: Márton Ágh für „Natural Light“

Kostümbild: Michael O’Connor für „Ammonite“ (GB)

Make Up: Flore Masson, Olivier Afonso und Antoine Mancini für „Titane“ (F)

Filmmusik: Nils Petter Molvær und Peter Brötzmann für „Große Freiheit“

Sound: Gisle Tveito und Gustaf Berger für „The Innocents“

Visual Effects: Peter Hjorth und Fredrik Nord für „Lamb“

Ehrenpreis fürs Lebenswerk: Regisseurin Márta Mészáros (Ungarn)

Ehrenpreis für Beitrag zum Weltkino: Regisseurin Susanne Bier (Dänemark)

Preis für innovatives Erzählen: Regisseur Steve McQueen für „Small Axe“ (GB)

Eurimages Coproduktionspreis: Maria Ekerhovd