Die „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ am Berliner Ensemble

Einen „wahren Glücksgriff für die Psychologie“ nannte Friedrich Nietzsche Fjodor Dostojewskis 1864 erschienene „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ – und meinte damit das zweifelhafte Glück, in tiefste Abgründe zu schauen. Denn der Roman, von Dostojewski in höchster körperlicher und finanzieller Not verfasst, ist vor allem ein Sturzflug in den Hass und die Verachtung – und eine Philosophie der Depression.

Bemerkenswert erschien Dostojewskis Zeitgenossen vor allem die unkonventionelle Form des Romans, der aus einem essayistischen und einem erzählerischen Teil besteht. Ein etwa 40-jähriger Beamter, der allein in einer Souterrainwohnung in St. Petersburg lebt, befindet sich, wie der Philosoph Joseph Vogl im Begleitheft analysiert, in einem „post-sozialen“ Zustand: Er ist aus der Gesellschaft ausgestiegen und nun in Reflexionen über ihren desolaten Zustand verstrickt, über die Menschheitsgeschichte als einzige Schlachtbank, über den Prozess der Zivilisation als Einbahnstraße ins Unglück. Es hat etwas rhetorisch Mitreißendes, wie dieser namenlose Erzähler hier in die eigenen Misere taucht und überall nur Lüge, Niedertracht und Demütigung erkennt. Im erzählenden Teil wird dann deutlich, wie er in seine Situation geriet – wir hören von einem sensationell verunglückten Treffen mit ehemaligen Klassenkameraden und einer nicht minder bestürzenden Begegnung mit einer Prostituierten namens Lisa, der er zunächst Hoffnung auf einen Ausweg aus ihrer Lage macht, um sie dann gegen die Wand laufen zu lassen. Hier ist nicht nur alles ausweglos, es ist alles zum Fürchten schrecklich.

Schauspieler Oliver Kraushaar hat bereits 2018 mit Brechts „Lebenslauf des Boxers Samson-Körner“ gezeigt, wie sehr im das Format des Monologes liegt. Hier gelingt es ihm in einem eindrucksvollen Kraftakt erneut – über weite Strecken jedenfalls. Die ersten 20 Minuten verharrt er wie festgefroren im von der Bühnendecke rieselnden Schnee, von links und rechts wechselweise gleißend scheinwerferbeleuchtet. Sein Gesicht hat er zuvor sorgfältig zur kalkweißen Fratze geschminkt, nun steigert er sich in seine nihilistische Suada.

Die Hymne „Creep“ ist der Höhepunkt des Abends

Es ist die erste Regie-Arbeit des 1989 geborenen Max Lindemann am Berliner Ensemble, der im Sommer 2022 sein Studium der Schauspielregie an der Hochschule Ernst Busch abschließen wird. Immer wieder tauchen Versatzstücke der Gegenwart in Kraushaars Monolog auf, etwa wenn er die Taliban oder die Mudschaheddin erwähnt oder beim grandiosen Höhepunkt des Abends: Als er „Creep“ anstimmt, die 1992 erschienene Trübsinnshymne der britischen Band Radiohead, wenn auch nur in der für den US-Markt um viele schöne Vulgärausdrücke bereinigten Variante. Kraushaar macht eine wunderbare Karikatur männlichen Selbsthasses daraus, wie es ihm überhaupt oft gelingt, die larmoyanten Verhaltensroutinen seines Geschlechts präzise freizulegen – auch indem er gnadenlos besoffen die Hosen herunterlässt.

Dass sich der Abend dennoch nach einer Stunde in die Länge zu ziehen beginnt, mag daran liegen, dass man dergleichen in der letzten Zeit doch schon oft gesehen hat. Der alte, weiße Mann hat mit seinen Klageliedern und seinem Selbsthass in letzter Zeit auf vielen Bühnen eine Dauerkarte gebucht – erst kürzlich konnte man seine Litanei in Jon Fosses „Starker Wind“ am Deutschen Theater vernehmen, auch in Scott McClanahans „Sarah“ am Berliner Ensemble war seine destruktive Energie zu besichtigen. Seine Psychologie, sein Leiden am eigenen Absturz scheint inzwischen hinreichend ausgeleuchtet.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Mitte. Wieder am 6.12., 20 Uhr.