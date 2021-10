Barney (l) hat eine Maschine geschenkt bekommen, die ihm Freunde aussuchen soll. Doch das Gerät ist kaputt und Barney muss ihm beibringen, was Freundschaft ist.

„Ron läuft schief“ ist ein kluger Film über Freundschaft in digitalen Zeiten. Und eine unverhohlene Kritik an Facebook und Co.