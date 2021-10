Der Abweg ist das Ziel: Wes Andersons „French Dispatch“

Wes Andersons Film „The French Dispatch“ ist eine Hommage an die klassischen Printmedien – und an ein Frankreich, das es so nie gab.

Man müsste einmal den Versuch unternehmen, einen Wes-Anderson-Film in einem Kino zu zeigen, ohne dass das Publikum weiß, was kommt. Nur um zu sehen, wie lange es dauert, bis die Zuschauer es erraten. Die vor Fantasie und liebevollen Details schier berstenden Bilder, die betont künstlichen Kulissen, der ironisch hüpfende Erzählduktus, das weitschweifige Personal, das von einem bis in kleinste Rollen hinein verschwenderischem Star-Ensemble gespielt wird. Spätestens wenn Bill Murray in einer Schlüsselrolle auftaucht, dürfte auch dem Letzten ein Licht aufgehen.

Denn Wes Anderson hat eine ganz eigene Signatur, ist ein Auteur des Schrägen, Absurden. Und ist in dieser Einzigartig- und Unvergleichlichkeit höchstens zu vergleichen mit einem Federico Fellini oder einem Jacques Tati. „Durchgeknallt“, so hieß sein erster Film. Und durchgeknallt sind sie eigentlich alle. Der Regisseur sieht mit seinen 52 Jahren immer noch recht kindlich aus. Und so sehen auch seine Filme aus: die Kulissen sind wie Puppenhäuser, die Szenen wie Spiele eines Mannes, der das Kind in sich bewahrt hat. Der immer noch staunt und uns alle wieder zu Kindern macht und die längst verloren gegangene Gabe des kindlichen Staunens zurückschenkt.

Der Meister des Schrägen bringt uns stets zum Staunen

Dafür baut der Meister des Absurden immer wieder ganze Miniatur-Universen. Mal ist es ein Grand Hotel, mal eine Pfadfinderinsel. „The French Dispatch“ ist nun eine Hommage an den Printjournalismus. Und an ein nostalgisches Frankreich, das es so nie gab. Der titelgebende „French Dispatch“ ist die fiktive französische Magazin-Beilage der ebenfalls fiktiven amerikanischen Zeitung „Liberty, Kansas Evening Sun“, angesiedelt in einem, na klar, fiktiven Städtchen namens Ennui-sur-Blasé, dessen Name das Nachschlagen im Wörterbuch lohnt.

Hier hat der knarzige Verleger Arthur Howitzer Jr. (Murray) sein Magazin begründet, hier leitet er es mit strenger und doch milder Hand. „Nicht weinen“, befiehlt ein Schild in seinem Büro. Aber er lässt seinen Journalisten alles durchgehen. Auch wenn die Texte gern vom Thema abkommen. Oder wenn sie viel zu lang geraten. Werden halt lästige Anzeigen wieder rausgeschmissen. Solch einen Verleger wünscht sich jeder Journalist.

Dem Printjournalismus wird ja in unseren digitalen Zeiten seit Langem prophezeit, dass er stirbt, dass er tot ist. Und auch Howitzer Jr. liegt gleich anfangs tot auf seinem Schreibtisch aufgebahrt. Dahinter versammeln sich seine Mitarbeiter zu einem letzten Abschied. Nicht weinen, lautet noch immer die Devise. Stattdessen werden uns einige der skurrilsten Artikel dieses Magazins erzählt. Und immer aus einem anderen Ressort.

Als blättere sich der Film durch ein Magazin

Gleich anfangs führt uns der Reisekolumnist Herbsaint Sazerac (Owen Wilson) durch das kleine idyllische Städtchen, das so musterhaft französisch ist, wie es sich nur ein Nicht-Franzose wie der in Frankreich lebende Anderson ausdenken kann. Die Kunstkritikerin JKL Berensen (Tilda Swinton mit schrecklichem Überbiss) referiert sodann über den genialischen Maler Moses Rosenthaler (Benicio Del Toro), der, als Mörder verurteilt, in einer Irrenanstalt sitzt. Und wieder und wieder seine Muse Simone (Léa Seydoux, die gerade auch im neuen James-Bond-Film zu sehen ist), eine rigide Wärterin, als Nacktmodell malt. Bis ein anderer Inhaftierter (Adrien Brody) seinen Wert erkennt und ihn zum hipsten Künstler seiner Zeit aufbauen will.

Der Mann, der alles zusammenhält: Bill Murray spielt den knarzigen Verleger Arthur Howitzer Jr.

Foto: Walt Disney

Die Politikjournalistin Lucinda Krementz (Frances McDormand) soll über die Studentenrevolte in Frankreich schreiben, verliebt sich dabei aber in einen ihrer Anführer (Timothée Chalamet), und landet mit dem jungen Mann nicht nur im Bett, sondern schreibt ihm auch noch sein politisches Manifest. Und Gastro-Spezialist Roebuck Wright (Jeffrey Wright) soll eigentlich ein Porträt des sagenhaften Polizeikochs Nescafier (Steve Park) geben – Spezialität: Omelette à la policier –, landet dann aber in einem knallharten Krimifall, als der Sohn des Polizeichefs (Mathieu Amalric) entführt wird. Und kommt am Ende doch wieder in sein Ressort zurück, weil nur eine vergiftete Rettichspeise von Nescafier die Entführer ausschaltet.

Das Abschweifen als Programm

Es sind lauter höchst absurde Miniaturen, die alle in unterschiedlichen Erzählhaltungen inszeniert sind. Die Maler-Episode als Kunstreferat in einem Hörsaal, die Studentenrevolte als ein Stück über dessen Anführer, das noch geprobt wird, die Koch-Episode schließlich als Gespräch in einer Talkshow. Dabei nehmen es die Auslandskorrespondenten nie so genau mit ihrer journalistischen Neutralität, mischen sich ein und werden Teil ihrer Geschichten, die immer eine ganz andere Wendung nehmen als gedacht.

Dies Abschweifen aber ist Programm. Denn Wes Anderson verfährt in all seinen Filmen so, kommt vom Hundertsten ins Tausendste und verliert sich in lauter großartige Details, von denen man dennoch keine missen möchte. Sein Ausstatter Adam Stockhausen und sein Kameramann Robert Yeoman – die wie viele Stars vor der Kamera seit Jahren zu der stetig wachsenden Anderson-Familie dazugehören – dürfen sich hier mit Lust austoben.

In seinem Büro nehmen seine Journalisten (hier Owen Wilson und Tilda Swinton) Abschied von dem toten Verleger.

Foto: Walt Disney

Der Abweg aber ist kein Irrweg, sondern das Ziel. Sind schon Andersons frühere Filme dabei gerne aus der Form gefallen, so zerfällt „The French Dispatch“ nun gänzlich in seine Episoden, lauter herrliche Preziosen, die aber nichts miteinander zu tun haben. Kein Spielfilm, eher eine Kompilation von Kurzfilmen. Es ist letztlich, als blättere man durch ein Magazin und bleibe mal an dem einen, mal an dem anderen Artikel hängen. Dass es nicht noch mehr Episoden gibt, ist wohl nur der Länge des Films geschuldet. An Andersons Fantasie hat es jedenfalls nicht gelegen.

Auch eine Liebeserklärung an das alte Erzählkino

„The French Dispatch“ ist eine Liebeserklärung an Zeitungsmagazine wie „The Paris Review“, vor allem aber „The New Yorker“, an dessen Herausgeber Harold Ross Murrays Howitzer-Figur nicht von ungefähr erinnert. Im langen Abspann dankt der Regisseur denn auch allen Journalisten, die ihn geprägt haben. Es ist auch eine Hommage an das alte Kino, wie es das eigentlich längst nicht mehr gibt. Den alten, analogen, handgemachten Film. Mit mal blassfarbenen, mal schwarzweißen Bildern und dem altmodischen 4:3-Format.

Auch dieses wunderbare klassische Erzählkino droht zu sterben. Hier wird es noch einmal aufgetischt, wie der tote Verleger im Film. Dessen Devise müsste beim Schauen des Films aber leicht abgewandelt werden. „Weinen verboten. Schwelgen erlaubt.“

Tragikomödie USA/F 2019 108 min., von Wes Anderson, mit Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Léa Seydoux, Timothée Chalamet