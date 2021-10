"Ick hab Dir lieb mein ICC" steht vor dem Start der Ausstellung "The Sun Machine Is Coming Down".

Ausstellungen "The Sun Machine Is Coming Down": ICC-Monstrum wieder belebt

Berlin. Ein Kunstprojekt haucht dem seit sieben Jahren stillgelegten Internationalen Congress Centrum Berlin vorübergehend neues Leben ein. Die Ausstellung "The Sun Machine Is Coming Down" hat sich das riesige Gebäude im Westen Berlins, mit 80 Sälen für bis zu 5000 Menschen einst eine der weltweit größten Kongresshallen, für zehn Tage erschlossen. Die Festspiele Berlin feiern mit Installationen, Performances, Artistik, Konzerten und Filmen von Donnerstag an bis zum 17. Oktober ihr 70-jähriges Bestehen.

Für den scheidenden Intendanten Thomas Oberender kommt der 1979 mit fast einer Milliarde Mark teuerste Bau West-Berlins einem Raumschiff gleich, das in Corona-Zeiten nun als eine Art Arche Noah die Kunstschaffenden in sich aufnimmt. Die für das Projekt wiederbelebten roten und blauen Leuchtelemente im Erdgeschoss scheinen Blutbahnen gleich Energie in den 300 Meter langen Bau zu pumpen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im einstigen Kontrollraum des ICC hat der in Berlin lebende französische Künstler Cyprien Gaillard vor den alten Überwachungsmonitoren Skulpturen aus Cofalit platziert, das aus Asbest des einst verseuchten Baus umgewandelt wurde. Die russische Bildhauerin und Performancekünstlerin Joulia Strauss widmet zwei Arbeiten dem Medientheoretiker Friedrich Adolf Kittler. Im Foyer schwebt sein Bildnis als Drahtgestell über dem ICC-Modell. In einem der Konferenzräume hat sie in einer Pflanzenkonstruktion eine Sirenen-Skulptur auf Basis von Kittlers Totenmaske platziert.

Auf dieser Ebene scheinen die große Glasvitrinen von Markus Selg, unterstützt von Klängen des Sound-Künstlers Richard Janssen, in andere Räume und Zeiten zu gleiten. Die corona-bedingten Einschränkungen thematisieren Monira Al Qadiri und Raed Yassin mit einer bizarren Installation, in der die Köpfe eines roboteranimierten Paares und eine ebenfalls mechanisch sprechende Katze über ihre Situation reflektieren. Im gigantischen Saal eins - jeder Sitz ausgestattet mit Leselampe und Soundsystem, läuft ein Screeningprogramm der Julia Stoschek Collection. Nebenan wechseln Konzerte im Stundentakt.

Der Titel der Ausstellung stammt aus dem Song "Memory of a Free Festival" von David Bowie. Die Zeile "The Sun Machine Is Coming Down" steht am Ende des Lieds. Der zweite Teil des Bowie-Satzes klingt wie eine Vorschau auf das Ausstellungsprojekt: "and we're gonna have a party" - wir werden eine Party feiern.