Die Tanzszene feiert die Auferstehung des Staatsballetts

Das Staatsballett Berlin hat es geahnt: Mit dem Berliner Debüt des Choreographen David Dawson in der Neuproduktion „Citizen Nowhere / Voices“ gehört das Ballett zu den letzten Berliner Bühnenkunstsparten, die nach dem Lockdown wieder künstlerisch Neues präsentieren dürfen. Es gibt großen Jubel am Ende in der Deutschen Oper an der Bismarckstraße, die Tanzszene feiert die Auferstehung der Kompanie. Vielleicht noch mehr als das Musikleben ist diese Szene, soll sie ihre Kunst adäquat darbieten, auf jene Live-Events angewiesen, wie sie im Lockdown nicht stattfinden konnten: Zweidimensional auf der Mattscheibe wird namentlich die hohe Stilisierung in den Kreationen des britischen Choreographiestars Dawson austausch- und irgendwie abwaschbar von Auge und Gedächtnis. Das allerdings ist auch ein Problem der künstlerischen Gegenwart. Darauf wurden Ballettmacherinnen und -macher in der Pandemie noch einmal brutal gestoßen: Wir sind durch Nachrichten- und Werbebranche so sehr von kommerziell inszenierten Körpern und Bewegungen umflirrt, dass wir meinen, deren Bewegungsrepertoire auch im Künstlerischen kennen und deuten zu können. Gegen dieses intuitive Fehlurteil unbedarfter Zuschauer anzuarbeiten ist für Ballettleute heute eine kaum zu bewältigende Hypothek – trotz höchster Meisterschaft und Perfektion, wie sie das Staatsballett bietet.

„Der kleine Prinz“ als Inspirationsquelle

Ein Ausweg wären inhaltliche Botschaften außerhalb der tänzerischen Form, die dann tänzerisch auserzählt werden. David Dawson tut das, hat aber Mut zur Abstraktion und wählt statt des politisch-gesellschaftlichen ein fast philosophisches Sujet. Der erste Teil des Abends ist ein ausgedehntes Solo des Tänzers Olaf Kollmannsperger. „Citizen Nowhere“ ist eine Adaption von Gedanken aus dem „Petit prince“ von Antoine de Saint-Exupéry. Auf einer leeren Bühne, die nur durch zwei halbschräge Projektionsflächen nach hinten begrenzt wird, hat David Dawson mit Kollmannsperger eine tänzerische Fantasie über die Themen Kindheit, Liebe, Unsterblichkeit, Freude und Angst entwickelt – Themen, auf die wir in der Pandemie so stark zurückgeworfen waren wie lange nicht mehr, wenn wir es zuließen. Kollmannsperger tanzt indes jenseits solcher programmatischer Vorgaben seines Choreographen eine rückhaltlose Freiheit in den Weiten dieser Bühne. Sein Tanz ist auf Befreiung des Körpers angelegt, verzichtet aber auf Virtuosität und Effekte, einiges wirkt wie Yoga. Die auf die Rückwände projizierte überlebensgroße Partnertänzerin kann man als Reminiszenz an die trostlosen Video-Kontakte in der Pandemie sehen, sie ist aber für den Gesamteindruck ohne Bedeutung.

Die Kompaniemitglieder tanzen in Paaren

Der zweite Teil folgt einer Sound-Collage des Neoklassik-Komponisten Max Richter – herausgeschmissenes Gagengeld für einen Filmmusik-Star, dessen prägendes Kennzeichen selbst bei so außergewöhnlichen Aufgaben darin besteht, sich musikalisch hinter Klischees zu verstecken. Die „Voices“ lesen unsichtbar verschiedene Stellen aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 vor, in vielen Sprachen der Welt. Menschliche Partnerschaft als Ideal wird zu einem Motto, das man aus Dawsons sonst sehr abstrakter Handschrift herauslesen kann. David Dawson lässt viele Mitglieder der Kompanie in Paaren tanzen, darunter russische Startänzerin Polina Semionova. Es ist vor allem das japanische Ensemblemitglied Aya Okumura, das im einzigen Solo dieser Choreographie tatsächlich den Anspruch erfüllt, in einem greifbaren Personalstil einen sinnlichen Ersatz dafür zu bieten, dass Dawsons ideelle Botschaft so ungreifbar bleibt.