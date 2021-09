Deutsches Theater: "Frankenstein"

Das Monster keucht. Es windet sich auf dem Boden, rudert mit den Armen, verdreht die Beine, kommt kaum auf die Füße. Immer wieder sackt die Kreatur zusammen, steht schließlich doch und macht ein paar erste steife Schritte in die Welt. Die zeigt sich nicht von ihrer besten Seite: Der Plastikmüll der Zivilisation weht dem Geschöpf um die Ohren, ein Motorradfahrer schleudert ihm ein „Verpiss dich!“ entgegen und des Monsters Schöpfer, der Wissenschaftler Viktor Frankenstein, wendet sich erschrocken von dem ab, was er erschaffen hat. Man könnte Mitleid haben mit dem Monster. Darf man auch, schon in Mary Shelleys weltberühmter Romanvorlage ist ja die Frage eingeschrieben, wer hier eigentlich monströser ist: das vom Menschen gemachte schauerliche Geschöpf oder der Schöpfer, den wissenschaftlicher Ehrgeiz gepaart mit Hybris antrieben und der sich dann weigert, Verantwortung zu übernehmen?

Ein verregneter Sommer am Genfer See

Diese Frage wird auch in der Bühnenadaption von Jette Steckel verhandelt, die am Wochenende unter dem Titel „Frankenstein“ im Deutschen Theater Premiere hatte. Zusätzlich zur Wissenschaftskritik zieht Steckel noch eine biografisch gefärbte Ebene ein. Gemeinsam mit Katrin Sadlowski und Anika Steinhoff hat Steckel nämlich eine neue Fassung der berühmten Gruselgeschichte geschrieben, in der nun auch die Frankenstein-Erfinderin Mary Shelley selbst eine tragende Rolle hat. Deren Leben war erstens ziemlich verlustreich. Sie verlor gleich mehrere ihrer Kinder, ihren Mann im Sturm auf See und musste noch weitere persönliche Katastrophen verkraften. Ihr Leben war zweitens auch ziemlich abenteuerlich. Als sie ihren Schauerroman „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ im Jahr 1816 schrieb, war sie gerade erst 19 Jahre alt. Sie war heimlich liiert mit dem bereits verheirateten Dichter Percy Shelley, mit dem sie einen verregneten Sommer am Genfer See verbrachte. Es waren noch ein paar andere Gäste vor Ort, unter anderem Lord Byron. Man beschloss, sich zum Zeitvertreib Gruselgeschichten zu erzählen und so erwachte das berühmte und inzwischen vielfach verfilmte Monster zum Leben.

Musik und Kekse für das Monster

Zurück ins Deutsche Theater: Dort stehen also drei zentrale Figuren auf der Bühne. Erstens die namenlose Kreatur selbst, zweitens ihr Schöpfer Viktor Frankenstein und drittens die Schöpferin von beiden, die Autorin Mary Shelley, die in Form von Tagebucheinträgen und allerlei Reflexionen tatsächlich auch immer wieder selbst das Wort ergreift. Die Konstellation zwischen den Dreien ist unheilvoll, von Zweifeln geprägt, von Ängstlichkeit und mindestens zwischen der Kreatur und ihrem Schöpfer auch von Hass. Ab und an setzt eine vierte Figur hier einen Kontrapunkt, Frankensteins Verlobte Elisabeth, die dem Monster zwar mit großer Empathie, mit Keksen und Musik begegnet, aber trotzdem von ihm getötet wird. Das Monster ist nämlich schon bald schwer enttäuscht von den Menschen allgemein und von seinem „Vater“, wie es Viktor Frankenstein nennt, ganz besonders, weil der ihm keine Gefährtin spendieren will, mit der er seiner Einsamkeit und Verlorenheit entkommen könnte. Also sinnt die Kreatur mit den Worten „Du bist mein Schöpfer, aber ich bin Dein Meister“ auf Rache, und die ist mehrfach tödlich.

Menschen-Klone unter Lichtboxen

Verkörpert werden sie alle vom Darsteller-Trio Maren Eggert, Felix Goeser und Alexander Khuon. Und zwar in wechselnden Rollenzuschreibungen, sie sind abwechselnd Schöpfer und Geschöpf, was schlüssig ist, weil es die gegenseitigen Abhängigkeiten und Verstrickungen gut offenlegt. Auf den ersten Blick sind sie eh kaum unterscheidbar, sie tragen aufgeklebte Glatzen, enge dunkelgrüne Sport-Tights und weiße T-Shirts, die zunehmend blutverwaschener werden (Kostüme: Aino Laberenz). Wie Menschen-Klone wirken sie in dem sterilen Labor-Setting (Bühne: Florian Lösche), das von weißen quadratischen Lichtboxen, die sich in immer neuen Formationen von der Decke senken, kühl beleuchtet wird. Der Boden ist mit schwarzem Sand bedeckt. Auch hier ist Lichttechnik verbaut, so dass sich in den Sand gezeichnete Worte oder auf dem Boden liegende Menschen auf die Bühnenrückwand projizieren lassen, was für ein paar sehr schöne Effekte sorgt.

Ein Smartspeaker mischt sich ein

Insgesamt aber bleibt der knapp zweistündige Abend trotz engagierter Darsteller und einiger ästhetischer Highlights eher im theoretischen Labor- und Reflexionsmodus. Er ist weder besonders gruselig noch besonders sinnlich oder lebendig. Jette Steckel verortet Thema und Story nicht in der Vergangenheit und, trotz einiger Anspielungen wie etwa dem gelegentlichen Einmischen der künstlich intelligenten Stimme von Siri oder Alexa, auch nicht wirklich in der hochtechnisierten Gegenwart, sondern lässt die Geschichte im Abstrakten. Dort leidet sie allerdings unter Unterkühlung. Dabei ist das Thema grundsätzlich eher heiß. Der letzte Satz des Abends jedenfalls lautet: „Was der Welt widerfahren wird, hat schon begonnen.“

Deutsches Theater, Schumannstr. 13a, Kartentelefon 28 441 225. Nächste Termine: 03.10., 15.10., 26.10.