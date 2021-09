Rückkehr der Spitzentänzerin Polina Semionova

Primaballerina Polina Semionova hat ihr zweites Kind bekommen, am Sonntag tanzt sie beim Staatsballett. Beides ist sehr herausfordernd.

Zweifache Mutter und nun mal wieder Gast beim Staatsballett Berlin an der Deutschen Oper: Primaballerina Polina Semionova.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Der Sonntag beginnt an der Deutschen Oper mit einem schlichten Titel: „Dawson“ nennt sich kurz und bündig die Uraufführung des Staatsballetts Berlin im Haus an der Bismarckstraße. Dahinter verbirgt sich das neue Stück des Londoner Star-Choreographen David Dawson. Auch das trägt einen prägnanten Namen: „Voices“. Weniger schlicht ist allerdings die Besetzung. Sie ist vielmehr eine Überraschung: Denn niemand Geringeres als Primaballerina Polina Semionova wird mittanzen.

„David Dawson hat mich vor einem Monat gefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte“, erzählt die Startänzerin. „Mitte August haben wir angefangen, das Stück einzustudieren. Aber zu der Zeit dachte ich noch, dass ich die zweite Besetzung bin. Dann bekam das Mädchen in der Erstbesetzung Schmerzen im Fuß.“

Zwei Kinder machen Polionova vierfach Arbeit

Für die Berliner Kammertänzerin – den Ehrentitel bekam sie vor vier Jahren verliehen – ist es die Rückkehr nach einer längeren Pause. „Für meinen Körper war das jetzt schon ein Schock, es ist auch viel Material einzustudieren“, sagt sie. „Aber es ist ein schönes Stück und schöne Musik. Und die Choreographie hilft einem sehr.“

In einem Trainingssaal des Staatsballetts, das seinen Sitz in der Deutschen Oper hat, findet unser Treffen statt. Mit dabei ist Tochter Vera, die lächelnd auf einer Decke liegt und jetzt fünf Monate alt wird. Sohn Adrian, der viereinhalb Jahre alt ist, ist gerade in der Kita.

„Die zweite Schwangerschaft verlief entspannter und die Geburt ein bisschen schneller. Aber es war insgesamt nicht leichter. Vera ist pünktlich zum Stichtag auf die Welt gekommen. Mit zwei Kindern habe ich jetzt viermal mehr Arbeit und Organisation. Ich stehe nachts auf, manchmal wecke ich auch meinen Mann Mehmet.“ Dann wache auch Adrian auf, erzählt die zweifache Mutter. „Wenn er Mama ruft, dann ist es die schönste Stimme der Welt. Ich mag es, selbst wenn ich müde bin.

Polionovas Tochter Vera ist bei den Proben im Ballettsaal dabei

Zugegeben, ein wenig müde wirkt die Spitzentänzerin am Rande der Probe schon. „Morgens ist die Situation für mich leichter, weil Vera noch schläft“, sagt die 37-Jährige: „Dann kann ich mein Training ganz normal machen. Ich nehme sie grundsätzlich mit ins Ballettstudio und suche mir hier einen Platz, um zu trainieren. Wenn ich Pause habe, verbringe ich meine Zeit mit ihr. Bei den Proben ist es etwas schwieriger, denn inzwischen ist sie nicht mehr so ruhig.“

In einer Tänzerfamilie geht es wie in jeder Familie zu, alles bleibt eine Frage der Organisation. Mit dem Tänzer Mehmet Yümak ist sie seit zehn Jahren verheiratet. „Manchmal hilft auch mein Bruder und passt auf Adrian auf“, sagt Polina Semionova. Ihr Bruder ist der Solotänzer Dmitry Semionov.

Polionova wurde von Tanzstar Malakhov entdeckt

Vladimir Malakhov, der russische Tanzstar und Gründungsintendant des Staatsballetts, hatte Polina Semionova von der Ballettakademie des Moskauer Bolschoi-Theaters gleich in die Erste Soloposition des fusionierten Berliner Ballettkonzerns gehievt. Als seine „Baby-Ballerina“ neckte er sie. Ihren ersten „Schwanensee“ musste er ihr kurzfristig wieder absagen, weil die Vorstellung zwei Tage vor ihrem 18. Geburtstag stattfinden sollte. Was das deutsche Arbeitsrecht nicht zuließ.

Die Semionova ist seither ein Berliner Star geworden, auch wenn sie sich mit Malakhov entzweite, ihre feste Position im Staatsballett aufgab und eine Weltkarriere ausbaute. Später kehrte sie als Principal Guest zurück, wurde 2013 Honorar-Professorin an der Staatlichen Ballettschule und schließlich Berliner Kammertänzerin.

Polionova: Babyboom bei den Primaballerinen

„Bei Tänzerinnen ist eine Planung zwischen Arbeit und Kindern notwendig“, sagt Polina Semionova. „Es gibt Phasen, da weiß man, dass das Leben dem Künstlerischen vorbehalten ist. Dann kommen die Augenblicke, da sagt man, jetzt ist es an der Zeit für ein Kind. Die Corona-Zeit, als wir alle kaum arbeiten konnten, war so ein Moment.“

Tatsächlich ist bei den Primaballerinen seit Jahren schon ein Babyboom zu beobachten. Tänzerinnen sind familienbewusster geworden, und die Compagnien unterstützen die On/Off-Situation. Davor gab es Zeiten, in denen Kinder die Karriere kosteten.

„Ich wollte meine Rückkehr eigentlich langsamer angehen, aber ich vermisse die Bühne sehr“, sagt Polina Semionova. „Es war eine schon lange Pause mit den Lockdowns und meiner Schwangerschaft. Ich wollte meine Rückkehr schmerzfrei und glücklich gestalten. Jetzt bin ich in die Premiere eingesprungen.“ Für die Rückkehr gäbe es keine Regel, sagt sie, weil jeder Körper anders reagiere. „Ich wundere mich, wie schnell es bei mir geht.“

Tanzstück über die Erklärung der Menschenrechte

Es gibt 14 Tänzerinnen und Tänzer in Dawsons neuem Stück „Voices“, das im Programm an der Deutschen Oper mit dem Solo „Citizen Nowhere“ gekoppelt ist. David Dawson legte Max Richters Komposition „Voices“ zugrunde. Der Musiker hatte sich mehrere Jahre lang mit der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 auseinandergesetzt.

„Dieses Stück ist mehr als nur ein Stück über Menschenrechte“, sagt Polina Semionova. „David hat es im letzten Winter kreiert. Es war Lockdown, es war grau. Die Compagnie konnte nicht tanzen. Man stand vor den großen Fenstern in Ballettstudio und wartete buchstäblich auf das Licht des Zurückkommens. Die Leute sehnten sich nach dem Leben. Dawson erzählt im Stück von der Rückkehr ins normale Leben. Alle sind glücklich aufgewacht und teilen ihre Emotionen miteinander. Im Stück sind wir ein Teil der Welt, die wie ein buntes Mosaik ist. Wir wechseln im Stück auch die Farben unserer Kostüme.“

Polionova hat momentan nur Termine in Deutschland

Beim Staatsballett wird in der Spielzeit 2023/24 mit Christian Spuck ein neuer Intendant antreten. „Ich habe zweimal in Zürich Giselle getanzt. Er hatte mich dazu eingeladen. Ich wünsche ihm viel Glück und viel Kraft“, sagt die Tänzerin und fügt hinzu: „Wir haben jetzt bereits miteinander gesprochen und schauen künstlerisch in dieselbe Richtung. Wir haben bereits Pläne.“

Im Moment habe sie ausschließlich Termine in Deutschland, sagt die junge Mutter. „Mit dem Reisen fange ich noch nicht wieder an, obwohl es bereits Einladungen gibt. Aber Vera ist noch zu klein. Ich möchte auch erst in meiner alten Form sein, bevor ich weitere Einladungen annehme.“ Auf „Dawson“ wird beim Staatsballett „Onegin“ folgen, drei weitere große Produktionen sind im Gespräch.

Deutsche Oper, Bismarckstr. 35, Charlottenburg. „Dawson“ am 26.9.; 3., 9., 13., 16., 18. und 21.10.; 26. und 27.1.