Matthias Pees wird neuer Intendant der Berliner Festspiele

Matthias Pees ist derzeit Intendant des Künstlerhauses Mousonturm in Frankfurt am Main.

Der Dramaturg, Kurator und Theaterleiter Matthias Pees, derzeit Intendant des Künstlerhauses Mousonturm in Frankfurt am Main, wird zum 1. September 2022 als Nachfolger von Thomas Oberender die Intendanz der Berliner Festspiele übernehmen. Das teilten die Berliner Festspiele nach einer Sitzung des Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) GmbH unter Vorsitz von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit.

Pees, geboren 1970 in Georgsmarienhütte, arbeitete nach seinem Studium der Literaturwissenschaft und Philosophie an der Universität Hamburg zunächst als freier Theaterkritiker. Von 1995 bis 2000 war er Dramaturg an Frank Castorfs Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, wo er mit Christoph Schlingensief zusammenarbeitete. Weitere berufliche Stationen führten ihn unter anderem an das Schauspielhaus Hannover, als Programmdramaturg und Kurator zu den Ruhrfestspielen und ins brasilianische São Paulo, wo er ein Produktionsbüro für internationalen Kulturaustausch leitete. Im Berliner „Hebbel am Ufer“ war er wiederholt Kurator lateinamerikanisch orientierter Theaterfestivals.

Monika Grütters: „Renommierter Theater- und Festivalprofi“

„Mit Matthias Pees haben wir einen renommierten Theater- und Festivalprofi für die Leitung der Berliner Festspiele gewonnen. Nach erfolgreichen Stationen im In- und Ausland kehrt er nun in die Hauptstadt zurück, um in einer ihrer traditionsreichsten und gleichermaßen innovativen Kultureinrichtungen die unterschiedlichen Erwartungen des Publikums mit den vielfältigen Herausforderungen der Festivalproduktion zusammenzubringen“, sagte Kulturstaatsministerin Grütters.

Die Berliner Festspiele, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum begehen, betreiben mit dem Martin-Gropius-Bau und dem Haus der Berliner Festspiele zwei Häuser in Berlin und veranstalten ganzjährig eine Vielzahl internationaler Festivals und Gastspiele. Sie sind ein Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) GmbH und werden vom Bund aus dem Etat für Kultur und Medien gefördert.