„Arise“: So ist die neue Grand Show im Friedrichstadt-Palast

Genug ist genug für Cameron. Er fordert seine Muse zurück. Ausgerechnet auf der rauschenden Party der Zeit. Ein nicht zu unterschätzender Gegenspieler. Der es wahrhaft versteht zu feiern. Es rockt gewaltig beim Aufeinandertreffen der Zeit und Cameron. Der weltberühmte Fotograf wirkt in seiner normalen Kluft fast wie ein Fremdkörper zwischen den morbid-frivolen Wesen, die die Zeit dabei umflirren. Doch beim Gesangsbattle unterm Totenkopf geht Cameron letztlich als Sieger vom Platz. Seine Muse findet er bald darauf in einer berauschenden Unterwasserwelt mit glitzernden Fontänen und bizarren aquatischen Geschöpfen wieder.

Neuststart im Friedrichstadt-Palast. Auch musikalisch. Der Opener ist ein Rap. Vorzüglich performt von Zeit-Darsteller Olivier Erie St. Louis, der dem Genre an diesem Abend weitestgehend treu bleibt. Ansonsten regieren Funk, afrikanische Rhythmen und Elektro-Pop bei „Arise“, der neuen Grand Show des Friedrichstadt-Palasts. Unter anderem aus der Feder von Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst. Live gespielt von der grandiosen Show-Band des Palastes unter der Direktion von Daniel Behrens.

So viel Jubel wie jetzt bei der Weltpremiere von „Arise“ war selten zu hören im Friedrichstadt-Palast. Regisseur Oliver Hoppmann zaubert für sein Revue atemberaubende Szenen-Tableaus auf die Cinemascopebühne. Lässt sogar Camerons Verzweiflung visuell in schwarz-weiße Bilder gerinnen, als der mit seiner Muse auch Liebe und Leidenschaft verliert. Seine Kreativität versiegt. Seine Welt ist monochrom, wie er in einem Lied verrät.

„Arise“: Haupt- und Nebenbesetzung sind erkrankt

Wie es bei Premieren oft so ist, funktioniert auch hier nicht alles wie geplant. Ausgerechnet Haupt- und Nebenbesetzung von Cameron sind erkrankt. Nein, nicht die Pandemie. Beide fallen verletzungsbedingt aus. Daher greift ein Notfallplan. Bei der Uraufführung spielt Dimitri Genco den weltberühmten Fotografen. Genco ist Tänzer des Balletts, der Playback mit der Stimme von Erstbesetzung Frank Winkels singt. Die ersten Worte Text von Genco an diesem Abend: „Alright, I Can Do It!“

Er hat recht, er macht seine Sache wirklich gut. Wie Camerons Sturz in die Dunkelheit zeigt, bildgewaltig inszeniert mit finsteren Dämonen, die von überall her die Bühne entern. Doch im Handumdrehen weicht die Schwärze der aufgehenden Sonne. Auftritt: Licht! Eine echte Königin, gespielt von Tertia Botha. Sie gibt Cameron Mut und Hoffnung, sich auf die Suche nach seiner Muse (Kediesha McPherson) zu begeben. Wobei er bunte, aufregende Fabelwelten durchstreift. Verantwortlich für die Bühne ist Frida Arvidsson, die schon den Eurovision Songcontest ausgestattet hat. Und die extravaganten Kostüme hat der Pariser Modeschöpfer Stefano Canulli den Künstlern auf den schlanken Leib geschneidert.

Die Geschichte ist der lose rote Faden des Abends. Zu den mitreißenden Choreographien und Songs gesellt sich natürlich auch sensationelle Akrobatik. Unter anderem in funkelnden Ringen über den Köpfen der Zuschauer schwebende Luftakrobatinnen. Das Vorspiel zu den rasant an Schaukeln durch die Lüfte fliegenden Artisten, für die es Standing Ovations gibt. Im Fokus stehen aber natürlich auch die großen Stimmen. Und das ausgefeilte Lichtdesign. Selbstredend gibt es auch die ikonische Girlreihe. Diesmal besonders ausgiebig zum Song „Super Nova“ mit Girls in Glamour-Rosarot und Barbieblond.

Bis zum fulminanten Finale eine fantastische Revue mit wirklich allem, was dazu gehört.