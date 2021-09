Philharmoniker werden Botschafter der Uno-Flüchtlingshilfe

Kirill Petrenko erinnerte in einer Pressekonferenz an seine eigene Biografie. Der Chefdirigent leitet am Sonntag ein Sonderkonzert.

Chefdirigent Kirill Petrenko gehört nicht gerade zu den Künstlern, die in der Öffentlichkeit etwas Privates preisgeben. Aber bei der Pressekonferenz im Kammermusiksaal am Freitag, als die neue Partnerschaft der Berliner Philharmoniker mit der Uno-Flüchtlingshilfe bekannt gegeben wurde, schien der aus Russland stammende Dirigent berührt zu sein und erzählte etwas aus seiner eigenen Biografie. Der 1972 in Omsk geborene Petrenko war als 18-Jähriger mit seiner Familie nach Österreich gezogen, wo der Vater im Symphonieorchester Vorarlberg spielte. „Ich bin zwar nicht aus Russland geflüchtet“, sagte der 49-Jährige, aber er kenne „diese Gefühle, wenn man die alte Heimat verlässt und in ein anderes Land geht, mit vielen Hoffnungen, aber mit ganz wenig Aussichten.“

Petrenko erinnerte daran, wie es sich anfühlt, wenn „man alles zurücklässt und von Null beginnt“. Wie seine Eltern damals in Österreich, die ohne Sprache und ohne Arbeit zunächst anfingen. „Die neue Existenz auch durch Rückschläge und Unterstützung von Freunden aufgebaut zu haben, das ist mir bekannt“, so Petrenko. Er kenne „diese Gefühle der Angst und der Unsicherheit. Deshalb sind die Schicksale der Geflüchteten für mich fast persönlich greifbar.“

Familienkonzert mit Strawinskys Ballettmusik „Der Feuervogel“

Mit einem Sonderkonzert zur Unterstützung der Uno-Flüchtlingshilfe startet am 19. September um 14 Uhr die neue Partnerschaft. Kirill Petrenko dirigiert die Philharmoniker in einem moderierten Familienkonzert rund um Igor Strawinskys Ballettmusik „Der Feuervogel“. Der Spendenerlös aus einem Teil der Eintrittskarten, der Versteigerung von im Konzert entstandenen Zeichnungen des Illustrators Reinhard Kleist sowie vor Ort gesammelte Spenden kommen der Uno-Flüchtlingshilfe zugute. Es gibt noch Restkarten. Wer ein Ticket für zehn Euro kauft, kann es bis 70 Euro aufstocken. Es wird Teil der Spende sein.

„Es ist nicht nur wichtig, schöne Konzerte zu spielen, sondern uns auch gesellschaftlich zu engagieren“, sagte Kirill Petrenko am Freitag: „Ich war sehr berührt, als sich das Orchester in einer persönlichen Abstimmung dafür entschieden hat, der Uno-Flüchtlingshilfe als Partner und Botschafter beizutreten.“ Der Impuls kam von der Geigerin Eva-Maria Tomasi.

Andrea Zietzschmann erinnert an Flüchtlinge aus Afghanistan

Intendantin Andrea Zietzschmann erklärte mit Blick etwa auf die Menschen, die derzeit aus Afghanistan fliehen: „Diese Themen beschäftigen uns als Institution, sie bewegen uns gerade auch als internationales Orchester.“ Die Philharmoniker wollten die Flüchtlingshilfe bekannter machen und dafür werben, sich für Menschen auf der Flucht stark zu machen.

„Ende letzten Jahres waren 82,4 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht“, sagte Peter Ruhenstroth-Bauer von der Uno-Flüchtlingshilfe: „Nur fünf Jahre zuvor, 2016, waren es knapp 65 Millionen Menschen.“ Hinter diesen Zahlen würden Schicksale stehen, so der Geschäftsführer. Und die Fluchtbewegungen seien kein kurzfristiges oder vorüber gehendes Phänomen. Es gilt zu handeln. Die Philharmoniker haben sich bereits früher sozial engagiert, etwa für das Kinderhilfswerk Unicef.