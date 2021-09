Promis im Porzellan-Himmel: KPM eröffnet im Walz-Pavillon

Berlin. Die Königliche Porzellanmanufaktur (KPM) ist in einen neuen Laden auf dem Kudamm gezogen. Aber nicht in einer gewöhnlichen Ladenzeile. Der Porzellanhersteller eröffnete seinen Store am Donnerstagabend im Pavillon des ehemaligen Salons vom verstorbenen Star-Friseur Udo Walz. „Es ist einer der schönsten Stores auf dem Kurfürstendamm“, so der KPM-Eigentümer Jörg Woltmann.

Eigentümer Jörg Woltmann und Geschäftsführerin Martina Hacker kamen zur Eröffnung.

Foto: Sergej Glanze / FFS

Berliner Prominenz bei der KPM-Eröffnung

Volley-Manager Kaweh Niroomand bei der KPM-Eröffnung.

Foto: Sergej Glanze / FFS

Zur feierlichen Eröffnung kamen viele Berliner Prominente zu Sekt und Fingerfood zusammen. Darunter Klaus Wowereit, der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Volleys-Manager Kaweh Niroomand und Starvisagist René Koch.

Das Event wurde zusammen mit dem bekannten Pralinenhersteller Sawade und dem Kaffeehaus Einstein veranstaltet. Die drei Manufakturen gehen auf dem Kudamm eine bisher einmalige Ladenkooperation ein. „Wir haben einen Treffpunkt für drei Berliner Traditionsunternehmen geschaffen“, so Woltmann.

„Uns war es wichtig, eine Schnittstelle zwischen den Unternehmen zu finden“, erzählt Martina Hacker, die Geschäftsführerin von KPM. Im angrenzenden Einstein-Kaffee wird der Kaffee daher aus Tassen der königlichen Manufaktur getrunken. Ein Highlight für alle, die kein eigenes KPM-Geschirr besitzen, denn das hauseigene Café am Tiergarten ist aktuell geschlossen.



Zusammenarbeit mit König Galerie

Das neue KPM-Geschäft auf dem Kurfürstendamm.

Foto: Sergej Glanze / FFS

Eine weitere Besonderheit ist die Zusammenarbeit mit der König Galerie, die ein kleines Atelier im Pavillon hat. Inhaber Jörg Woltmann nennt den Pavillon daher „einen Begegnungsort für Kunst und Kultur“. Obwohl die Porzellanmanufaktur eine lange und bewegte Geschichte hat, die zurück ins 18. Jahrhundert reicht, rettete der Besitzer die Manufaktur im Jahr 2006 vor der Insolvenz. KPM ist deutschlandweit eine der letzten großen Porzellanmanufakturen.