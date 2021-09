Filmkritik: "Hinter den Schlagzeilen"

Die beiden Investigativ-Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier von der „Süddeutschen Zeitung“ haben es mit der Enthüllung der „Panama Papers“, die 2016 zu Ermittlungen gegen Politiker und andere Prominente wegen Steuervermeidung und Geldwäschedelikten führte, über Branchenkreise hinaus zu einiger Berühmtheit gebracht. Für Daniel Andreas Sagers sehenswerte Langzeitbeobachtung gewähren sie – wenn auch natürlich mit berufsbedingten Einschränkungen – einen Blick hinter die Kulissen: Wir begleiten sie gleich zu Beginn zu einem Gespräch mit dem Whistleblower Edward Snowden, zugleich recherchieren sie zum Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galicia und zu einem rätselhaften Waffenhändler, der mit dem iranischen Atomwaffen-Programm zu schaffen haben soll. Im Frühjahr 2019 schließlich erhalten sie Einsicht in Videoaufzeichnungen, deren Inhalt der Film zunächst nur in Umrissen wiedergeben kann – aber es wird schnell klar, worum es sich handelt: Um den legendären Auftritt des österreichischen Vizekanzlers Hans-Christian Strache in einer Villa auf Ibizia, wo er einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte öffentliche Aufträge für die Übernahme der Kronen-Zeitung versprach. Ein so präpotenter wie demokratische Prinzipien missachtender Wunschtraum war da zu besichtigen, der schließlich zum Bruch der österreichischen Regierungskoalition führte.

Sagers Film zeigt, wie quälend lang sich die Recherchen dazu hinzogen, mit wie viel Detailarbeit und skrupulöser Abwägung sie verbunden waren.



DokumentarfilmD 2021

90 min., von Daniel Andreas Sager