Man glaubt den Flügelschlag von Engeln zu hören

Die Uraufführung war phänomenal, überwältigend und auch irritierend. Eine Dreiviertelstunde lang hörte und schaute man gebannt dem Kontrabassisten Frank Reinecke zu, wie er das neue Solo-Stück „Sie fürchteten sich nämlich“ des Berliner Komponisten Mark André im Kammermusiksaal durchlebte. Im Programmheft war jene Stelle aus dem Markus-Evangelium abgedruckt, die die Botschaft von Jesu Auferstehung enthält. Danach kamen die drei Frauen Maria Magdalena, Jakobus’ Mutter Maria und Salome zum Grab, aber Jesu war bereits auferstanden. Zittern und Entsetzen erfasste sie. Wieder einmal ist der Komponist einer Ambivalenz auf der Spur.

Mark André ist einer der spannendsten und wohl auch gläubigsten Komponisten unserer Zeit. Seine Opern, Orchesterstücke oder Kammermusikwerke sind stets durchdacht, bis ins Kleinste stringent auskomponiert und zugleich völlig frei klingend. Die Musik des 57-Jährigen bewegt sich in den Zwischenreichen an der Grenze zum Verstummen, zum Verschwinden. Es geht immer um den Übergang vom Klang zum Geräusch oder von elektronischer zur akustischer Klangerzeugung. Als Komponist ist André ein Kind der Darmstädter Schule.

Komponist und Interpret haben das Material gemeinsam erkundet

Die Grenze zum akustisch Wahrnehmbaren wird auch im neuen Kontrabass-Stück ausgereizt. Es geht um Transzendenz, aber die wird in Andrés Musik nicht weihevoll umschrieben, sondern im konkreten Material gesucht. Deutlich spürbar wurde bei der Uraufführung, wie eng verbunden Komponist und Interpret das Material auf dem Instrument erkundet haben. Das Stück beginnt mit Schabegeräuschen am Steg und auf den Saiten und Luftgeräuschen des Interpreten. Ruach bedeutet im Hebräischen Wind, Atem oder auch Geist. Es geht um den Atem Gottes, das eingehauchte Leben. Es dauert sechs Minuten, bis erste Töne zu hören sind. Die langsamen Triller auf den Saiten erinnern später an den Flügelschlag von Engeln.

Frank Reinecke entlockt seinem Kontrabass Geräusche, die man so vorher noch nicht gehört hat. Die Anläufe zu den drei Tagen glaubt man deutlich heraus zu hören. Im Verklingen vollzieht sich die Auferstehung, es ist der Übergang vom Irdischen ins Himmlische. Sehr diesseitig ist der begeisterte Applaus des Publikums beim Musikfest.

Bereits im Nachmittagskonzert hatte der Starpianist Pierre-Laurent Aimard kleine Stücke, die mit dem Kürzel iv (steht für introvertiert) durchnummeriert sind, mit Werken von Jan Pieterszoon Sweelinck und György Kurtag kombiniert. Auch Aimard begleitete Andre auf seinem Weg ins Innere. Es braucht einen kongenialen Pianisten, um die Gleichzeitigkeit von Tönen und Nachhall hörbar zu machen. Zu erleben waren repetierendes Tastenklopfen ebenso wie nachvibrierende Saiten im Flügel.