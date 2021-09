Geigenvirtuosin Isabelle Faust wird beim Musikfest in drei Konzerten mit Werken von Igor Strawinsky zu erleben sein. Am 13. September um 20 Uhr spielt sie in der Philharmonie das Violinkonzert mit dem französischen Orchester Les Siècles. Drei Tage später, am 16. September um 17 und 21 Uhr, präsentiert die 49-jährige Künstlerin im Kammermusiksaal Strawinskys „Geschichte des Soldaten“ mit einem kleinen, feinen Solistenensemble. Sprecher in dem Bühnenstück ist Dominique Horwitz. Die mit ihrer Familie in Charlottenburg lebende Isabelle Faust ist eine reisende Virtuosin, die in normalen Zeiten bis zu 120 Konzerte rund um die Welt spielt.

Frau Faust, viele Musiker sagten in den vergangenen Monaten, dass sich nach der Pandemie bei der Reisetätigkeit einiges verändern wird. Wenn man sich gerade umschaut, hat man den Eindruck, alle Virtuosen sind nur noch in der Welt unterwegs.

Isabelle FaustJein. Wir haben einfach viel nachzuholen und sind froh, wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Wir genießen diesen Austausch mit dem Publikum im Konzertsaal. Aber von Stadt zu Stadt gestaltet sich das doch noch recht unterschiedlich. Ich war gerade bei den Salzburger Festspielen, da waren die Säle sehr gut gefüllt. In anderen Sälen merkt man, dass das Publikum vielleicht noch ein wenig ängstlicher ist und zögert. Viele Projekte waren in den vergangenen Monaten einfach verschoben worden und haben uns jetzt die kleinen Luftlöcher im Terminkalender zugekleistert. Plötzlich sind wir ins kalte Wasser geworfen und haben einen ziemlich strengen Konzertrhythmus. Es war ein Start von Null auf Hundert, was sich nach einem Jahr erzwungener Ruhe etwas seltsam anfühlt. Es hat durchaus ein bisschen gebraucht, bis ich mich wieder zurecht gefunden habe.

Der Konzertbetrieb ist also in seinen alten Modus zurückgesprungen?

Das ist wahr. Während dieser Krise war es eigentlich gut, mal über richtige Balance nachdenken zu können. Für den Körper war es angenehm, mal zur Ruhe zu kommen. Die Nonstop-Reisen sind eigentlich etwas Unnatürliches. Fernreisen und vor allem kurze Fernreisen waren und sind nach wie vor ein großes Fragezeichen. Im Augenblick sind wir alle wieder sehr aktiv, aber die großen Fernreisen finden noch nicht statt. In die USA zum Beispiel kommen wir im Moment noch gar nicht hinein. Ich soll im November nach Japan, um Mozart-Konzerte zu spielen. Das war lange geplant. Jetzt ist eine Einreise nach Japan nur mit zweiwöchiger Quarantäne möglich, die aber kein Musiker einhalten kann, wenn anderweitig in Europa Konzerte anstehen. Man braucht eine Sondergenehmigung vom japanischen Kultusministerium, um nur drei Tage in Quarantäne zu müssen. Doch diese Genehmigung bekommt kein ganzes Orchester.

Gab es denn Lehren aus der Corona-Phase?

Wir freiberuflichen Musiker waren komplett in der Schwebe und haben uns damit auseinandergesetzt, was man sich anderweitig im Leben vorstellen könnte, ob man sich auch ganz umorientieren könnte? Für mich ist es klar, dass ich für die Musik keinen Ersatz finden möchte. Die andere Seite der Medaille war die Erkenntnis, dass Musik und Kultur das letzte Rad in dieser Krise waren. Das hat schon zu emotionalen Talfahrten geführt. Aber es war für mich eine spannende Zeit, in der ich mich mit mir selbst und der Stellung der Musik in der Gesellschaft auseinandergesetzt habe.

Beim Musikfest spielen Sie jetzt zweimal Strawinsky. Der Komponist gehört nicht unbedingt zu Ihrem Repertoire?

Auf jeden Fall. Strawinskys Violinkonzert habe ich öfter gespielt. Es ist ein besonders pfiffiges Stück. „Die Geschichte des Soldaten“ ist gerade auf CD erschienen. Noch kurz vor der Coronakrise haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt und dabei Wert auf ein historisches Instrumentarium gelegt. Ich habe Darmsaiten aufgezogen, und die Bläserkollegen haben sich bemüht, französische Originalinstrumente aus der Entstehungszeit um 1920 zu finden. Das war gar nicht einfach, aber dadurch konnten wir eine farbenfrohere Interpretation des Stücks liefern. Genau diese Truppe wird auch beim Musikfest spielen, wieder mit Schauspieler Dominik Horwitz als Sprecher.

Die Musikwelt gedenkt des 50. Todestages von Igor Strawinsky. Es ist normalerweise auch ein Anlass, neue Aspekte des Komponisten zu entdecken?

Ich werde mein persönliches Strawinsky-Jahr tatsächlich jetzt einläuten. Im vergangenen Jahr hatten wir eine lange Tournee mit Les Siècles geplant und wollten dabei das Violinkonzert einspielen. Das ist ins nächste Jahr verschoben worden. Jetzt beim Musikfest werden wir damit auftreten, gerade war ich zu den Proben in Paris. Ich spiele das Violinkonzert erstmals auch auf Darmsaiten, denn auch Les Siècles spielt auf historischen Instrumenten. Der Strawinsky wird dadurch teilweise knackiger und teilweise weicher. Das Violinkonzert klingt nicht so ausgeglichen und rund wie bei modernen Instrumentenbesetzungen üblich. Für mich ist das spannend.

Sie spielen selbst eine alte Stradivari?

Ja, aber die Instrumente wurden irgendwann aus dem Barockzustand geholt. Sie bekamen einen längeren Hals und eine andere Steg-Höhe. Dadurch klangen sie etwas kräftiger und konnten die immer größer werdenden Konzertsäle füllen. Aus den Darmsaiten wurde irgendwann Metall. Man kann grob sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Solisten fast durchweg auf Metallsaiten gespielt. Das war zu Strawinskys Zeiten noch nicht der Fall.

Kürzlich wurde im ICE eine wertvollere italienische Geige gestohlen, die man bald darauf in einem Keller wiederfand. Hat man als Stradivari-Spielerin Angst um sein Instrument?

Ein Bekannter von mir war in der Pariser Metro unterwegs, als ihm das Cello von der Schulter weggerissen wurde. Aber ich möchte mich mit meinem Instrument in der Öffentlichkeit bewegen können. Ich spiele die Stradivari jetzt bereits seit 1996. Am Anfang hatte ich auch regelrecht Alpträume, dass ich mich aus Versehen draufsetze oder sie mir gestohlen wird. Aber man muss das irgendwann abwerfen, sonst kommt man nicht ruhig durchs Leben. Und auch darauf bauen, dass das Instrument angemessen versichert ist. Diese Topinstrumente sind alle katalogisiert und nicht einfach mal so zu verkaufen.

Normalerweise spielen Sie rund 120 Konzerte im Jahr. Wo stehen Sie gerade?

Jetzt spiele ich in Berlin, dann fahre ich nach Süddeutschland, um den ganzen Bach-Solo-Zyklus zu spielen. Danach spiele ich in Stockholm Schönberg. Der September ist also gut gefüllt. Im Oktober wollte ich ursprünglich in die USA, das fällt aus. Japan steht noch auf dem Plan, auch Brasilien sollte eigentlich möglich sein. Ich denke, ich bin jetzt bei 110 Konzerten und es macht nach wie vor viel Spaß.