Roland Kaiser begeistert die Fans in der Waldbühne

Berlin. Man glaubt, der Jubel- und Kreischlevel könnte nicht mehr getoppt werden. Doch dann setzt Roland Kaiser noch eins drauf. Beim Hit „Dich zu lieben“ kocht die Waldbühne förmlich über. Fans außer Rand und Band. Kaum einer, der nicht mitklatscht oder mitsingt. Ruhepausen sind beim Konzert in Berlins schönster Freiluft-Arena nicht angesagt. Weder beim Sänger, noch bei den Zuschauern. Während Kaiser mit treibenden Hits wie „Kurios“ und „Stark“ einheizt, feiert das Publikum seinen Star, jeden einzelnen Song - und in diesen Zeiten natürlich auch das Leben. Die weiblichen Fans tragen dabei vorzugsweise blinkende, pinkfarbene Krönchen. Und mancher Mann die blaue Variante.

Endlich wieder Roland Kaiser. Endlich wieder Schlager. Das Berliner Publikum feiert seinen Star in der Waldbühne von den ersten Minuten an frenetisch. Was den Grandseigneur des deutschen Schlagers sicherlich für die in diesem Jahr ausgefallene Dresdener „Kaisermania“ entschädigen dürfte, sonst der Höhepunkt seiner Open-Air-Tour, entschädigen dürfte. Man spürt, wie sehr der Sänger und seine Band sich darüber freuen, wieder auftreten zu können. Sie zelebrieren das Live-Erlebnis mit Genuss.

Roland Kaiser ist mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Stilsicher im dunkelblauen Dreiteiler mit Seiden-Krawatte und Einstecktuch, wie man es von ihm kennt, kann der gebürtige Berliner mit Münsteraner Wohnsitz beim Konzert aus dem Vollen schöpfen. Steht er doch seit fast fünf Jahrzehnte auf der Bühne. Zu seinen größten Hits zählen „Midnight Lady“, im Original von Chris Norman und natürlich „Santa Maria“. Aber der 68-Jährige ist auch stets mit der Zeit gegangen. Hat etwa gemeinsam mit Maite Kelly den Hit „Warum hast Du nicht nein gesagt“ aufgenommen. Ein Mega-Seller mit über 125 Millionen Klicks das erfolgreichste Schlagervideo aller Zeiten.

Begleitet von seiner großartigen Band, performt Kaiser denn auch Hit auf Hit. Nicht nur Schlagerfans kommen dabei. Die blendend aufspielenden Musiker können auch die rockigen, souligen und poppigen Töne. Allen voran Saxophonistin Tina Tandler mit tollem Sound und roter Lockenmähne. Und dann dirigiert der Hobbypilot Roland Kaiser noch Reinhard Meys Hymne „Über den Wolken“. Wie aus einem Munde singen die Zuschauer vielstimmig mit. Und beweisen damit mal wieder eindrucksvoll, dass das Berliner Publikum das beste der Welt ist.