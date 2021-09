Schumann-Konzert mit einer Prise Humor

Daniel Barenboim hätte im vergangenen Jahr beinahe das Corona-Hygienekonzept des Musikfests Berlin gesprengt. Mozarts drei letzte Sinfonien ließ er damals so langsam spielen, dass seine Staatskapelle die maximal erlaubte Konzertdauer von 80 Minuten nur wie durch ein Wunder einhalten konnte. Ein Jahr später sieht es glücklicherweise anders aus: Keine rigiden Zeitbeschränkungen mehr beim Musikfest, keine Corona-Abstände zwischen den Musikern auf dem Podium. Sogar das Publikum darf dicht an dicht sitzen. Allerdings muss es Masken tragen in der Philharmonie – im gesamten Gebäude und während des Konzerts. Und das ist gar nicht so angenehm angesichts des XL-Schumann-Programms, das Barenboim diesmal mitgebracht hat: ein 140-Minuten-Abend mit dem beliebten a-Moll-Klavierkonzert, flankiert von der Ersten und Zweiten Sinfonie.

Festlicher Glanz und packende Intensität zum Schluss in der Zweiten, sehr gemächlich und verträumt dagegen zunächst die „Frühlingssinfonie“. Die Staatskapelle verführt hier zum Zurücklehnen und Genießen. Sie verzichtet weitestgehend auf Rausch und Leidenschaft. Die Vorteile: Erstens schonen Barenboim und die Staatskapelle dadurch ihre Kräfte, zweitens stapeln sie tief, damit die Pianistin Martha Argerich danach umso mehr auftrumpfen kann. Denn Martha Argerich ist natürlich die Hauptattraktion des Abends: die scheue Tastenlöwin, mittlerweile 80 Jahre alt. Doch das Alter hört man ihr nach wie vor nicht an.

Die Pianistin hat etwas sehr Spontanes, Launisches an sich

Auch nicht an diesem Abend: Sobald sich Martha Argerich in Schumanns Klavierkonzert hineinstürzt, elektrisiert sie Publikum und Orchester mit ihrer Energie, schärft die Sinne, betört mit ihren Klangfarben. Plötzlich sind alle wach, und das Orchester ist in höchster Alarmbereitschaft. Martha Argerich hat nämlich etwas sehr Spontanes, Launisches an sich. Blitzschnell vermag sie zwischen sinfonischem Aufbrausen und kammermusikalischer Intimität zu wechseln. Mal streichelt sie die Tasten, mal schlägt sie Haken, mal zwickt sie das Orchester durch plötzliche kleine Akzente – ein Schumann-Abenteuer mit einer ordentlichen Prise Humor.

Gerade dieser Humor aber ist es, der dem Abend fehlt, sobald Martha Argerich nicht mehr auf dem Podium weilt. Umgekehrt möchte man der Pianistin gern wünschen, dass Barenboim ihr etwas von seinem Selbstbewusstsein abgeben möge. Denn in der Solo-Kadenz des ersten Satzes und auch im Finale sind sie dann doch etwas zu spüren, die flatternden Nerven der Martha Argerich. Bereits seit Jahrzehnten leidet die Pianistin unter Auftrittsängsten. Und zwar so sehr, dass sie sich keine Solo-Klavierabende mehr zutraut. Nur noch mit engen Kammermusik-Freunden und ganz wenigen Dirigenten ihres Vertrauens wagt sie sich auf die Bühne. Dass sie nun trotz überwältigendem Publikumszuspruch keine Solo-Zugabe mehr spielen möchte, ist also durchaus zu erwarten gewesen. Es könnte aber auch einen anderen Grund haben: Erschöpfung. Schließlich ist dies ihr vierter Auftritt mit Barenboim innerhalb von vier Tagen.