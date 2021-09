Freche Frösche, ein Segelschiff und andere Fiktionen

Berlin. Bei 110 Galerien aus 16 Ländern gibt es einiges beim Rundgang durch Hangar 5-6 zu entdecken. Man sollte mindestens zwei Stunden Zeit, ausreichend Neugierde und vielleicht seine Kreditkarte mitbringen. Das zeitgenössische Spiel mit Farben, Formen und Materialien ist schier grenzenlos, da können jenseits der Malerei und Fotografie auch schon mal ein paar Fransen aus einem Bild heraushängen, freche Frösche großformatig aufeinander sitzen oder sich Figuren in einer Art Gewächshaus drehen. Die Kunstmesse „Positions Berlin Art“ lädt bis zum Sonntag in den Flughafen Tempelhof, es ist die Ouvertüre zum Kunstherbst in Berlin. Sie lässt einen durchatmen. In den großen lichtdurchfluteten Hallen kann sich der Besucher sicher aufgehoben fühlen – auch durch die unnachgiebigen Einlasskontrollen.

Die Messedirektoren Kristian Jarmuschek und Heinrich Carstens wirkten bei der Eröffnung am Donnerstag erleichtert, dass auch der achte Jahrgang von „Positions“ stattfinden kann. Aber die Amerikaner fehlen, trotz der kräftigen Rabatte für die Aussteller. Möglich wurde das durch das Bundes-Förderprogamm „Neustart Kultur“. Für die Direktoren ist diese Messeförderung goldrichtig, um dem „System Kunstmarkt“ unter die Arme zu greifen.

Jeder weiß aus Erfahrung, dass der künstlerische Geschmack anderer meist furchtbar ist: Nur der eigene zählt. Wer also von einem Galerie-Raum zum nächsten schlendert, fragt sich schon, was er sich selbst gerne in sein Wohnzimmer, sein Büro oder seine Firmenzentrale hängen würde. Zu meinen Favoriten gehören einige Bildmotive des Berliner Malers Lars Teichmann, Jahrgang 1980, die Brennecke Fine Art präsentiert. Teichmann war Meisterschüler von Valérie Favre an der Universität der Künste. Begonnen hatte er aber mal als Sprayer, wurde dann durch die Bilder von Velázquez geläutert, genauer hinzuschauen. Teichmann glaubt, dass Bilder, die über Jahrhunderte hinweg die Menschen in ihren Bann ziehen, etwas verbindet. Diesem Geheimnis ist er in seinen Silhouetten-Bildern, die in verschiedenen Traditionen und Kontinenten unterwegs sind, auf der Spur. Fast geisterhaft spukt „Sailers“ für 15.500 Euro daher.

Um ein Transportmittel geht es auch in der Galerie Tammen. Marion Eichmanns „Porsche 924“ ist achtteilig und gut vier Meter lang. Das Bild aus Papier unter Museumsglas kostet 48.000 Euro. Im neuen Open-air-Bereich der Messe steht weit im Hintergrund malerisch ein altes Flugzeug herum. Davor hat die Galerie Tammen eine Installation als Hingucker aufgestellt. In Volker März’ „Haus der Hoffnungsträger“, einer Art Gewächshaus, drehen sich stereotype Figuren um sich selbst.

Auf Tiere trifft man auch immer wieder, mal abstrakt, mal im Comicstil, mal zum Anfassen. Bei der Hamburger Galerie Holthoff wurde gerade noch ein Dinosaurier-Bild aufgehängt. „Gewöhnen Sie sich daran, die Realität für eine Fiktion zu halten.

Flughafen Tempelhof, Hangar 5-6. Geöffnet Freitag und Sonnabend von 14 bis 20 Uhr, Sonntag von 13 bis 18 Uhr