Mitreißende Tänze mit Weltsicht

So, wie Griechenland ein Gründungsmitglied der Europäischen Union ist, so ist das Griechische Jugend-Sinfonieorchester mit dabei, wenn das Europäische Jugendorchester-Festival Young Euro Classic zu einer krisenhaft volatilen, zerbrechlichen Corona-Ausgabe erweckt wird. Unter dem jungen Dirigenten Dionysis Grammenos zeigt das Orchester dem Berliner Publikum im Konzerthaus am Gendarmenmarkt sein enormes Können. Nicht alles ist zum Jubeln gedacht. So sind die anfänglich präsentierten Tänze des Komponisten Nikos Skalkottas zwar schwungvoll, müssen aber mit dem Wissen gehört werden, dass der in Berlin ausgebildete griechische Komponist zur Entstehungszeit der Tänze in den 1930er-Jahren in eine Depression verfiel – vermutlich auch angesichts der Verdüsterung des politischen Klimas in Europa, das maßgeblich von seinem einstigen Wunschland Deutschland vorangetrieben wurde.

Es ist eine feinsinnige musikalische Weltsprache

Skalkottas in Deutschland nicht oft gespielte Tänze erweisen sich an diesem Abend weniger als nationalistisch gefärbtes denn als ausgesprochen weltläufiges Werk. Gewiss lauscht der Komponist in seiner Orchestermusik den Volksliedern und -tänzen seiner Heimat nach, doch daraus entstehen ähnliche Gebilde wie bei Belá Bartók in Ungarn – weniger Folklore, die auf hochkulturelle Ebene gehoben wird, als Konstruktionen in feinsinniger musikalischer Weltsprache. Dabei zeigen die jungen griechischen Musikerinnen und Musiker auch, wie pathetisch Skalkottas werden kann – für Ohren hierzulande bewegt sich Skalkottas dann in Richtung von Schostakowitsch. Nikos Skalkottas Musik – das ist eine kluge Wahl mitreißender, im hiesigen Konzertleben selten zu hörender Werke, die vom Publikum sicht- und hörbar genossen wird.

Bereits hier jedoch zeigt sich eine besondere Tugend des Orchesters unter Leitung des umsichtigen Dirigenten Grammenos: Große Gesten, hochtrabende Töne werden stets nur gestreift, angezupft, vorsichtig behandelt. Entsprechend gespannt wartet man auf die Interpretation der allzu bekannten „Eroica“, der Dritten Sinfonie Ludwig van Beethovens – jenem revolutionären und heute immer auch heiklen sinfonischen Gesang auf das Heldentum. Und richtig: Auch hier möchte Grammenos den ganz großen, heroischen Ton meiden. Ob hierfür das rekordverdächtig schnelle Tempo, welches in sämtlichen vier Sätzen angeschlagen wird, das probate Mittel ist, kann bezweifelt werden.

Das Jugendorchester setzt auf eine schnelle Spielart

Anfangs kann in der Obacht auf die äußerst schnellen Noten keine gute Balance zwischen Streichern und Bläsern hergestellt werden. Doch es wird schnell klar, dass vieles absichtsvoll und geistreich ausgedacht ist: Für die schnelle Spielart wählt das Orchester passende, knappe Phrasierungen, elegant legt es sich in die Kurven – um endlich im Vorbeibrausen selbst Figuren, die bis zur Unspielbarkeit schnell geraten, bravourös zu bewältigen.