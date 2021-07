Aktionskünstler Ben Wagin mit 91 Jahren gestorben

Berlin. Der Aktionskünstler Ben Wagin ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 91 Jahren, wie ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Donnerstag mitteilte. Zunächst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Bekannt ist Wagin für seine Installation „Parlament der Bäume“, die in Berlin an die Todesopfer der Mauer erinnern und zum Frieden mahnen soll.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) würdigte Wagin als „unruhigen, kreativen Geist, der nie aufhörte, sich einzumischen. „Er wird fehlen.“ Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU sagte, der Tod ihres Freundes Ben Wagin mache sie sehr traurig. „Ben Wagin war der größte und beste Baumpate und ein wunderbares Vorbild für den Schutz von Natur und Umwelt. Viele seiner Aktionen waren nicht nur ein Aufruf zum nachhaltigen und rücksichtsvollen Umgang mit der Natur, sondern ebenso Appelle für Frieden und Versöhnung“, so Grütters, ebenfalls bei Twitter.

Auch die Stiftung Berliner Mauer äußerte sich betroffen über den Tod des Künstlers. Stiftungsdirektor Axel Klausmeier sagte, das sei eigentlich unvrostellbar, „denn sein Lebens- und Schaffensdrang war bis zuletzt völlig ungebrochen.“ Klausmeier weiter: „Mit seinem öffentlichen Wirken, seinen zahllosen Baumpflanzungen, insbesondere von Ginkgos, und seinem Setzen von mahnenden Erinnerungszeichen an die Verbrechen beider deutscher Diktaturen, seien es seine Weltbäume oder die Gestaltung von Flächen am S-Bahnhof Savignyplatz, im Tiergarten, am Anhalter Bahnhof und an so vielen Orten mehr, hat er einzigartige politische Statements geschaffen und sein ganz eigenes Erinnerungsnetz über sein geliebtes Berlin gelegt.“

Klausmeier appellierte, neben dem „Parlament der Bäume“ die weiteren Lebens- und Handlungsorte Wagins, den Garten am Anhalter Bahnhof und sein Atelier in der Joseph-Haydn-Straße langfristig für Berlin zu sichern.