Die drei ??? und ihre Illustratorin

Sie prägte das Bild, das sich Generationen von den drei ??? machten. Am Donnerstag wäre Illustratorin Aiga Rasch 80 Jahre alt geworden.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

„Darf ich Ihnen unsere Karte geben?“, fragen die drei Junior-Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in jeder Folge der beliebten Buch- und Hörspielserie „Die drei ???“ nun seit über 50 Jahren, um dann ihre Visitenkarte zu zücken. Auf der Visitenkarte von Aiga Rasch hätte Illustratorin, Malerin und Grafikerin gestanden. Doch der immense Erfolg der drei Junior-Detektive wäre ohne sie nicht denkbar gewesen.

1941 als Tochter eines Architekten und einer Modegrafikerin und Malerin in Stuttgart geboren, begann sie schon früh, selbst zu malen und zu zeichnen, und kam bald mit dem Verlagsleben in Kontakt. Seit 1963 arbeitete sie für den Kosmos Verlag und illustrierte zunächst sogenannte Mädchenliteratur und Mädchenkalender. Eine Arbeit, die sie selbst jedoch nicht besonders spannend fand.

Rasch bot an, die Entwürfe honorarfrei abzuliefern

Eines Tages entdeckte sie im Jugendbuchlektorat die ersten zwei bereits erschienen Folgen „Die drei ??? und das Gespensterschloss“ und „Die drei ??? und die flüsternde Mumie“. Als sie den Namen Alfred Hitchcock auf dem Cover las, bekam sie große Augen. Schließlich war sie selbst Fan des großen Regisseurs. Das aktuelle Layout erschien ihr unpassend, doch Verlagschef Rolf Keller wollte keine neue Illustration. Erst als Rasch ihm anbot, die Entwürfe honorarfrei abzuliefern, lenkte er ein. Ihre vorgelegten schwarz-dominierten Entwürfe lehnte er aber zunächst ab, so etwas hätte es im Kinderbuchsektor noch nie gegeben.

Lauerndes Grauen: die Bebilderung von „Die drei ??? und der Phantomsee“.

Foto: Kosmos Verlag

Schließlich ließ sich der Verlagschef überzeugen. Rasch bekam ihr Honorar und blieb 30 Jahre lang die einzige Illustratorin für die Reihe beim Kosmos Verlag. Insgesamt wurden bis heute mehr als 16,5 Millionen Bücher und 45 Millionen Tonträger verkauft, vielfach mit Raschs Illustrationen auf dem Cover. Ihre erste Illustration zu einem Fall der drei Detektive war die Folge „Der Fluch des Rubins“. Bis 1999 illustrierte sie 89 „Drei ???“-Cover für den Kosmos Verlag. Die Layouts zieren bis heute nicht nur Bücher und Tonträger: Bettwäsche, Tassen, Müslischalen, Kugelschreiber, Magnete, Mäppchen – die Liste ist endlos.

Von 1963 bis 1999 illustrierte sie mehr als 600 Bücher

Die drei Detektive aus dem kalifornischen Küstenort Rocky Beach sind bis heute europaweit und auch in Japan, Indonesien und Malaysia erfolgreich. Mit „Die drei ??? und der Super-Papagei“ erschien 1979 das erste Buch auch als Hörspiel. Auch die Kassetten und CDs zierten die Layouts von Aiga Rasch. Doch ihr Schaffen geht weit über die erfolgreiche Serie hinaus.

Von 1963 bis 1999 illustrierte sie mehr als 600 Bücher, davon fast nur Kinder- und Jugendliteratur, und entwarf knapp 5000 Illustrationen. Als Grafikerin gestaltete sie zudem Plakate, Kalender, Prospekte, Displays, Signets und Firmenpapiere. Anfang der 1980er-Jahre begann Rasch sich mehr und mehr der Malerei zu widmen. Frauen gehörten zu den häufigsten Motiven auf ihren Gemälden, meist waren es kleinformatige Kachelbilder.

„Sie hat ihren Beruf als freischaffende Illustratorin sehr genossen und hat sich bewusst für den Kinderbuchsektor entschieden. Darin kommt fast immer eine unbeschwerte Welt vor – mit fröhlichen Menschen, bunten Szenarien, vielen Tieren und einem guten Ausgang“, erinnert sich Matthias Bogucki, ein langjähriger Freund Raschs, der heute ehrenamtlich ihren Nachlass verwaltet, digitalisiert und katalogisiert.

Aiga Raschs Nachlass ist immens

„Von klein auf bis zu ihrem Tod lebte sie immer mit mehreren Katzen und Hunden zusammen. Sie war sehr tierlieb und naturverbunden und setzte sich intensiv für den Tier- und Naturschutz ein. Nicht selten arbeitete sie an ihren Bildern nachts, wenn sie ihre Ruhe hatte und ungestört sein konnte. Den Rhythmus hat sie auch in ihrer Zeit als Rentnerin beibehalten, sodass ihr Tag oft erst am Nachmittag begann.“ Raschs Nachlass ist immens: Insgesamt hat sie für 50 Verlage rund 600 Buchumschläge und 5000 Innenillustrationen gestaltet. Hinzu kommen Bilder, Entwürfe und andere künstlerische Werke.

Rasch habe mit ihrer Arbeit nicht nur als Buchillustratorin, sondern auch als Künstlerin für Kinder Maßstäbe gesetzt, sagt Petra Lanfermann, Kuratorin der Ausstellung „Von Stuttgart nach Rocky Beach“, die derzeit noch bis zum 18. Juli in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart zu sehen ist. „Als Aiga Rasch mit der Gestaltung für ,Die drei ???’ begann, schuf sie auch Illustrationen aus Papierschnipseln oder Klebeetiketten. Mit dieser experimentellen Bildkreation griff sie zum einen Methoden auf, wie sie auch Kinder selbst gern nutzen, sodass sich diese Zielgruppe angesprochen fühlt.“

Ihr Wunsch: Ihre Werke sollen nicht in Lagern verstauben

Ein Buchmensch blieb Rasch ihr Leben lang, erklärt Nachlassverwalter Bogucki. „Zwar hat sie die Hörspiele als Belegexemplar bekommen. Aber sie legte mehr Wert auf das Medium Buch. Ihre Wandschränke waren voll mit ihren anderen Buchbelegexemplaren und etlichen Kunstbüchern. Vor einer Auftragszeichnung hat sie die jeweiligen Manuskripte gelesen und ihre Gedankengänge als Notiz verschriftlicht.“

Im Dezember 2009 starb Aiga Rasch nach schwerer Krankheit in Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg). Ihren künstlerischen Nachlass vererbte sie an Matthias Bogucki, der sich seit 2010 darum kümmert, ehrenamtlich und zusätzlich zu seinem Hauptberuf als Studiendirektor eines Gymnasiums in Winnenden.

Ihrer letzten Bitte will er nachkommen: dass ihre Werke nicht in irgendwelchen Lagern verstauben. Im August dieses Jahres wird auch ein neuer Bildband erscheinen. An diesem Donnerstag, den 9. Juli 2021, wäre Aiga Rasch 80 Jahre alt geworden.