Scherbenhaufen eines Klassikers

Es ist eine der seltsamsten Beethoven-Ehrungen, die man sich zum 250. Geburtstag des Wiener Klassikers vorstellen kann. Die großartige Berliner Operntruppe Novoflot hatte allerdings mit ihrer Trilogie unter dem Titel „Wir sind so frei #1 – #3“ einige Startschwierigkeiten. In unterschiedlichen Anordnungen sollten Ludwig van Beethovens einzige Oper, sein Klavierwerk und die Sinfonien unter die Lupe genommen werden. Dann kam die Pandemie, der „Fidelio“ wartet immer noch auf seine Premiere. Im Hof des Admiralspalastes konnte man jetzt en passent den verspielten zweiten Teil „Unendlich ma non troppo“ erleben. Knapp 90 Besucher zogen weiter auf die dunkle Bühne, wo die Stuhlreihen aufgestellt waren, und lauschten erwartungsvoll in den großen Plüschsaal hinein.

Beethovens 9. Sinfonie liefert die Motive und Assoziationen

„Die 10. Sinfonie“ von Beethoven wurde versprochen, auch wenn es die bekanntlich gar nicht gibt. Auch klingt das anderthalbstündige Werk ausgesprochen zeitgenössisch und will so gar nicht anheimelnd sein. Was ist passiert? Der Großschauspieler Klaus-Maria Brandauer hatte mir im Gespräch mal seine Sicht auf das Finale der 9. Sinfonie erklärt. Erst würde mit Schillers Ode die Freude, Freiheit, Gleichheit unendlich bejubelt. Dann setzte Brandauer sein dämonisches Gesicht auf und stellte mit großen Armbewegungen die letzten Orchesterschläge nach. Danach ist alles Schöne wieder zerstört. In diesem dystopischen Scherbenhaufen hat Novoflot nach Motiven, Strukturen und Assoziationen für eine 10. Sinfonie gesucht.

Der Schweizer Komponist Michael Wertmüller hat eine stark vom Schlagzeug beeinflusste Musik erfunden, die im Orchestergraben ein Streichquartett, drei Sängerinnen und auch E-Gitarren zu verbinden weiß. Aus der Stille im Raum erwächst ein kraftvolles Aufbegehren. Mit Hayden Chisholm ist ein Saxophonist in den Sitzreihen des Saales unterwegs. Es gibt in dem dreißigköpfigen Ensemble eine Handvoll Performer, die nach ihrem Platz in diesem fein ausgearbeitetem Klanguniversum aus Rock, Jazz und Neuer Musik suchen. Zwischendurch tauchen in den Sitzreihen aufgeblasene Zuschauerattrappen auf. Die vom Regisseur Sven Holm und dem Dirigenten Vicente Larranaga 2002 gegründete freie Opernkompagnie hat ihren ganz eigenen Humor. Es ist eine Verspieltheit mit Tiefsinn.

Der Zuschauersaal verwandelt sich in eine Traumlandschaft

Irgendwann verwandelt sich der Saal durch Videoprojektionen in eine riesige Traumlandschaft. Es sind eher die Schatten der Vergangenheit, und man glaubt allerlei Ereignisse des 20. Jahrhunderts vorbeiflimmern zu sehen. Es erinnert daran, dass Beethovens Neunte als Projektionsfläche für die verschiedensten Ideologien herhalten musste. Gesine Danckwarts Texte setzen sich mit der anbefohlenen Freude einer Spaßgesellschaft auseinander. „Wir wollen mit Freude nach vorne schauen“ ist zu hören oder „Freude im Überfluss“. Dann ist etwa vom dicken Bauch die Rede. Als Finale erklingt ein melancholischer Abgesang auf die Menschheit. Im Saal sind die Schatten von Außerirdischen zu sehen. Dem Freigeist Beethoven hätte diese unbotmäßige Ehrung wohl gefallen.