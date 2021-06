„Es geht zuerst um das Menschsein“

Der aus Nazareth stammende und in Berlin lebende Geiger Yamen Saadi spielt bei Daniel Barenboims Gedenkkonzert in der Staatsoper. Ein Treffen.

Es gibt die Geschichte, wonach ein zehnjähriger Junge Daniel Barenboim ansprach, ob er beim West-Eastern Divan Orchestra mitspielen könne. Der Star-Dirigent meinte, dafür sei er doch noch viel zu jung. „Wenn es hilft“, hakte der Junge nach, „kann ich auch sagen, dass ich 21 bin.“ Der Vorschlag überzeugte im Jahr 2007 nicht. Aber große Künstler können so wunderbar inkonsequent sein. Bereits ein Jahr später wurde der junge Geigenschüler zum Orchester eingeladen. Jetzt sitzt Yamen Saadi mir beim Gespräch in der Kantine der Staatsoper Unter den Linden gegenüber. Längst ist er ein gestandener, international gefragter Geigensolist. Beim „Konzert für Berlin“ spielt Saadi am Mittwoch unter Leitung von Daniel Barenboim das erste Violinkonzert von Max Bruch. Nur beiläufig erwähnt: Das Stück hat er erstmals mit 15 Jahren in Israel gespielt.

In Nazareth erhielt der Geiger seinen ersten Unterricht

Fröhliche Augen hat Yamen Saadi. Er ist ein offener und höflicher Künstlertyp, mit dem man gerne redet. Geboren wurde er 1997 in Nazareth, wo er seinen ersten Geigenunterricht am Barenboim-Said-Konservatorium bekam. „Es waren hauptsächlich arabische Studenten, aber die Lehrer kamen alle aus Tel Aviv“, erzählt Saadi: „Das Konzept war, der arabischen Community den Zugang zur klassischen Musik zu ermöglichen.“ Später wurde er von Chaim Taub, dem Konzertmeister des Israel Philharmonic Orchestra, unterrichtet. Seinen Bachelor machte er an der Barenboim-Said Akademie in Berlin. Derzeit studiert er an der noblen Kronberg Academy. Er hat bereits eine Reihe von Stipendien und Preisen vorzuweisen. Seinen Hauptwohnsitz hat er in Friedrichshain.

Über seinen Mentor Daniel Barenboim sagt Yamen Saadi, dass er so viel von ihm gelernt habe, „nicht nur, was die Musik, sondern auch, was das Welt­geschehen betrifft. Für mich ist er eine Vaterfigur.“ Barenboim hat ihm auch viel anvertraut. Bereits mit 17 Jahren wurde der Geiger Konzertmeister des West-Eastern Divan Orchestra. Aber Yamen Saadi hüllt sich gern in Bescheidenheit. „Ich würde nicht von einer Vorbildfunktion sprechen“, sagt er: „Ich bin derjenige, der die Ideen des Dirigenten aufnimmt und für die Kollegen im Orchester übersetzt. Es ist eine Brücke vom Dirigenten zum Orchester.“ Und außerdem sei er nur der zweite Konzertmeister nach Michael Barenboim.

Beim „Konzert für Berlin“ wird am Mittwoch neben Bruch auch Beethovens 5. Sinfonie gespielt. Wenn die berühmte Schicksals-Sinfonie auf dem Programm steht, gibt es häufig einen ernsten Anlass. Das Konzert in der Staatsoper Unter den Linden ist „den Opfern des israelisch-palästinensischen Krieges gewidmet“. Viele werden noch die Fernsehbilder von den nächtlichen Raketenangriffen aus Gaza auf Israel und die Straßenkämpfe in arabischen Wohnvierteln vor Augen haben. „Es ist eine schwierige Situation“, sagt der Geiger: „Ich habe Familie und Freunde in Nazareth, in Haifa und in Tel Aviv. Man macht sich immer Sorgen um sie, egal, ob es arabische oder jüdische Menschen sind, und natürlich auch um die Menschen in Gaza. Ich finde es schwierig, sich nur auf eine Seite zu stellen. Man darf nicht vergessen, dass es zuerst um das Menschsein geht.“ Es gehe nicht um Zahlen, wie viele auf jeder Seite umgekommen seien, sagt Yamen Saadi, es gehe dabei immer um Menschenleben. Es seien zu viele Kinder gestorben. „Das Blutbad muss aufhören.“

Das Orchester ist ein Modell für das Zusammenleben

Im West-Eastern Divan Orchestra spielen junge israelische und arabische Musiker gemeinsam. Aber der Nahostkonflikt geht natürlich nicht spurlos am Orchester vorbei, heiße Debatten gehörten in den vergangenen zwei Jahrzehnten dazu. Bislang zählte es immer zum Grundkonsens, dass die Zweistaatenlösung als friedensstiftendes Modell zwischen Juden und Palästinensern favorisiert wird.

„Wir wissen nicht, ob es ein Staat oder zwei Staaten sein werden“, sagt Yamen Saadi, der Palästinenser mit israelischem Pass. „Der Divan ist ein Modell dafür, wie man zusammenleben kann. Oft stellen wir fest, dass wir uns viel ähnlicher sind als verschieden voneinander. Das Orchester ist ein humanitäres Projekt.“ Es ist immer einfacher, mit einem Musiker über Musik zu reden. Saadi schwärmt von Schubert. Aber eigentlich, sagt er irgendwann lächelnd, müsse er immer das Stück, was er gerade spiele, zu seinem Lieblingsstück machen.