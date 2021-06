Skulpturen auf der Terrasse der Neuen Nationalgalerie aufgestellt

Die Skulptur wurde am Donnerstag auf das Plateau am Mies-van-der-Rohe-Bau gehievt.

Am Donnerstag schwebte sie ein: Robert Indianas Pop-Art-Ikone „Imperial Love“ (1966-2006), die seit 2016 im Hof des Hamburger Bahnhofs stand, fand ihren endgültigen Bestimmungsort auf der Terrasse der Neuen Nationalgalerie. Das fast fünf Meter breite Werk aus Cortenstahl, die erste skulpturale Arbeit Indianas in den Beständen der Staatlichen Museen zu Berlin, war am Hamburger Bahnhof jahrelang ein beliebtes Selfie-Motiv. Auch Richard Serras „Berlin Block for Charlie Chaplin“ (1977), ein Stahlwürfel mit 190 Zentimetern Kantenlänge, wurde auf das Plateau am Mies-van-der-Rohe-Bau gehievt. Die Wiedereröffnung der Neuen Nationalgalerie mit einem umfangreichen Ausstellungsprogramm ist für den 22. August geplant. Es wird ein gewichtiger Sommer der Berliner Kultur.