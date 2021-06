Wenn Mutti so alt ist wie du: Céline Sciammas „Petite Maman“

Erwachsene sind manchmal schwer zu verstehen. Selbst die eigenen Eltern. Erst recht, wenn die Mutter eines Tags einfach fort ist. Gerade erst ist die Großmutter gestorben, man ist in ihr Landhaus gefahren, um es auszuräumen.

Doch Mutter Marion (Nina Meurisse), die lange nicht mehr hier war, kann den Hort ihrer Kindheit, wo sie überall alte Spiel- und Schulsachen entdeckt, nicht mehr aushalten. Und also ist die achtjährige Nelly (Joséphine Sanz) plötzlich ganz allein mit dem abwesenden Vater.

Wie umgehen mit diesem doppelten Verlust, nach dem Tod der Oma nun die Flucht der Mama? Nelly streunt durch den riesigen Wald hinterm Haus. Und trifft hier auf ein anderes Mädchen. Ein Mädchen allein im Wald, noch dazu in roter Jacke? Da muss man natürlich an Rotkäppchen denken. Und wartet schon auf den Wolf.

Cineasten werden auch an „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ denken, wo ein Mädchen in Rot Vorbote für Schreckliches ist. Doch im Gegenteil: Die zwei Mädchen freunden sich sofort an, spielen miteinander und bauen sich einen Holzverschlag, der zu einem gebrechlichen Ort der Geborgenheit wird.

Der Zuschauer wundert sich bald, dass das fremde Kind (Gabrielle Sanz) wie die Mutter Marion heißt, dass sie genauso alt wie Nelly und ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Nelly wundert sich kaum, fragt unbefangen: „Bist du meine Mutter?“ Und die Fremde kontert: „Bist du aus der Zukunft?“

Der Titel in Céline Sciammas bezauberndem Wettbewerbsbeitrag „Petite maman“, den die Jury bei der Bären-Verleihung leider völlig übersehen hat, ist schon die Antwort. So einfach, so spielerisch, so unschuldig kann man etwas, das man bei „den Großen“ nicht versteht, verarbeiten: indem man es auf die eigene Erfahrungswelt überträgt.

Wenn deine Mutter in deinem Alter ist

Nelly spielt mit ihrer Mutter in Klein, sie verschwören sich, wobei der verwunschene Wald ihre Fantasiewelt wird und ihr Holzverschlag deren Zentrum. Gehen sie von da aus in die eine Richtung, kommen sie zu Nellys Haus, wo der Vater sitzt, gehen sie in die andere Richtung zu Marions Haus, wartet dort die Großmutter.

Die beiden Mädchen spielen Brett- und Rollenspiele, backen Pfannkuchen, spucken in die Suppe, giggeln. Sie verbringen eine unbeschwerte Zeit. Aber nur auf Zeit, der nächste Abschied steht schon bevor. Marion muss fort, zu einer Operation. Aber: „Es wird alles gut gehen“, weiß Nelly.

Wiewohl Céline Sciamma vor allem bekannt ist für „Porträt einer jungen Frau in Flammen“, der 2019 in Cannes für Furore sorgte, dreht sie immer wieder Coming-of-Age-Filme wie „Water Lilies“, „Tom­boy“ oder „Mädchenbande“. Und weiß ihre kleinen Darsteller dabei bestens zu führen.

Ein Film über den Schmerz des Verlustes und die Kraft der Fantasie

Es war ein weiser Entschluss der französischen Regisseurin, diesmal ihre kleinen Protagonistinnen mit einem Zwillingspaar zu besetzen, das dadurch ganz harmonisch miteinander spielt und auch die Bluts- und Seelenverwandtschaft gleich mit ins Spiel bringt.

„Petite maman“ ist ein wunderschöner, kleiner, mit wenigen Mitteln fein erzählter Film über das Erwachsenwerden und die Magie der Kindheit, über den Schmerz des Verlustes und die Kraft der Fantasie. Vor allem aber über die Hoffnung auf die Zukunft. Ein Film, der im Herbst spielt und doch schon den nächsten Frühling vorwegnimmt.

Seltsam nur, dass Madame Sciamma ihren Film im Wettbewerb präsentiert, ihren Film also auf der Berlinale-Plattform nutzt, dann aber nicht nach Berlin reisen will. Auch ein Interview sagte sie ab, weil sie nicht darüber sprechen wollte, warum sie nicht kommt.

Wenn es aus Angst vor Reisen in Corona-Zeiten wäre, würde das jeder verstehen. Wenn nicht darüber gesprochen werden soll, fürchtet man allerdings einen anderen Grund fürs Fernbleiben.

