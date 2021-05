Friedrich-Luft-Preis für "Show Me A Good Time" von Gob Squad

Das Performance-Kollektiv Gob Squad zeigt in seinen zwölfstündigen Livestream-Marathon, zu was Theater fähig ist. Trotz und mit Corona.

Theater Friedrich-Luft-Preis 2020 geht an „Show Me A Good Time“

Berlin Alexanderplatz, mitten in der Nacht: Der Performer Bastian Trost steht alleine an der Weltzeituhr und wartet. Via Livestream hatte er aufgerufen, irgendjemand möge ihn hier besuchen. Um 1.41 Uhr sind Linda, Miriam und Josef da. Sean Patten sitzt derweil sehr alleine im komplett leeren Hebbel-Theater (HAU1) und ist ein bisschen neidisch auf Bastian und seine neuen Freunde. Es sind noch andere unterwegs, die Sean ein wenig von dem Leben da draußen ins leere Theater schicken. Die meisten sind in Berlin, andere weit weg. Sarah Thom ist gerade aus Sheffield zugeschaltet. Sharon Smith hat ein Brot gebacken und sendet aus Devon in Südengland. Simon Will passiert Berlin-Gesundbrunnen auf dem Weg zu einem Flughafen, der nicht mehr gebraucht wird. Sean Patten sammelt im leeren Theatersaal die Geschichten seiner Mitperformer ein, die sie ihm live und digital zuschicken, voller Sehnsucht nach Verbindung ist er, nach Nähe zur Welt und zu seinem abwesenden Publikum: „I am nothing more than a clown, desperate for attention, desperate to make people laugh.“

Als das Performance-Kollektiv Gob Squad seinen zwölfstündigen Livestream-Marathon „Show Me A Good Time“ im Auftrag des HAU Hebbel am Ufer und des koproduzierenden La Jolla Playhouse in San Diego, im Juni 2020 erstmals von Kreuzberg aus in die Welt sendete, da hatten die Theater gerade die halbe Spielzeit im Lockdown verbracht, manche streamten Aufzeichnungen von historischen Inszenierungen, alle hofften auf eine bessere nächste Saison.

Die Schönheiten im alltäglichen Ausnahmezustand

Und dann erscheinen die acht Performerinnen und Performer von Gob Squad auf unseren Monitoren und zeigen uns von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens, zu was Theater fähig ist. Trotz allem. Oder wegen allem. „Show Me A Good Time“ ist ein Stück über Zeit, über Transformation, über die Schönheit des Alltäglichen, selbst wenn es sich gerade im Ausnahmezustand befindet. Es ist auch ein Stück über die Relevanz des Theaters und eine Selbstvergewisserung derer, die dieses Theater bislang gemacht haben.

Dafür erhält Gob Squads Performance „Show Me A Good Time“ den Friedrich-Luft-Preis als „beste Berliner und Potsdamer Aufführung des Jahres 2020“. Seit 1992 verleiht die Berliner Morgenpost den mit 7500 Euro dotierten Preis im Andenken an den 1990 verstorbenen Berliner Theaterkritiker und Feuilletonisten Friedrich Luft. Ab diesem Jahr wird er gemeinsam von der Berliner Morgenpost und Deutschlandfunk Kultur gestiftet.

Gob Squad entwickeln eine kluge Poesie des Alltags

„Die Performerinnen und Performer von Gob Squad finden für ihre hybride Kontaktaufnahme bereits sehr früh in diesem besonderen Jahr ein Format, das die Leerstellen, die das pandemiebedingt abwesende Theater hinterlässt, eindrucksvoll offenlegt und bespielt“, heißt es in der Jurybegründung. „Sie zelebrieren jeden Moment als etwas einzigartig Kostbares, ganz gleich ob er banal, ernst oder pathetisch ist, und entwickeln daraus eine kluge Poesie des Alltags in nicht-alltäglichen Zeiten.“

Dafür gehen sie mit großer Lust das Risiko des Zufalls ein. Sie haben ihm für diese Nacht ein Gefäß gebaut, eine Hülle aus wiederkehrenden, choreografierten Ritualen, eine zyklische Struktur. Jeweils zur Hälfte einer vollen Stunde wird gemeinschaftlich gelacht. Manchmal lesen alle oder putzen irgendwas. Hauptsache gemeinsam. Zwischen den Ritualen: Improvisierte Ortserkundungen, Zeit für Unvorhersehbares. Und immer kurz vor der vollen Stunde suchen sie auf der Straße spontan einzelne Zuschauer für die im leeren Theater Zurückgelassenen (die Schichten wechseln im Laufe der Nacht). Ein rührender Akt der Solidarität.

Und dann die bange Frage: Hat es dich erreicht?

Dann folgen zu einem vorab festgelegten Motto jeweils zwei improvisierte Performance-Minuten aus dem Theater – und danach die bange Frage nach draußen auf die Straße: „Hat es dich erreicht?“ Das ist diese von allen so schwer vermisste Resonanz, das schwingende System zwischen Künstlern und Publikum und Menschen überhaupt, dem man nicht nachjagen, sondern das man nur finden kann. In diesem Fall sogar via Screen.

Auch die Jury des Friedrich-Luft-Preises hat im letzten Jahr sehr viel Theater auf dem Bildschirm gesehen. Manches Stück schaffte gerade mal die analoge Premiere, bevor die Theater (wieder) dichtmachen mussten, andere wurden kurzfristig digital angepasst. Insgesamt standen neben dem Gewinnerstück noch sechs weitere Arbeiten auf der Nominierungsliste.

Bildmächtige Ideen im neuen Streaming-Format

Großer Mitfavorit war bis zum Schluss das Stück „Tornado“, das Tobias Rausch im September am Theaterdiscounter inszenierte. Er montierte verdichtete Interviews zu einem Parcours durch drei Räume und fand im Klimawandel ergiebigen Bühnenstoff. Ebenfalls auf den vorderen Plätzen hielt sich Ulrich Rasches auf vier Laufbändern chorisch rhythmisierte Version von Sarah Kanes „Psychose 4.48“ am Deutschen Theater.

Ganz ohne Worte kommt Rieke Süßkows am Neuen Haus des Berliner Ensembles realisierte „Elektra“-Inszenierung aus. Dafür wartet das tragische Familienalbum der Atriden mit einem wunderschönen Pop-up-Bühnenbild auf. Außerdem nominiert waren noch Sebastian Hartmanns live gestreamte, bildmächtige „Zauberberg“-Version aus dem Deutschen Theater, die an den dortigen Kammerspielen von Regisseur Amir Reza Koohestani realisierte Arbeit „Woyzeck Interrupted“ in der Digital-Version und Sebastian Nüblings Sibylle-Berg-Abend „Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden“ am Gorki.

Sieger Gob Squad benennt, was gefehlt hat

Lauter spannende, sehenswerte Abende. Gob Squads „Show Me A Good Time“ allerdings, so der Tenor der Jury-Schlussdiskussion, offenbart noch eine zusätzliche Dimension: Sowohl in der Form als auch im Inhalt scheint diese durchperformte Nacht wie eine Überschrift zu sein für dieses ganze aufreibende Corona-Theater-Jahr. Weil das Kollektiv benennt, was gefehlt hat und weil ihr Aufbegehren gegen den Stillstand so guttut. Weil auch die Verzweiflung Raum bekommt und weil ihr Widerstand hartnäckig ist und kreativ.

Zwischen dem Abseitigen und dem Banalen, dem Quatsch und dem Tiefgründigen offenbaren sich bei ihnen verlässlich intime und poetische Momente. Die großen Fragen der Zeit finden sie an jeder Straßenecke. Und ein Publikum dafür auch. Sogar mitten in der Nacht. Das macht Hoffnung für ein wie auch immer geartetes Theater nach der Pandemie.