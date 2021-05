Vergleich: Dramaturgin erhält 15.000 Euro Abfindung

Der Bühnenrechtsstreit einer Dramaturgin gegen das Maxim-Gorki-Theater endete am Mittwoch mit einem Vergleich.

Berlin. Obwohl von großem Medieninteresse begleitet, verpuffte die Spannung am Bühnenschiedsgericht schnell. Die Vorstellung am Mittwochnachmittag dauerte nur fünf Minuten – dann war die Klage einer Dramaturgin gegen das Berliner Maxim-Gorki-Theater mit einem Vergleich beigelegt. Eine Abfindung von 15.000 Euro brutto erhält die Dramaturgin vom Gorki-Theater. Die Kosten des Verfahrens werden aufgeteilt. Zu den Vorwürfen der Maßregelung und Diskriminierung, die die Dramaturgin erhoben hatte, gaben beide Parteien keinen Kommentar ab.

Mit Blick auf die im Arbeitsgericht versammelten Journalisten, die eine längere Verhandlungsdauer erwartet hatten, sagte der Obmann des Bühnenschiedsgerichtes, Gerhard Binkert: „Für Sie ist das vielleicht nicht so prickelnd“, doch „für den Rechtsfrieden“ der beiden Parteien sei der Vergleich „etwas sehr Wichtiges“.

Grund der Klage birgt im Nachhall kulturpolitischen Sprengstoff

Der Grund der Klage war in der Tat pikant und birgt auch im Nachhall noch kulturpolitischen Sprengstoff. Heiß diskutiert werden dürften im Umfeld der Berliner Theater weiter die Vorwürfe gegen Gorki-Intendantin Shermin Langhoff (52). Das Magazin „Der Spiegel“ hatte darüber berichtet: Zwischen Langhoff und mehreren Beschäftigten gibt es heftigen Streit – die Mitarbeiter haben der Chefin in einem Beschwerdebrief Machtmissbrauch und Mobbing vorgeworfen.

Auch die „Süddeutsche Zeitung“ hatte über den Verdacht des Machtmissbrauchs berichtet, wörtlich auch darüber, dass Langhoff sich „nicht immer im Griff haben, öfter laut werden und Mitarbeiter runtergeputzt haben“ soll. Da die Vorwürfe schon länger bestehen, wurde die Intendantin 2020 vom Berliner Kultursenat zu mehreren Gesprächen einbestellt – Langhoffs Vertrag mit dem Staatstheater wurde Ende des vergangenen Jahres aber dennoch bis 2026 verlängert.

Acht Beschäftigte verlassen das Theater wegen des Zoffs mit Langhoff

Die Dramaturgin wendete sich in ihrer Klage nun gegen die Nichtverlängerung ihres befristeten Arbeitsvertrages und wollte das Arbeitsverhältnis, das seit 2018 bestand, fortsetzen – mit der Begründung, die Nichtverlängerung verstoße gegen das Maßregelungsverbot und stehe im Zusammenhang mit besagtem Beschwerdebrief, in dem die Dramaturgin und andere Beschäftigte sich gegen die Intendantin gerichtet hatten. Zudem werde sie in ihrer Elternzeit als Frau diskriminiert. Ein Sprecher des Theaters hatte die Vorwürfe vergangene Woche zurückgewiesen.

Wie der „Spiegel“ berichtete, werden acht Beschäftigte das Theater wegen des Zoffs mit Langhoff zum Ende der Spielzeit verlassen, darunter vier Regieassistenten.

Der Name Shermin Langhoff fiel während der Verhandlung am Mittwoch übrigens nur ein einziges Mal. Obmann Binkert hielt gleich zu Beginn fest, dass nicht die Intendantin die Beklagte sei, sondern das Gorki-Theater als Institution. Dass die Diskussion um Langhoffs Führungsstil weitergeht, ist sicher. An den Berliner Bühnen dürften die Alarmglocken schrillen, denn zuletzt gab es eine Reihe von Beschwerden gegen Führungskräfte – prominente Fälle sind Daniel Barenboim von der Staatsoper Unter den Linden oder der zurückgetretene Klaus Dörr von der Volksbühne.