Liebe im Kriegsrecht: „Im Wasser sind wir schwerelos“

Tomasz Jedrowski, als Kind polnischer Eltern in Westdeutschland aufgewachsen, lebt heute in Paris.

„Willst du nicht ins Wasser kommen?“ Die Frage ist eine Ermunterung, eine Einladung. Der Literaturstudent Ludwik würde dem auch gern folgen. Er fühlt sich hingezogen zu dem jungen Mann, der da im See schwimmt. Zu sehr hingezogen. Doch er traut sich nicht, meidet künftig sogar die Badestelle. Aber dann lässt er sich von diesem Janusz überreden, gemeinsam zu zelten, an einem herrlichen, versteckten See. Da springt dieser wieder sofort ins Wasser. Und wiederholt die Aufforderung: „Kommst du?“ Und diesmal folgt ihm Ludwig.

Ein Mann schwimmt sich frei. Das ist durchaus als Metapher zu verstehen in Tomasz Jedrowskis Roman „Im Wasser sind wir schwerelos“. Denn die Geschichte dieser Liebe zweier Männer spielt nicht nur in Polen, einem erzkatholischen Land, in dem Homosexuelle diskriminiert und auch politisch bekämpft werden. Es spielt im kommunistischen Polen des Jahres 1980, als sich der politische Unmut in einer großen Streikbewegung sammelt, von der Obrigkeit aber brutal unterdrückt wird. Die Liebe in den Zeiten des Kriegsrechts.

Tomasz Jedrowski, Jahrgang 1985, hat über das Land seiner Eltern recherchiert und zog dafür sogar nach Warschau.

Der Ich-Erzähler, aus einfachen Verhältnissen stammend, hat gelernt, sich anzupassen, so zu tun als ob. Wer sich nicht systemkonform verhält, kriegt keinen Studienplatz. Ei­nen Schwulenroman wie Alec Baldwins „Giovannis Zimmer“ kriegt man nur unterm Ladentisch.

Und man darf sich nicht beschweren, dass es nicht genug Essen zu kaufen oder keine Medizin in der Apotheke gibt. Besser nicht aussprechen, was man denkt. Wie soll man da erst anderen oder sich selber eingestehen, dass man anders ist, dass man sich dem gleichen Geschlecht zugeneigt fühlt.

Coming-Out und politische Selbstfindung

Der Ich-Erzähler hat gelernt, seine Gefühle zu verbergen, ja zu unterdrücken. Bis er, das ist nicht ohne Ironie, zur Erntehilfe muss. Wie alle Studenten. Eine Art volkserzieherische Maßnahme, oder doch nur eine billige Art, die Ernte einzuholen.

Aber hier lernt er Janusz kennen, der genauso denkt und fühlt wie er. An ihrem See erleben sie ihre glücklichsten Momente, hier sind sie, wie der Titel es schon andeutet, schwerelos, in einem anderen, ihrem eigenen Element.

Ein Mann schwimmt sich frei. Aber nur einer. Janusz ist zwar erst der Forschere, Wagemutigere, doch einmal ermutigt, schwimmt Ludwik im übertragenen Sinn weiter hinaus. Und mag auch nicht mehr umkehren. Er sieht keine Hoffnung mehr in diesem Land, in dem man nicht nur parteikonform sein muss, sondern auch Beziehungen braucht, um ein erträgliches Leben führen zu können.

Er will mit Janusz weggehen. In ein anderes Land, in eine andere Welt, in der sie leben und lieben können, wie sie wollen. Da ist sie wieder, diese Frage: Kommst du? Aber diesmal ist es Janusz, der zögert und ausweicht. Er glaubt an diesen Staat, auch wenn der sein eigenes Volk unterdrückt. Er spielt das Spiel der Verstellungen mit, führt ein Doppelleben, hält auch Verbindungen zu besseren Kreisen, die ihn weiterbringen können.

Und dann erst erfährt der Literaturstudent – der seine Doktorarbeit nicht schreiben darf, weil die Partei andere vorzieht –, wo der Geliebte arbeitet: beim Zentralamt für die Pressekontrolle, wie Janusz das nennt. Also bei der Zensurbehörde, die jene Bücher verbietet, die sie beide heimlich lesen.

Das Militär geht in Warschau gegen protestierende Bürger vor. Eine Aufnahme aus den 80er-Jahren.

Auf der letzten Seite seines Buchs dankt Tomasz Jedrowski „meinem besten Freund und Mann für sein unglaublich aufmerksames Auge, Ohr und Herz“. Der Autor kennt den schwierigen Weg zur Selbstfindung und zum Coming Out aus eigener Erfahrung.

Und doch ist die Geschichte, die er schreibt, nicht die seine. Er ist als Kind polnischer Eltern, in Westdeutschland geboren und aufgewachsen. Er ist Jahrgang 1985, kannte Solidarnosc und Kriegsrecht also nicht mal aus den Nachrichten.

Recherche im Land der Eltern

Aber auch er führte ein falsches Leben. Mit 16 ging er auf ein Internat nach England, studierte Jura in Cambridge, arbeitete als Anwalt in London und war in der Modewelt tätig. Doch auch dieses Leben fühlte sich falsch an. Jedrowski war unglücklich, bekam Depressionen, ging irgendwann in Therapie - und erlebte sein zweites Coming Out: als Schriftsteller.

In seinem ersten Roman verknüpft er das Coming Out seines Protagonisten mit einer allgemeinen Reifung, einer politischen Bewusstseinswerdung. Dafür hat Jedrowski genau recherchiert im Heimatland seiner Eltern, ist dafür sogar eine Zeitlang nach Warschau gezogen. U

nd legte schließlich ein packendes Romandebüt vor, das nicht auf Deutsch und nicht auf Polnisch geschrieben wurde, sondern auf Englisch. Als bräuchte es diese andere Sprache, eine Distanz, um diese Geschichte zu erzählen. Der Roman ist denn auch zuerst in Großbritannien erschienen und wurde dort von der Kritik hochgelobt, vom „Guardian“ gar zum „Buch des Jahres“ gekürt.

Tomasz Jedrowski: Im Wasser sind wir schwerelos. Hoffmann und Campe, 224 Seiten, 23 Euro.

Auch das Geschehen wird aus der Distanz geschildert, räumlich wie zeitlich. Der Roman beginnt im Dezember 1981, ein Tag nachdem in Polen das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Der Ich-Erzähler lebt da schon ein Jahr lang in New York, wo die Polizeisirenen seltsamerweise genauso klingen wie in Polen. Dennoch ist er hier, am anderen Ende der Welt, ein Fremder geblieben, auch wenn er Kontakte zu anderen Exil-Polen geknüpft hat.

Kontroverse Reaktionen in Polen

Er hört die Eilmeldung im Radio, wo „Solidarnosc“ falsch ausgesprochen wird, ein kleines Detail nur, das Ludwik seine Fremdheit klar macht. Und so denkt er zurück an seine große Liebe und seine große Enttäuschung. Und bangt, wie es seinem Freunde jetzt wohl gehen muss. Und weil ihm das keine Ruhe lässt, schreibt Ludwik sich seine Erinnerungen von der Seele. Für den verlorenen Geliebten. Mehr noch aber wohl für sich selbst.

So genau der Roman zeitgeschichtlich verankert ist, erzählt er doch auch einiges über das Polen von heute, wo man immer noch um seinen Job fürchten muss, wenn man sich als schwul outet, wo Männer, die auf der Straße Hand in Hand gehen, verprügelt werden. Und Politiker und sogar Kirchenvertreter gegen Homosexualität wettern.

Jedrowski, der heute in Paris lebt, konnte sein Buch vor Corona noch in Polen vorstellen. Er hatte Angst davor, bekannte er. Aber die Reaktion war so gespalten wie das ganze Land. Wer das Buch lesen wollte, hat positiv reagiert. Die anderen haben die Veröffentlichung ignoriert. „es fühlte sich nicht radikal an, ein queeres Buch vorzustellen“, sagte er kürzlich in einem Interview: „ Das war eine Erleichterung.“