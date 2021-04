Sommer-Berlinale findet wohl nur Open Air statt

Einen Vorteil, so hoffte man, hätte die Corona-Pandemie doch immerhin: Dass die Berlinale erstmals seit 1977 nicht mehr im kalten Februar, sondern im warmen Sommer stattfindet. Es gibt ein paar Nostalgiker, die das noch miterlebt haben und schwärmen, wie schön das damals gewesen sei. Und eine Weile sah es ja auch so aus. Nachdem die zweite Corona-Welle grassierte, hatten sich die Festivalleiter früh entschieden, die Berlinale aufzuteilen.

Eine Entscheidung, wie es sie noch nie gab: in einen Branchentreff, der im üblichen Februar stattfand, aber nur digital und nur für Fachinterne. Und, das war der Trost, ein Sommer-Event fürs Publikum, der vom 9. bis zum 20. Juni gehen sollte. Zu einer Zeit also, in der Berlin am schönsten ist. Und sogar noch einen Tag länger als üblich.

Planungen für Berlinale nach Notbremse noch herausfordernder

Aber auch dieses Gedankenspiel ist schon fast wieder zunichte. Denn nachdem der Bundestag und der Bundesrat die Corona-Notbremse gezogen haben, werden die Planungen für das Berlinale Summer Special „nun noch herausfordernder“, wie das Festival in Berlin am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärte.

Bislang war angedacht, mit denselben Kinos wie sonst im Februar gemeinsam ein Publikums-Event zu veranstalten, auch einige Freiluftkinos sollten für den Sommer mit einbezogen werden. Nun könnte es darauf hinauslaufen, dass die 71. Berlinale ausschließlich an diesen Orten stattfindet und Filme nur Open Air vorgeführt werden.

Sie kommen aus dem Krisenmodus nicht heraus: Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Berlinale, und Carlo Chatrian, der künstlerische Direktor.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Was man sonst nur von Hunden vorm Supermarkt kennt, könnte nun auch für die Berlinale gelten: „Wir müssen draußen bleiben.“ Und die Kinos, die so dringend einen Neustart bräuchten, haben berlinale-technisch erneut das Nachsehen.

Wahrscheinlichkeit, dass Jodie Foster kommt, ist nicht groß

Aktuell sind Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Berlinale, und Carlo Chatrian, der Programmleiter des Festivals, im Austausch mit den zuständigen Behörden, „um die nächsten Schritte für eine reine Open-Air-Veranstaltung zu besprechen“. Dabei möchte das Festival offenbar auch die Möglichkeit einer Pilot-Kulturveranstaltung ausloten – wenn das Publikum vorab auf das Coronavirus getestet wird.

Die Wahrscheinlichkeit aber, dass große Stars aus dem Ausland, Jodie Foster etwa oder Michelle Pfeiffer, tatsächlich anreisen können, ist nicht mehr sehr groß, so Rissenbeek: „Das muss ich hier deutlich sagen.“ Immerhin: Viele Filmschaffende aus Europa hätten Interesse und Solidarität signalisiert. Ob sie kommen könnten, hängt aber auch von den sich stetig ändernden Reiseregelungen und Vorschriften ab.

Aber, das betonen die Festivalleiter ausdrücklich, das alles ist zweitrangig: „Die Gesundheit aller und die Eindämmung der Pandemieentwicklung ist selbstverständlich bei allen Überlegungen oberste Priorität.“

Berlinale-Chefs kommen aus dem Krisenmodus nicht heraus

Die beiden Leiter müssen einem wirklich leidtun. Sie kommen aus dem Krisenmodus einfach nicht heraus. Als sie im vergangenen Jahr als Nachfolger von Dieter Kosslick ihre erste Berlinale ausrichteten, mussten sie gleich noch ein großes Festival stemmen, die 70. Festspiele. Und dann kam auch noch die Aufregung um die Nazi-Verstrickungen des Berlinale-Gründers Alfred Bauer hinzu.

Das Drama „The Maruitanian“ sollte ein Highlight beim Berlinale-Special sein. Dass Jodie Foster dazu anreist, ist ziemlich ausgeschlossen. 1

Foto: © STX International / TOBIS

Immerhin: Auch wenn im Laufe des Festivals die Nachrichten über ein neues Virus immer virulenter wurden, konnte die Berlinale wie durch ein Wunder noch regulär beendet werden. Zwei Wochen später steckte das Land, steckte die ganze Welt im ersten Lockdown.

Cannes, das wichtigste Filmfestival der Welt, musste dagegen zwei Monate darauf komplett abgesagt werden. Venedig aber, das mit Berlin beharrlich darum streitet, welches von ihnen das zweitwichtigste A-Festival ist, konnte im August regulär stattfinden, natürlich nur unter starken Auflagen.

Die Berlinale hatte lange – wie die gesamte Kulturbranche – gehofft, dass es in der Pandemie bis zum Jahresende eine Trendwende gebe. Dann entschied man sich schweren Herzens für die Zweiteilung. Um ein Zeichen zu setzen, dass auch im Februar, trotz Corona, ein Festival stattfindet. Wenn auch nur irgendwie und unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit. Alle, Veranstalter wie Filmschaffende, Kinobetreiber wie Berlinale-Fans, hofften auf einen Ersatz im Sommer.

Daniel Brühls Regiedebüt „Nebenan“ lief bereits im Februar im Wettbewerb. Aber nur online für Fachbesucher. Brühl brennt darauf, seinen Film auch einem Publikum zu zeigen.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

Mariette Rissenbeek setzt nun bei den Planungen auf die vielen Freiluftkinos der Stadt. Hygienekonzepte haben die ja schon im vorigen Sommer erstellt und ausgetestet, nunmehr kämen auch noch Corona-Tests hinzu. Und zumindest ein Teil des Publikums, wenn natürlich nur ein kleiner, könnte bis dahin schon geimpft sein.

Auch der Worst Case wird nicht ganz ausgeschlossen

Eine nochmalige Verschiebung aber sei „zu keiner Zeit eine Option“ gewesen, wie die Festivalleitung erklärt. Wie auch, wenn Anfang August mit Locarno schon das nächste große Filmfestival und ab 1. September dann das von Venedig ansteht (so beide denn auch stattfinden können). Auch eine nochmalige digitale Berlinale soll es nicht geben. Da waren die Erfahrungen im Februar ja doch eher ernüchternd.

Selbst der Worst Case wird nicht ganz ausgeschlossen. „Wenn uns die Behörden kein Signal geben, dass es denkbar ist, eine Veranstaltung im Juni zu organisieren“, so Mariette Rissenbeek, „ist eine Absage eventuell notwendig.“