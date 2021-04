Drei Oscars für „Nomadland“: Triumph mit Wolfsgeheul

Es war ein historischer Abend. Es ist erst das zweite Mal überhaupt in der 93-jährigen Geschichte des Oscars, dass eine Frau in der Kategorie Regie triumphiert. Und es ist die erste Asiatin, der diese Ehre zuteil wird. Und während Kathryn Bigelow 2010 noch für einen, seien wir ehrlich, ziemlichen Männerfilm mit reichlich Testosteron ausgezeichnet wurde, „Tödliches Kommando – The Hurt Locker“ über ein Sprengsatzkommando, ist Chloé Zhaos „Nomadland“ ein sehr weiblicher Film. Über eine ältere Frau, hinreißend gespielt von Frances McDormand, die mit ihrem klapprigen Wohnmobil quer durch Amerika fährt, von einem prekären Aushilfsjob zum nächsten, eine moderne Arbeitsnomadin. Die das aber nicht nur tut, weil sie kein Geld mehr hat, sondern auch, weil sie dieses sehr amerikanische Freiheitsgefühl auf der Straße, in der Einsamkeit auslebt.

Es ist ein Film über prekäre Verhältnisse, über Verlierer der kapitalistischen Leistungsgesellschaft, wie man sie in Oscar-Filmen selten sieht. Und es ist ein Film über eine Frau in einem gewissen Alter, wo man doch noch vor kurzem glaubte, es gebe für Frauen in eben diesem Alter keine großen Rollen mehr. „Nomadland“ ist der Gegenbeweis. Frances McDormand wurde dafür auch als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, vier Jahre nach ihrem Oscar für „Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri“ und 24 Jahre nach dem Sieg für „Fargo“. Und Zhao und McDormand durften gleich noch einen Oscar zusammen abholen: den für die Hauptkategorie, den Besten Film, weil sie beide „Nomadland“ produziert haben.

Es war auch sonst ein historischer Abend. Weil nicht nur der afrobritische Schauspieler Daniel Kaluuya als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde (für das Black-Panther-Drama „Judas and the Black Messiah“), sondern auch, und das war durchaus eine Überraschung an diesem abend, sondern auch die 73-jährige Südkoreanerin Yoon Eyo-jeong als beste Nebendarstellerin in „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“, ein Drama über arme koreanische Migranten in den USA. Und mit Emereld Fennell gewann erst die fünfte Frau den Oscar fürs beste Drehbuchautor: für „Promising Young Woman“, ein Film über die Rache einer Frau an Vergewaltigern: ein sehr kämpferischer Beitrag zur MeToo-Debatte.

Die drei der vier anwesenden Sieger im Schauspiel: Die Koreanerin Yuh-Jung Youn, der Afrobrite Daniel Kaluuya und die US-Amerikanerin Frances McDormand.

Foto: Chris Pizzello / dpa

Und doch hätten die Oscars, die in der Nacht zu Montag verliehen wurden, eigentlich noch viel historischer werden können, ja müssen. Denn noch nie war der Oscar so bunt, so divers aufgestellt. Neun der 20 Darstellernominierten waren nicht-weißer Hautfarbe. Divers waren nur die Nebendarsteller, die Hauptdarsteller aber, einmal mehr weiß. Und ein kämpferischer Film wie „Judas and the Black Panther“, der von der Tötung eines Schwarzenführers durch das FBI handelte, gewann denn auch nur noch einen zweiten Preis – für den besten Filmsong. Wie auch „Ma Rainey’s Black Bottom“ über die Mutter des Blues, Gertrude Rainey, nur beim Masken- und Kostümbild reüssieren konnte.

Kein Preisregen über einen Film, sondern breit gestreut

Nebenkategorien, die eher wie Trostpreise wirken. Während die Hauptkategorien doch überwiegend ganz klassisch an weiße Filmschaffende gehen. Immerhin gab es einmal nicht, wie so oft, einen Preisregen über einen einzigen Film. Fast streuartig schien das Votum diesmal darauf bedacht, so viele Farben und Themen wie möglich abzudecken. Mit nur drei Oscars (bei sechs Nominierungen) war „Nomadland“ da schon der Spitzenreiter.

Der Däne Thomas Vinterberg gewann den International Oscar für seinen Film „Der Rausch“. Er widmete den Preis seiner Tochter, die hätte mitspielen sollen, aber kurz vor den Dreharbeiten tödlich verunglückte.

Foto: Chris Pizzello / dpa

Überhaupt war es ein seltsamer Abend, diese Verleihung in Corona-Tagen, wofür die Academy auch Kritik einstecken müsste, dass sie überhaupt eine Show mit Gästen ausrichtete, wo derzeit doch jeder auf Kontaktreduzierung achten soll. Da half auch der Hinweis, man sei doppelt getestet und sitze mit reichlich Abstand zueinander, nur wenig.

Die Dramaturgie wurde seltsam umgeschubst

Statt im traditionellen Globe Theatre traf man sich diesmal in der Union Station, dem Bahnhof von Los Angeles. Statt eines Orchesters gab es nur einen DJ mit Platten. Und auf jegliche Showelemente wurde verzichtet. Keine Sangeseinlagen, nicht mal zugeschaltet, auch sonst kaum Filmeinspielungen. Nichts, was den Abend aufgelockert hätte. Mehr haben die kreativsten Kräfte der Traumfabrik nicht zu bieten? Nur Präsentatoren, die die Nominierten verkündeten, und Sieger mit ihren Dankesreden.

Da half es auch nicht, die übliche Dramaturgie zu ändern. Der Regie-Oscar wurde schon recht früh verliehen, der für den Besten Film aber nicht zuletzt. Als letzter wurde vielmehr der beste Hauptdarsteller gekürt. Vielleicht, weil man davon ausgegangen ist, dass er postum an den im August verstorbenen Chadwick Boseman gehen würde, was noch mal ein großer emotionaler Moment gewesen wäre. Es kam anders. Der Oscar ging an Anthony Hopkins, was einen neuen Rekord aufstellt, weil er nun mit 83 Jahren der älteste Schauspieler ist, der je einen Oscar gewonnen hat.

Die für „One Night in Miami“ ebenfalls nominierte Regisseurin Regina King eröffnete den Abend. Und gab zu, wenn im Prozess um George Floyd anders entschieden worden wäre, hätte sie ihre Stöckelschuhe gegen Marschstiefel eingetauscht.

Foto: Chris Pizzello / dpa

Es gab aber, anders als bei den Globes, keine Schalte nach Hause. Da Hopkins aber weder in Los Angeles vor Ort weilte noch, wie seine Kollegen, in einem Kino in London, gab es auch keine Dankesworte für ihn. Und so endete die Gala ziemlich abrupt und nüchtern. Steven Soderbergh, seines Zeichens selbst Oscar-Preisträger, der den Abend gestaltet hat, hatte r eine emotionale Show, ein echtes „Movie-Erlebnis“ versprochen. Das war es aber ganz und gar nicht. Eher eine sehr private Familienfeier, in die man als Zuschauer zufällig hineingestolpert ist.

Wenige kritische Worte der Prominenz

Zwar wurde erstmals auch ein Ehren-Oscar für humanitäre Hilfe vergeben, sogar gleich zwei Mal, aber ganz selten war Corona, waren die zahllosen Toten der Epidemie kurz Thema. Und auch von den vielen Erschütterungen, die Amerika im vergangenen Jahr erschüttert und gespaltet haben, war nur selten die Rede. Die Präsentatorin Regina King immerhin, die den Abend eröffnete, gab zu, wäre im Prozess George Floyd vor kurzem anders entschieden worden, hätte sie ihre Stöckelschuhe gegen Marschstiefel getauscht. Als Mutter eines schwarzen Sohnes kenne sie die Angst, mit der so viele leben müssen. Und kein Ruhm oder Erfolg könnten das vergessen machen.

Die Sängerin Andra Day, die als beste Hauptdarstellerin nominiert war, posierte am Roten Teppich, der diesmal nicht vor dem Globe Theater ausgelegt war, sondern vor der Union Station von Los Angeles.

Foto: Matt SaylesAMPAS / dpa

Später waren es vor allem die Gewinner der Kurzfilmpreise, die die Gewalt auf amerikanischen Straßen durch Schusswaffen und Polizeiwillkür geißelten und ihren Preis einem besseren Amerika widmeten. Sonst eher brave Dankesworte, die in diesen harten Zeiten wohl ein wohliges Gefühl des Miteinander schaffen sollten. Und ohne jede Show und all den Glamour blitzt mehr denn je durch, was der Oscar ja eigentlich immer war: eine Werbeveranstaltung für Hollywood-Produkte.

Ist das wirklich Ausdruck eines echten Wandels?

Frances McDormand durchbrach das immerhin, indem sie ihre Dankesrede mit einem Wolfsgeheul beendete. Wie der Wolf, der in ihrem Film das große Freiheitsgefühl symbolisiert. Sie war auch eine der wenigen, die nicht nur in eigener Sache warb, sondern für die gesamte Branche, die wegen des Lockdowns und geschlossenen Kinos in einer ihrer größten Krise steckt. „Bitte“, rief sie das Publikum im Saal und die Zuschauer zuhause auf, „schaut unseren Film auf der größtmöglichen Leinwand. Und eines sehr baldigen Tages nehmt alle, de Ihr kennt, in ein Kino mit. Genießt den dunklen Raum und schaut jeden Film, der hier präsentiert wurde.“

Die Filmindustrie wollte mit diesem Oscar zeigen, wie divers und bunt sie sein will. Aber hat sich das tatsächlich eingelöst? Und ist das wirklich Ausdruck eines echten Wandels? Viele Großproduktionen wie Steven Spielbergs Neuverfilmung der „West Side Story“ hat Hollywood erst mal zurückgestellt, sie sollen erst starten, wenn wieder viele Menschen ins Kino gehen können. Das hat in diesem Jahr viele kleinere Produktionen begünstigt, die sonst hinten runter gefallen wären. Wie ernst es der Branche mit der Vielfalt wirklich ist, das wird sich erst in einem regulär funktionierenden Filmjahr zeigen.

Die Gewinner im Überblick:

Bester Film: „Nomadland“ von Chloé Zhao

Regie: Chloé Zhao (“Nomadland“)

Hauptdarstellerin: Frances McDormand in “Nomadland“

Hauptdarsteller: Anthony Hopkins in „The Father“

Nebendarstellerin: Yuh-Jung Youn in „Minari“

Nebendarsteller: Daniel Kaluuya in „Judas and the Black Messiah“

Bester internationaler Film: „Der Rausch“ von Thomas Vinterberg (Dänemark)

Bester Animationsfilm: „Soul“ von Pete Docter und Dana Murray

Originaldrehbuch: Emerald Fennell für „Promising Young Woman“

Adaptiertes Drehbuch: Florian Zeller und Christopher Hampton für „The Father“

Kamera: Erik Messerschmidt für „Mank“

Schnitt: Mikkel E.G. Nielsen für „Sound of Metal“

Kostümdesign: „Ma Rainey’s Black Bottom“

Produktionsdesign: „Mank“

Make-Up: „Ma Rainey’s Black Bottom“

Visuelle Effekte: „Tenet“

Sound: „Sound of Metal“

Musik: „Soul“

Song: „Fight for You“ von H.E.R. (“Judas and the Black Messiah“)

Dokumentarfilm: „Mein Lehrer, der Krake“

Kurzfilm: „Two Distant Strangers“

Dokumentarkurzfilm: „Colette“

Animationskurzfilm: „If Anything Happens I Love You“