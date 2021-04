Fürsorge verkehrt herum: „Das Versprechen“ im ZDF

Sie lehnen Schulter an Schulter. Dann kommt dieses Versprechen: Ich werde immer für dich da sein, du kannst dich auf mich verlassen. Aber es ist nicht der Vater, der das zu seinem Sohn sagt. Es ist genau andersrum. Es ist ein erst elfjähriger Junge, der das seinem Vater beteuert. Eine Szene, die einem das Herz zerreißt. Und es gibt ziemlich viele davon im ZDF-Film „Das Versprechen“: etwa wenn der Fünftklässler von der Schule kommt und erst mal aufräumt, Wäsche wäscht und dem Vater Stullen schmiert, bevor der zur Nachtschicht geht.

Bendix (Mika Tritto) weiß nicht, was mit seinem Papa los ist. Fabian (Andreas Döhler) ist depressiv, seit Bendix’ Mutter gestorben ist. Das ist so lange her, dass Bendix sich kaum an sie erinnern kann. Umso mehr leidet er, wenn der Papa plötzlich apathisch und abwesend ist, wenn er da ist und doch nicht da ist, wie der das selber formuliert. Deshalb wird der Sohn zum Kümmerer. Und hält nach außen die Fassade vom unbekümmerten Jungen aufrecht. Weil er nicht auch noch seinen Vater verlieren will. Und natürlich schwingt da auch die Angst mit, er könne ins Kinderheim kommen, wenn der Papa in eine Klinik muss.

Zwei Außenseiter, die sich Halt geben

In „Vater Morgana“ hat Regisseur Till Endemann vor elf Jahren schon einmal von einem ähnlich abwesenden Elternteil erzählt. In „Das Versprechen“ hat er nun – unter fachärztlicher Beratung – ein Drehbuch von Beate Langmaack verfilmt. Das belässt es nicht bei der Vater-Sohn-Tragödie, die an sich schon berührend und beklemmend genug ist, sondern spiegelt mit einer anderen schwierigen Familienkonstellation: mit der 16-jährigen Jule (Ella Morgen), die unter affektiver Dysregulation leidet, sich selbst als „Psycho“ bezeichnet und ihre Eltern mit ihren unvermittelten, heftigen Gefühlsausbrüchen heillos überfordert.

Sie stärken sich gegenseitig: Bendix sucht Rat und Halt bei Jule (Ella Morgen).

Foto: Stefan Erhard / ZDF und Stefan Erhard

Bendix begegnet Jule erstmals, als die sich mit einer brennenden Zigarette Verbrennungen zufügt. Er nimmt aber nicht, wie alle anderen, Reißaus vor dem Problem-Mädchen. Er ist sowas ja quasi gewohnt. Und sein Herz ist groß genug, um sich auch noch um den fremden Teenager zu sorgen. Außerdem ahnt er ein bisschen, dass Jule ihm die Krankheit seines Vaters „übersetzen“ könnte.

Ein Plädoyer dafür, genauer hinzusehen

Und weil sie täglich zur Therapie in ein Sanatorium muss, hofft er, dort irgendwie auch Hilfe für seinen Vater zu erlangen. Als dessen Depression schlimmer wird und der U-Bahn-Fahrer einmal einfach durch einen U-Bahnhof durchfährt, ohne anzuhalten, konfrontiert Bendix ihn mit seiner neuen Freundin. Und plant schließlich eine Verzweiflungstat, bei der dann auch Jule nachhaltig gefordert ist.

„Der Film ist ein Plädoyer dafür, genau hinzusehen. In einer Gesellschaft, die dafür wenig Raum lässt“, sagt Regisseur Till Endemann. Er hat das emotionale Drama sehr feinfühlig inszeniert und ist dabei – auch wenn die Nebenfiguren mit Christina Große und Oliver Stokowski als Jules Eltern und Barbara Auer als Psychologin prominent besetzt sind – immer ganz nah bei seinen jungen Protagonisten. Hier sagen große, fragende Kinderaugen mehr aus als viele schlaue Erklärsätze. Ein eindringlicher Film, der ein schwieriges Thema verständlich näherbringt und einen im besten Fall feinfühliger macht für das gern totgeschwiegene Thema Depression.

„Das Versprechen“: ZDF, heute, 20. 15 Uhr