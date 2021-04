Bei Franzobel kommt der Tod mit Schwertern und Schweinen

„Eroberer“, so schrieb schon John Conrad in „Herz der Finsternis“, „haben sich noch nie mit Ruhm bekleckert.“ Eine der gewalttätigsten und sinnlosesten Eroberungen der Menschheitsgeschichte beschreibt nun der österreichische Schriftsteller Franzobel in seinem neuen Roman „Die Eroberung Amerikas“. Und das Conrad-Zitat wird wie eine Mahnung gleich voran gestellt.

Der Eroberer bekleckert sich hier nicht mit Ruhm, sondern besudelt sich mit sinnlos vergossenem Blut, und das gleich in Strömen. Der Spanier Hernando de Soto, um den es hier geht, hat in den 30er-Jahren des 16. Jahrhunderts schon in vielen Teilen des Neuen Kontinents gewütet, hat Panama und Nicaragua überrannt und mit dem blutrünstigen Francisco Pizarro die Inkas in Peru unterworfen. Er hätte sich auf sein Altenteil zurückziehen können. Aber nein, er wollte unbedingt als größter Eroberer in die Geschichte eingehen und machte sich für den spanischen Kaiser anno 1538 auf zu einer Expedition nach Florida.

Ein Ausbeuter und Sklavenhändler als Namenspatron

Dort wollte er das sagenumwobene Eldorado finden. Aber er traf nur auf Hitze, Unwetter, wilde Tiere – und Indianer, die versklavt oder dahingemetzelt wurden. Die Expedition verlor sich in einer vierjährigen Odyssee und zog eine einzige Schneise der Verwüstung durch das noch unerforschte Gebiet, alles natürlich im Namen der Kirche. Schätze wurden dabei keine gefunden, und nur ein Bruchteil der Armee sollte zurückkehren. De Soto war nicht darunter.

Er ging wirklich in die Annalen ein, aber als glücklosester aller Konquistadoren. Seinen Namen trug später nicht nur eine Automarke. Am Mississippi, auf den er als erster Europäer gestoßen ist, sind noch immer Countys nach ihm benannt. Ein Ausbeuter, Sklavenhändler und Massenmörder als Namenspatron: Das müsste eigentlich die nächste erhitzte Debatte auslösen.

Hernando De Soto überfällt mit seinem Heer einen indigenen Stamm: Ein historischer Kupferstich um 1541.

Foto: Glasshouse Images / picture alliance

Die Geschichte dieses größenwahnsinnigen Scheiterns und Mordens wäre eigentlich Stoff genug für einen Roman. Doch das reicht Franzobel nicht. Durch eine Rahmenhandlung macht er das historische Drama hochaktuell: indem ein kleiner, glückloser Anwalt in New York im Namen aller indigenen Stämme auf die Rückgabe der gesamten Vereinigten Staaten an die Ureinwohner klagt. Der Name Hernando De Soto steht hier quasi für die Ursünden am ganzen Kontinent. Auch wenn Franzobel seinen ambivalenten Antihelden hier durchweg auf gut Deutsch Ferdinand Desoto nennt. Auch ein kleines Mittel der Distanz, um sich bei der historischen Figur größere dichterische Freiheit erlauben zu dürfen.

Franzobel macht sehr deutlich, warum so viele Europäer einst wagemutig in die Neue Welt aufbrachen. Weil die Alte Welt von Inquisition und Tyrannenwillkür, grausamen Folter- und Hinrichtungsmethoden geprägt war, denen jeder zum Opfer fallen konnte. Also auf in den rechtsfreieren Raum, über den auch die fantastischsten Märchen kursierten. Dass die Abenteurer sich dort selbst als neue Herren aufspielten und die Ureinwohner mit ähnlich grausamer Willkür malträtierten und massakrierten, ist leider die zynisch-traurige Kehrseite.

Geflunkert und erfunden - und doch wahrhaftig?

Doch auch diese beiden Ebenen sind Franzobel nicht genug. Der fabulierwütige Romancier jongliert mit vielen Handlungs- und Zeitsträngen, bricht gern mitten in einer Klimax, um erst viele Seiten später darauf zurückzukommen. Im Fernsehen würde man das Cliffhanger nennen. Er mengt auch reichlich Seemannsgarn eines Schiffbrüchigen hinzu, von dem ein Zuhörer meint, die Hälfte sei erlogen und die andere ausgedacht. Ein ironisches Signal, dass auch der Erzähler hier nicht nur recherchiert hat. Natürlich handele es sich hier um einen Roman. „Manchmal habe ich geflunkert und einiges erfunden“, gibt der Autor im Nachwort zu: „Aber grundsätzlich wollte ich die Geschichte möglichst wahrhaftig erzählen.“ Was aber bedeutet Wahrhaftigkeit in diesem Zusammenhang?

Franzobel: Die Eroberung Amerikas. Zsolnay, 544 Seiten, 26 Euro.

Foto: Zsolnay / Verlag

Und so sehr Franzobel seiner Fantasie freien Lauf lässt: Seinem Leser traut er davon offenbar wenig zu. Immer wieder muss er darauf hinweisen, dass die Zeiten, als es noch kein Internet gab, andere waren. So viel Vorstellungskraft dürfte man von Lesern historischer Romane eigentlich erwarten.

Immer wieder bricht der Autor auch den historisierenden Kontext, wenn er mit seltsamen Vergleichen aufwartet wie diesem: „Im 21. Jahrhundert muss man am Flughafen jeden Nagelknipser abgeben. Nicht mehr lange, und es werden Ohrenstäbchen konfisziert. Damals hatten die Leute Schwerter, Messer, Steinschleudern und noch so allerlei dabei.“

Zu viel „Apocalypse Now“ geschaut

Solche Schlenker muss man mögen, sonst wird man sie als immer störender empfinden. Auch dass Romanfiguren immerzu mit Hollywood-Anleihen beschrieben werden, ein Gaunerpaar etwa als Paul Newman und Robert Redford, wirkt bemüht und befremdend. Der Desoto dieses Romans gibt sich kurzzeitig als Kurtz aus und bezeichnet sein neues Zuhause als „Herz der Finsternis“. Da hat Franzobel wohl zuviel Conrad gelesen. Oder zuviel von dessen Verfilmung „Apocalypse Now“ geguckt.

Und der Tiefpunkt des erzählerischen Geschmacks ist erreicht, wenn die Konquistadoren auf einen Amazonenstamm treffen, bei dem die Männer unterdrückt werden und diese ständig über „Mitu“ klagen. Kann man da noch von einer ironischen Erzählhaltung sprechen, wenn eine so wichtige gesellschaftspolitische Debatte für einen schalen Witz herhalten muss? Oder hat sich Franzobel da selbst in seiner Odyssee verloren?

Epidemie als Preis der ersten Globalisierung

Der Mann, der zahlreiche Literaturpreise gewonnen hat, vom Bachmannpreis bis zur Brecht-Medaille, und zuletzt mit seinem historischen Roman „Das Floß der Medusa“ 2017 auf der Shortlist des deutschen Buchpreises stand, sollte eigentlich mehr Stilsicherheit beweisen. Die bemühten Manierismen, die sein Buch durchziehen, stören nur und lenken von einem doch großen und wichtigen Thema ab. Denn hier geht es um ein schreckliches Menschheitsverbrechen. Einen Genozid nicht nur mit Schwertern und Kanonen. Sondern auch – mit Schweinen.

Die Tiere wurden zwar nur zur Verpflegung mitgeführt, brachten aber Erreger mit, die die Indigenen zu Millionen dahinraffen sollten. „Epidemien“, so Franzobel, „waren die schrecklichen Folgen dieser ersten Globalisierung.“ Hier hätte sich tatsächlich mal ein sinnvoller Vergleich zur heutigen Globalisierung und zur derzeitigen Pandemie angeboten. Auch die Rahmenhandlung mit der so mutigen wie aussichtslosen Klage wäre eigentlich mehr wert gewesen als nur ein paar humoristische Abstecher.

