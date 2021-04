Makabre Komödie: „Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht“

Top-Events in Berlin

Dass die Deutschen besonders gründlich in Ordnung und Bürokratie sind, dafür aber leider auch sehr langsam, das kann man derzeit an der hiesigen Impf-Logistik studieren. Aber nicht nur da. Das gilt etwa auch bei der Ausstellung von Todesbescheinigungen, wie uns der ARD-Film „Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht“ erzählt, der heute Abend ausgestrahlt wird.

Die Frau der Schmonzettenautors Ulf Lundin (Heino Ferch) ist ins Wasser, genauer ins Meer gegangen, ihre Leiche wurde aber nie geborgen. Deshalb steht Ulf ständig beim Amt, um eine Bescheinigung zu erhalten und abschließen zu können. Dort lernt er die Witwe Clara Göss (Julia Koschitz) kennen, deren Mann man bei einer Bergtour in eine Gletscherspalte stürzte. Auch sein Leichnam wurde nie gefunden. Solange der Tod aber nicht offiziell bestätigt ist, kommt sie nicht an die Versicherung heran, um ihren Laden zu retten.

Der Trailer zum Film: „Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht“

Sie sind gar nicht so tot, wie alle denken: Enno Göss (Roman Knižka) und Anke Lundin (Sabine Waibel).

Foto: ARD Degeto/Torsten Jander

Zwei Leidensgefährten kommen sich langsam näher. Eine RomCom mit makabrem Unterton. Aber als der Zuschauer sich noch fragt, ob so eine Liebe zwischen Hinterbliebenen überhaupt funken und funktionieren kann, schlägt der Film noch eine ganz andere Volte. Beim gemeinsamen Blättern durch alte Fotos sehen die Witwe und der Witwer ihre verschollenen Ehepartner eng beieinander stehen. Sie kannten sich also. Und der Verdacht blitzt auf, dass die beiden gar nicht tot sein könnten, sondern ein neues Leben beginnen wollten.

Eine rabenschwarze und trotz Trauerflor sehr humorige Komödie von Dirk Kummer, die ganz von ihren Darstellern Julia Koschitz und Heino Ferch lebt. Und den in Trauerfällen sonst so tröstenden Satz einmal ganz anders auslegt: den nämlich, dass man niemals so ganz geht.

„Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht“: ARD, heute, 20.15 Uhr