Unesco-Welttag des Buches: Das lesen Promis gerade

Geistige Nahrung und beliebtes Geschenk: Bücher werden in Berlin wie Lebensmittel behandelt.

Am Freitag ist in mehr als 100 Ländern Unesco-Welttag des Buches. Das Datum geht zurück auf eine katalanische Tradition, Bücher am Namenstag des Volksheiligen St. Georg zu verschenken.

Wir haben Prominente gefragt, welches Buch bei ihnen gerade auf dem Nachttisch liegt.

Monika Grütters, Kulturstaatsministerin

Foto: Reto Klar

Ganz toll fand ich das Werk von Robert Seethaler „Der letzte Satz“. Ich lese aber auch jeden Sommer mindestens einen Klassiker nach. Und das war zuletzt „Giovannis Zimmer“ von James Baldwin. Da geht es um die Geschichte zweier homosexueller Männer, der eine aus Amerika, der andere aus Italien. Sie treffen sich im Milieu in Paris. Das spielt in den 50er-Jahren und dabei muss man verstehen, wie schwer es einst zu unseren Lebzeiten gewesen ist, als schwuler Mann oder auch als lesbische Frau zu seiner Liebe zu stehen. Damals war es fast schicksalshaft, im Milieu unterzugehen. Und das ist noch nicht lange her.

"Giovannis Zimmer" von James Baldwin

Foto: dtv

Deutlich wird, wie viel mehr an Toleranz, Anerkennung und Respekt wir uns inzwischen doch erarbeitet haben, um auch mit Menschen zusammenzuleben, die noch vor Kurzem stigmatisiert wurden. Man darf nicht vergessen, dass James Baldwin schwarz war und als er das Manuskript an seinen Verleger gab, hat der zu ihm gesagt, er könne das gleich verbrennen. Das hatte solch ein Skandal-Potenzial. Am Ende hat ein anderer das Buch verlegt und es wurde das berühmteste Buch von James Baldwin. Sich das heute noch mal zu vergegenwärtigen, dass Dinge, die wir heute selbstverständlich finden, es manchmal immer noch schwer haben in der allgemeinen Akzeptanz, finde ich unheimlich wichtig. Ich habe aber auch eine unheimlich große Leidenschaft für Lyrik. Das passt täglich ins Programm. Ich lese mindestens ein Gedicht pro Tag. Und lerne auch viele auswendig. Das liebe ich sehr. Masha Kaléko ist zum Beispiel dabei.

Rebecca Immanuel, Schauspielerin

Rebecca Immanuel

Foto: Eventpress

Ich lese gerade „Der Takt des Lebens: Warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist“ von Reinhard Friedl. Ich finde das so toll, ich kriege richtig Gänsehaut. Das Buch wurde mir von einer Freundin empfohlen, eine Kleinunternehmerin, die unter der aktuellen Krise sehr leidet. Die Autoren gehen davon aus, dass unser Bewusstsein und unser Wesen vom Herzen aus gesteuert werden, weil es das erste Organ ist, das sich komplett ausbildet. Ich bin noch nicht ganz durch, aber das Buch ist so klug, dass man danach eine ganz andere Liebe zu seinem Körper bekommt.

Der Takt des Lebens von Reinhard Friedl

Foto: Verlagsgruppe Random House GmbH, Muenchen

Sebastian Schwarz, Schauspieler

Um mehr zu schaffen, lese ich immer mehrere Bücher gleichzeitig. Aktuell beispielsweise „Generation Beleidigt“ von Caroline Fourest – quasi das Buch zur Stunde. Außerdem bin ich gerade mit den 1700 Seiten von Stephen Kings „The Stand“ durch. Ich finde es aus heutiger Perspektive interessant, wie er 1978 über eine Pandemie schreibt.

Schauspieler Sebastian Schwarz

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Überhaupt finde ich Stephen King als Autor vollkommen unterschätzt. Angefangen habe ich gerade mit „Der Tod ist mein Beruf“ von Robert Merle, das das Leben des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß zum Vorbild hat, weil never forget. Und von einem Freund habe ich Wassili Grossmans „Leben und Schicksal“ geschenkt bekommen. Ein richtiger Russenschinken über die Schlacht von Stalingrad.

Caroline Fourest "Generation Beleidigt: Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei"

Foto: edition TIAMAT / Edition Tiamat

Malte Arkona, Moderator

Moderator und Schauspieler Malte Arkona

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Ich lese gerade von Robert Seethaler „Der letzte Satz“. Als Fan von Seethaler ein Muss. Manche kennen vielleicht die Verfilmung seines Buches „Der Trafikant“. In „Der letzte Satz“, einem eher melancholischen Text, geht es um den Komponisten Gustav Mahler. Ohnehin mein Thema ...

Robert Seethaler "Der letzte Satz"

Foto: Hanser Berlin

Franziska Giffey, Familienministerin

Franziska Giffey

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Ich lese gerade zwei Bücher gleichzeitig. Einmal „Die Drei Fragezeichen“, gemeinsam mit meinem Sohn, der jetzt elf Jahre ist. Das zweite Buch ist „Zusammen leben. Meine Rezepte gegen Kriminalität und Terror“ von Bart Somers, Bürgermeister von Mechelen, der einst „dreckigsten Stadt Belgiens“. Vom Weltverband der Bürgermeister wurde er 2016 zum „besten Bürgermeister der Welt“ gewählt. Mich interessieren gute Konzepte von guten Kommunalpolitikern, zum Beispiel gegen die Organisierte Kriminalität. Mich begeistert das Prinzip ausgestreckte Hand und des Stopp-Signals.

„Zusammen leben. Meine Rezepte gegen Kriminalität und Terror“ von Bart Somers

Foto: C.H. Beck Verlag

Frauke Ludowig, Moderatorin

Frauke Ludowig

Foto: Sven Hoppe / dpa

Ich habe mir gerade von Susanne Beyer „Die Glücklichen: Warum Frauen die Mitte des Lebens so großartig finden“ bestellt und freue mich nun auf die Lektüre. Der Titel hat mich angesprochen, weil ich in der Mitte des Lebens bin und das tatsächlich großartig finde. Und warum soll man diese Zeit nicht einmal feiern, in der man manchmal auch einfach die Nase voll von allem hat.

Susanne Beyer "Die Glücklichen. Warum Frauen die Mitte des Lebens so großartig finden"

Foto: Verlagsgruppe Random House GmbH, Muenchen

Sir Donald Runnicles, Dirigent

Sir Donald Runnicles

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

In den vergangenen zwölf Monaten habe ich mich viel mehr mit dem Klavierspiel beschäftigt. Ich bin ja ausgebildeter Konzertpianist und habe mich mit einem neuen Repertoire vertraut gemacht. Es sind Lieder von Claude Debussy darunter, die ich als Dirigent sonst nicht auf dem Programm habe. Ich lese gerade das fantastische und intensive Buch „After Debussy“ von Julian Johnson. Er vertritt die These, dass seine Musik sehr großen Einfluss auf nachfolgende Komponisten wie Messiaen, aber auch Xenakis bis hin zu Lachenmann hat. Und es geht darum, welche Rolle die Stille in Debussys Musik spielt. Für mich ist das wahnsinnig interessant.

"After Debussy" Julian Johnson

Foto: Oxford University Press