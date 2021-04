Seltsame Früchte des Südens: Biopic über Billie Holiday

Wenn sie auf die Bühne trat, gehörte die Welt ihr. Wenn sie im Scheinwerferlicht stand, mit der markanten weißen Gardenie im schwarzen Haar, und zu singen begann, dann schien die Zeit für einen Moment stillzustehen. Mochte ihre Stimme auch nicht wirklich schön sein, so war sie doch ausdrucksstark und ging ins Mark. Und jedes Lied wurde bei ihr zu einem großen Drama, das sie bis in kleinste Nuancen auszufeilen wusste. So wurde Billie Holiday eine der größten Jazzsängerinnen aller Zeiten.

Wenn sie nicht auf der Bühne stand, war sie dagegen oft ein Wrack. Eine Frau, die allzu viel hat erleiden müssen. Im Alter von zehn Jahren wurde sie vergewaltigt, später zwang ihre Mutter sie zur Prostitution. Und auch als sie sich als Sängerin durchgesetzt hatte, blieb sie ein Opfer des alltäglichen Rassismus: in der Gesellschaft sowieso, aber auch in der Musikbranche.

Sie wurde aber auch ein Opfer der Männer. Ob es ihre Gatten oder ihre Manager waren: Alle nutzten sie nur aus, bereicherten sich an ihr und prügelten sie noch auf die Bühne. Zuflucht fand die Sängerin einzig in den Drogen, die sie dann erst recht ruinierten. Ein vergeblicher Kampf, bis Billie Holiday am 17. Juli 1957, im Alter von nur 44 Jahren, starb. Ein entwürdigender Tod – weil Drogenfahnder sie noch am Sterbebett wegen angeblichen Heroin-Besitzes verhafteten.

„The United States vs. Billie Holiday“: der Trailer zum Film

Das Publikum liebt die Sängerin. Aber ihren berühmtesten Song darf sie nicht singen.

Foto: Wild Bunch

Die Sängerin litt aber noch unter einer anderen Tortur. Sie geriet ins Visier des FBI – weil sie in ihren Konzerten „Strange Fruit“ sang, das Klagelied über die seltsamen Früchte, die in den Bäumen des Südens hingen: „Blut auf den Blättern und Blut an der Wurzel“. Eine beißende Anklage gegen die Lynchmorde an afroamerikanischen Bürgern, vor der die schweigende weiße Mehrheit gern die Augen verschloss. Selbst Holidays Männer wurden unter Druck gesetzt, um ihr das Lied zu verbieten. Absichtlich wurden ihr Drogen untergeschoben, um sie verurteilen und ausschalten zu können. Dafür wurde sogar, besonders perfide, ein schwarzer FBI-Agent auf sie angesetzt: um ihr Vertrauen zu gewinnen.

Ein Protestsong, den das FBI unbedingt verhindern wollte

Das hat der US-Autor Johan Hari 2015 in seinem Sachbuch „Drogen: Die Geschichte eines langen Krieges“ herausgefunden. Und auf diesen Fakten basiert nun auch ein Biopic über die Sängerin, das den Gerichtsfall gleich im Titel trägt: „The United States vs. Billie Holiday“. Der Film sollte bereits zu Weihnachten in die Kinos kommen, startet nun aber wegen des andauernden Lockdowns am Freitag digital.

Darin wird der schwarze Soldat Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes, bekannt aus dem Oscar-Siegerfilm „Moonlight“) von der Regierung angeheuert und glaubt, Gutes zu tun – im Kampf gegen die Drogen, aber auch für die eigene Rasse. Bis er erkennen muss, dass er nur ein Spielball für die Weißen ist. Was er denn auch bis ans Ende seines Lebens bereut haben soll.

Auf der Bühne ein Star, dahinter ein Wrack: Der Film zeigt schonungslos, wie die Drogen die Sängerin zerstörten - und auch, wie man ihre Sucht ausnutzte, um sie steuern zu können.

Foto: Wild Bunch

Es ist gleich das zweite Biopic in kurzer Zeit, das eine solche Geschichte erzählt: nach „Jean Seberg – Against all Enemies“ über die Filmschauspielerin, die, als sie sich für die Black-Panther-Bewegung engagierte, vom FBI ausgespitzelt wurde und unter mysteriösen, bis heute nicht ganz geklärten Umständen ums Leben kam.

In Lee Daniels Film nun wird Billie Holiday erst zum Bauernopfer und zum Abschreckungs-Exempel für die rigide Anti-Drogen-Politik des zynischen Chefs der Drogenbehörde, John Anslinger (Garrett Hedlund), bis man ihre Abhängigkeit auch als Druckmittel einsetzt, um ihren Protestsong zu unterdrücken. Was indes nicht gelingen sollte. „Strange Fruit“ wurde ein früher Ausdruck der Bürgerrechtsbewegung und dann auch deren Hymne, und Billie Holiday eine ihrer Vorkämpferinnen.

„Strange Fruit“ wurde ein früher Ausdruck der Bürgerrechtsbewegung

Ein großer Stoff. Doch wie stellt man heute – in Zeiten der Political Correctness – eine solch legendäre Figur wie Billie Holiday dar? Sie bloß als ein Opfer darzustellen, verbietet sich von selbst. Als reine Heldin wiederum kann sie wegen ihrer Drogenabhängigkeit ebenfalls nicht herhalten. Drehbuchautorin Suzan-Lori Parks suchte also einen Mittelweg und zeichnet den Weg einer ambivalenten, fehlbaren Frau nach, die sich immer wieder fremdbestimmen lässt, die immer wieder verraten wird, an diesem einen Punkt, mit diesem einen Lied aber stark und fest bleibt.

Ein Schlüsselmoment des Films: Auf einer Tournee wird Billie Holiday Zeugin eines Lynchmords.

Foto: Wild Bunch

Filmregisseur Lee Daniels, der die Bürgerrechtsbewegung zuvor schon in „The Butler“ aus der Sicht eines schwarzen Dieners gleich mehrerer US-Präsidenten gezeigt hat, versucht, die vielschichtige Geschichte mit all ihren Fakten und Namen zusammenzuführen. Und will sie zugleich selbst wie ein Stück Jazz erzählen, quasi in freier Improvisation aus Rückblenden, Abstürzen und Bühnenauftritten, womit er sich aber deutlich überhebt. Schade, es hätte ein wirklich packender Film werden müssen.

Regisseur will die Geschichte wie ein Stück Jazz erzählen

Dass er dennoch sehenswert ist, liegt einzig an der Hauptdarstellerin Andra Day. Die Soul- und R&B-Sängerin spielt hier ihre erste Kinorolle – und muss gleich einen doppelten Vergleich aushalten. Nicht nur den mit dem großen Vorbild Billie Holiday oder kurz Lady Day, auf das Andra Day sich selbst beruft, sondern auch auf Diana Ross, die die Ikone auch schon in einem Kinofilm spielte, 1978 in „Lady sings The Blues“.

Zum Vergleich: die echte Billie Holiday bei einem ihrer späten Konzerte.

Foto: Pa / picture alliance

Day interpretiert all die Holiday-Hits wie „All of Me“, „Tigress & Tweets“ und natürlich „Strange Fruit“ selbst. Sie werden auch alle, das spricht sehr für den Film, in voller Länge ausgespielt – bis auf den Protestsong, der von der Polizei gleich zwei Mal abgewürgt wird.

Große Oscar-Chance für die Debütantin

Day, die 2017 für ihren Hit „Rise Up“ mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, gelingt aber das große Kunststück, auch die ganze Ambivalenz ihrer Figur auszuspielen. In großen Auftritten auf der Bühnen wie in Hinterzimmerszenen, die sie als von den Drogen zerstörtes Wrack zeigen.

Gut möglich, dass Day dafür in der Nacht zu Montag einen Oscar als beste Schauspielerin gewinnt. Als großer Favorit gilt zwar „Nomadland“ mit der grandiosen Frances McDormand. Der Film machte auch schon bei den Golden Globe das Rennen. Nur eben nicht in der Kategorie Hauptdarstellerin, da ging der Preis an die Debütantin Day. Auch die Academy liebt Filme über Showbizstars, erst recht, wenn Schauspielende bei Sängerporträts selber singen. Erst vor einem Jahr hat Renée Zellweger für eine ähnlich fulminante Leistung Globe und Oscar gewonnen: als Judy Garland in „Judy“.

„The United States vs. Billie Holiday“: Filmstart am 23. April digital, zum Kauf verfügbar bei allen gängigen Anbietern.