Roland Schimmelpfennigs "Die Linie zwischen Tag und Nacht"

War Berlin wirklich einmal so? Man mag es nach all diesen toten Monaten eigentlich nicht mehr glauben. Eine junge Stadt, ständig von wummernden Bässen beschallt, komplett zugeknallt, an der Grenze zum Kollaps tanzend. Ein Magnet für die „Generation Easyjet“, wie man die Twenty- und Thirtysomethings aus der ganzen Welt nannte, die sich keinen besseren Platz zum Feiern vorstellen konnten als diesen. „Alle waren hellwach und gleichzeitig todmüde“, lässt uns Roland Schimmelpfennigs Ich-Erzähler wissen, „und alle teilten miteinander, was sie hatten: Kokain, MDMA, Ketamin, Speed, Bier und Wodka“.

Es ist der 1. Mai, Technobeats dröhnen, ein Helikopter fliegt über dem Görlitzer Park. Und alle sind gekommen, und sei es nur für ein paar Tage: „Neben mir am Kanal tanzten eine kolumbianische Zeichnerin und ein kroatischer Dachdecker und eine portugiesische Kellnerin und ein syrischer Informatiker und ein indisches Mädchen, das Feuer spucken konnte, und ein sehr großer und sehr dünner, bärtiger Russe, der sich als Mystiker bezeichnete.“

Roland Schimmelpfennig braucht nur wenige, gut gesetzte Striche, um die Atmosphäre aus der gefühlten Berliner Prähistorie dem Vergessen zu entreißen. Und mit ebenso wenigen Umständen landet er punktgenau im Genre, das dieser Roman ansteuert: „Die Linie zwischen Tag und Nacht“ ist das, was man im Englischen schwer übersetzbar eine hardboiled detective story nennt – also eine Kriminalgeschichte, die im allseits beschädigten Leben spielt.

Roland Schimmelpfennig erzählt klar und lakonisch

Der Ermittler, der hier zum Leser spricht und mitten im Kreuzberger Partyrausch die Augen öffnet, heißt Tommy und ist schon länger nicht mehr bei der Polizei. Es hat einen Vorfall gegeben am Kottbusser Damm, wo er allein und viel zu schnell im Dienstfahrzeug unterwegs war und viel zu spät in die panisch aufgerissenen Augen eines vielleicht zehnjährigen Jungen sah.

Dessen Tod hat für Tommy alles verändert. Die Gerichtsmedizinerin Katrin („Es gab Fotos von uns zusammen in Venedig. Es gab Fotos von uns beiden in Lissabon“) hat sich nach dem Vorfall aus seinem Leben verabschiedet, weil er nicht mehr derselbe war und seinen Halt in Kreisen suchte, gegen die ein Polizist eigentlich ermitteln sollte. Nun begegnet er ihr doch noch einmal wieder, an diesem kalten Tag im Frühling, an dem die ganze Stadt tanzte.

Denn Tommy hat etwas gesehen, während es die Internationale der Partytouristen in Kreuzberg krachen ließ. Etwas sehr Verstörendes, eine Leiche im Landwehrkanal. Man hat sie nicht mit einem Schläfenschuss hingerichtet wie viele Jahrzehnte zuvor Rosa Luxemburg, man hat sie sorgsam vorbereitet, es ist ein gruselig schönes Bild: „Sie trieb in ihrem weißen Brautkleid auf dem grünen Wasser des Kanals, die junge Frau trieb auf dem Rücken, und sie hatte Rosen im Haar. Sie sah in den Himmel.“

Er holt sie aus dem Wasser und trägt sie ans Ufer. Von seiner Ex aus der Gerichtsmedizin wird er erfahren, dass die tote Unbekannte nicht so gut aussah, als sie starb. Sie sei innerlich verbrannt, erfährt er, der Drogencocktail in ihrem Körper habe dessen Temperatur irgendwann auf mehr als 42 Grad getrieben. Das Eiweiß habe daraufhin zu stocken begonnen, mit daraus folgendem multiplen Organversagen. Jemand muss die Unbekannte also danach sauber gemacht, ihr Blumen ins Haar gesteckt haben und sie, umgeben vom Partygetöse und mit einem Hubschrauber in Sichtweite, ins Wasser gelegt haben. Aber wer?

Ein gelungenes Spiel mit der Tradition

Ein Kriminalroman, gerade auch in seiner inzwischen sehr beliebten Regionalvariante, muss sich immer einer harten Konkurrenz stellen. Das Genre hat, ob nun gedruckt oder verfilmt, derart viele Motive und Handlungslogiken vorgeprägt, dass neue Pfade kaum noch begehbar scheinen. Deshalb liegen die Vorzüge eines guten Krimis auch nicht zwingend darin, neue Stoffe ausfindig zu machen – auch wenn das sicher möglich ist. Sie können ebenso gut in einem virtuosen Spiel mit Klischees, mit der Tradition bestehen – und diese im besten Fall stimmig fortsetzen.

Zu dieser zweiten Gruppe zählt auch Schimmelpfennigs Geschichte. Es ist ein verstrahlter, traumatisierter Ermittler, der hier im Vordergrund steht. Ein Unerlöster, wenn man es in theologischen Kategorien fassen will, ein Schuldiger. Als solcher ist er mit einer imposanten literarischen Ahnenreihe ausgestattet, an die man sich immer wieder erinnert fühlen kann – wenn man möchte und einem der rasant getaktete Plot einmal Gelegenheit dazu gibt. Das tut er mit seinen Szenen-, Personal- und Tempowechseln aber eigentlich nie, und gerade das macht die Qualität dieses Romans aus.

Roland Schimmelpfennig: Die Linie zwischen Tag und Nacht. S. Fischer, 208 Seiten, 22 Euro.

Foto: S. Fischer

Roland Schimmelpfennig, Jahrgang 1967, weiß von Berufs wegen ziemlich gut, wie so etwas funktioniert. Von Haus aus arbeitet er seit vielen Jahren für das Theater. Seine Stücke werden in mehr als 40 Ländern gespielt, im Netz ist er als „der zurzeit meistgespielte Gegenwartsdramatiker Deutschlands“ verzeichnet. Er hat den Nestroy-Theaterpreis, den Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis und viele weitere Auszeichnungen erhalten; sein Romandebüt „An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts“ war, wenn auch von der Kritik eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen, 2016 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Nach „Die Sprache des Regens“ (2017) ist „Die Linie zwischen Tag und Nacht“ nun sein dritter Roman – und in dieser Geschichte hat Schimmelpfennigs gut geölte Lakonie das Medium gefunden, das ihr vielleicht am besten entspricht.

Es ist, man ahnt es mit fortschreitender Lektüre, am Ende eine traurige Geschichte, die zum Tod der Frau führte, sie handelt von zerplatzten Träumen und vom Verlorensein. Mit solchen Erfahrungen hat Berlin noch nie gegeizt, und deshalb passt das alles so gut in die Hinterhöfe, die umgenutzten Industrieareale und die Grappa-Kaschemmen, die Schimmelpfennig präzise inszeniert und die man gerade als Berliner Leser sofort vor Augen hat. „Die Linie zwischen Tag und Nacht“ erzählt eine ungekünstelte, harte, spannende Geschichte, die man sich sofort als Film denken kann. Passende Anregungen für seine visuelle Ästhetik bietet übrigens schon die Umschlaggestaltung, die man sich nach dem Lesen noch einmal genau ansehen sollte.