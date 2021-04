Plötzlich Prekariat: „Schitt’s Creek“ startet bei Sky

Was für ein Abstieg. Eben noch residierte Familie Rose in einem Palast mit Marmorsäulen, Heckengarten und Dienerschaft. Da steht plötzlich das Finanzamt vor der Tür und pfändet alles, was die vierköpfige Familie nicht in ein paar Koffer stopfen kann. Der Vater ist mit einem Videotheken-Imperium reich geworden. In Tagen von Streamingdiensten müssen die alle dicht machen. Aber nicht deshalb erleben die Roses nun dornenreiche Tage: Der Geschäftsführer hat alles Geld veruntreut und ist damit untergetaucht.

Alles, was den Roses bleibt, ist ein kleines Kaff, das sie vor vielen Jahren in typischer Neureichenlaune gekauft haben, das aber so gänzlich ohne Wert ist, dass nicht mal das Finanzamt es haben mag. Dort, mitten in der Pampa, landen die verwöhnte Sippschaft mit ihren Allüren und Neurosen nun per Überlandbus. Und muss künftig im heruntergekommen Motel des Orts hausen. Umgeben von lauter Menschen in prekären Verhältnissen, die Hillary Clinton wohl wieder als „erbärmlichen Haufen“ bezeichnen würde. Schon den Namen des Kaffs versteht man weltweit: Schitt’s Creek.

Beim Emmy brach die Serie alle Rekorde

So heißt auch die Kultserie, die von 2015 bis 2020 gedreht wurde und nun auch auf Sky zu sehen ist. Erst ergangenen Oktober hat „Schitt’s Creek“ bei den Emmys, dem Fernseh-Oscar, gleich mehrere Rekorde aufgestellt. Die finale sechste Staffel räumte alle sieben Auszeichnungen im Comedy-Bereich ab. Das gab es noch nie. Auch nicht, dass alle vier Preise für die besten weiblichen und männlichen Haupt- und Nebendarsteller an eine Serie gingen.

Echte Familiensache: Eugene Levy (l..) und sein Sohn Dan Levy, die die Serie kreiert haben und auch die Hauptrollen spielen, bei der Emmy-Verleihung.

Foto: Jordan Strauss / picture alliance

Das Charmante daran: Die Familien-Sitcom ist auch wirklich ein Familienunternehmen. Erfunden hat sie der frühere MTV-Moderator Dan Levy, der sich beim Schauen von Reality-Formaten einmal fragte, was wohl mit den Kardashians passieren würde, wenn sie kein Geld mehr hätten. Die Serie hat er dann mit seinem Vater entwickelt, Schauspieler Eugene Levy, bekannt als Papa aus „American Pie“.

Herrlicher Spaß mit sozialkritischem Ansatz

Beide spielen denn auch die Rollen von Vater Johnny und dessen schwulem Sohn David. Auch die Levy-Tochter und Schwester Sarah wirkt mit, aber nicht als schöne Reiche, sondern als einfache, bodenständige Frau vom Land. Als überspannte Mutter Moira Rose brilliert O’Hara, bekannt als Mutter aus „Kevin allein zuhaus“. Und Annie Murphy legt Tochter Alexis als Parodie auf exaltierte It-Girls wie Paris Hilton an.

„Schitt’s Creek“ stellt so ziemlich alles auf den Kopf, Vorurteile, Klischees, Klassendenken, am Ende auch den Amerikanischen Traum – auch wenn die Serie eine kanadische ist. Und sie provoziert mit derben Pointen. Deshalb wird vor jeder Folge gewarnt, sie enthielte Kraftausdrücke, die das sittliche Empfinden verletzen könnte. Doch so laut, deftig und herrlich politisch unkorrekt die Erfolgsserie auch daherkommt, trägt sie doch auch etwas zur Versöhnung der westlichen Leistungsgesellschaft bei, bei der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Ein herrlicher Spaß mit sozialkritischem Ansatz.

„Schitt’s Creek“: Staffel 1 (13 Folgen à 22 Minuten) ab jetzt auf Sky. Staffel 2 ab 5. Mai.